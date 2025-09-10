Sense Bank запустил мгновенные переводы в приложении Sense SuperApp: что это значит для ФЛП

Sense Bank открыл возможность мгновенных переводов в мобильном приложении Sense SuperApp. Сервис уже доступен для физических лиц, в том числе предпринимателей.
Теперь платеж выполняется со скоростью до 10 секунд в любое время суток, включая выходные и праздничные дни. Переводы осуществляются по номеру счета IBAN. Максимальный размер одной операции определяется действующим законодательством и составляет до 100 тыс. грн. В партнерском материале рассказываем, как пользоваться сервисом.
Как воспользоваться сервисом
Физическим лицам не нужно делать дополнительных шагов, чтобы воспользоваться сервисом. Система автоматически выполнит мгновенный перевод при условии, что:
- банк получателя поддерживает соответствующую технологию;
- перевод осуществляется за счет собственных средств;
- отправитель и получатель являются резидентами Украины.
ФЛП должны выбрать способ мгновенного перевода непосредственно во время проведения операции.
Новая услуга значительно упрощает повседневные финансовые операции: мгновенные расчеты с партнерами, экстренные платежи, а также срочные переводы близким. Всё это теперь доступно в один клик.
