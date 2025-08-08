Sense Bank теперь позволяет ФЛП добавлять доверенных лиц в приложении в режиме онлайн

Sense Bank одним из первых в Украине запустил новую онлайн-функцию для ФЛП. А именно: теперь добавлять доверенное лицо можно прямо в мобильном приложении Sense SuperApp.

В партнерском материале рассказываем, что даёт новый функционал и что нужно сделать, чтобы им воспользоваться.

О новой функции

Теперь ФЛП, у которого открыт счёт в Sense Bank, не нужно идти в отделение, чтобы оформить доверенность для своего бухгалтера или сотрудника, который занимается финансовыми или операционными вопросами.

Всё можно сделать за несколько минут полностью онлайн в Sense SuperApp.

Как это сделать?

ФЛП нужно выбрать в своём профиле пункт «Мои доверенные лица» — добавить доверенное лицо; Ввести номер мобильного телефона доверенного лица и срок действия доверенности; Доверенному лицу придёт пуш в Sense с запросом — нужно его подтвердить; ФЛП нужно подписать доверенность и выписку из опросника с помощью Дія.Підпис.

Что позволяет делать новый функционал

Новая функция позволяет доверенному лицу выполнять все ключевые операции по счёту:

отправлять платежи,

формировать выписки и справки,

снимать наличные,

оформлять бизнес-карту.

Онлайн-оформление имеет очевидные преимущества: не нужно стоять в очередях, можно назначить доверенное лицо из любой точки мира, а реагирование на потребности бизнеса становится мгновенным.

Как воспользоваться сервисом

Чтобы воспользоваться сервисом, доверенное лицо ФЛП должно быть клиентом Sense Bank и установить Sense SuperApp. Если нет — предприниматель может отправить приглашение на регистрацию и оформление карты буквально в пару касаний.

Попробовать новую функцию можно, установив мобильное приложение Sense SuperApp

