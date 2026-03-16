Sense Bank расширяет возможности для юридических лиц. Какие новые функции появились в приложении банка

Sense Bank продолжает реализовывать стратегию цифровой трансформации и совершенствует функционал приложения Sense SuperApp. Очередное обновление помогает автоматизировать ежедневные финансовые операции для бизнеса — от малого до крупного.
В партнерском тексте рассказываем, что именно изменилось.
Что известно
Теперь юридические лица и физические лица-предприниматели получили доступ к инструментам, которые делают управление корпоративными финансами ещё более автономным и гибким.
Ключевым нововведением для юридических лиц стал расширенный кабинет управления бизнес-картами. Теперь владельцы бизнеса могут самостоятельно в режиме 24/7:
- активировать новые карты сразу после получения;
- управлять безопасностью: мгновенно менять PIN-код, устанавливать кодовое слово или блокировать карту в случае её потери (с возможностью последующей разблокировки);
- контролировать расходы: устанавливать и изменять лимиты на операции, что позволяет эффективно распределять средства между сотрудниками и предотвращать нецелевое использование корпоративных денег.
Новейшая версия Sense SuperApp с указанным функционалом для юридических лиц доступна после автоматического обновления приложения или в Google Play и App Store.
Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.
Редакция отвечает за соответствие стилистики редакционным стандартам.
