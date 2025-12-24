Sense Bank рассказал, какие сервисы автоматизировал для клиентов в 2025 году – от МСБ до физлиц. Вот результаты

Sense Bank продолжает цифровую трансформацию. Здесь уже оцифровали более 90% услуг и продуктов банка для бизнес-клиентов. Кроме того, команда автоматизировала почти все сервисы для физических лиц, которые обслуживаются в отделениях. В то же время клиенты-ФЛП могут получить ключевые продукты на 100% дистанционно в мобильном приложении Sense SuperApp.

Операции дистанционно и удобное приложение

В направлении МСБ Sense Bank обеспечил один из самых высоких уровней цифровизации на рынке. Большинство ежедневных операций доступны дистанционно — в Sense SuperApp и Sense Business Online. Клиентам не нужно обращаться в отделения или контакт-центр. Уникальным сервисом для юрлиц является открытие счетов компаний полностью онлайн.

В 2025 году Sense Bank расширил и цифровые возможности для ФЛП: в Sense SuperApp можно актуализировать идентификационные данные, оформить доверенности и осуществить электронный обмен документами с банком. В результате более 70% активных клиентов-предпринимателей используют приложение как основной инструмент для управления финансами. К слову, еще одно обновление для ФЛП и юридических лиц — оформление депозитов дистанционно — доступно в Sense Business Online.

Отдельный бизнес-раздел

Главной новацией 2025 года в Sense SuperApp стало появление отдельного бизнес-раздела, где собраны важные финансовые сервисы для ежедневной работы руководителя компании. Таким образом Sense SuperApp — одно из немногих банковских приложений, которое позволяет одновременно управлять личными средствами, а также счетами ФЛП и юридических лиц.

В свою очередь клиенты-физлица могут пользоваться услугами и сервисами полностью дистанционно в Sense SuperApp. Кроме того, благодаря цифровизации процессов в 2025 году около 90% документов при обслуживании частных лиц в отделениях банк обрабатывает в paperless-формате. Идентификация и повторная идентификация, оформление зарплатных карт и кредитных карт к ним в отделениях осуществляются без использования бумаги с онлайн-решением по кредитному лимиту.

В результате банковские продукты, которые пользуются наибольшим спросом и которые клиенты получают в пунктах обслуживания, уже реализованы в диджитал-формате.

Какие результаты

После того как банк автоматизировал все эти процессы, ему удалось существенно сократить время обслуживания клиентов, уменьшить объем ручной работы во фронт- и бэк-офисе, а также оптимизировать операционные расходы, в частности на бумагу и логистику документов. Для клиентов это означает возможность выполнять большинство операций самостоятельно, полностью онлайн.

В Sense Bank уже готовятся к следующим этапам paperless-трансформации в сети отделений. Здесь планируют перевести кассовые операции в цифровой формат и далее автоматизировать регуляторные процессы, в частности идентификацию клиентов PEP, CRS и т. д.

