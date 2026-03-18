Скорость на максимум: серия POCO X8 Pro в Алло

Бренд POCO представил новую линейку смартфонов POCO X8 Pro, в которую вошли модели POCO X8 Pro Max и POCO X8 Pro. Новинки сочетают флагманскую производительность, мощную батарею, яркий дисплей и премиальный дизайн, а также — быструю работу, длительную автономность и комфорт в повседневном использовании.

Мощность флагманского уровня

Серия POCO X8 Pro создана для максимально быстрой работы. Старшая модель получила новейший чипсет MediaTek Dimensity 9500s, выполненный по 3-нм техпроцессу. Чип с частотой до 3,73 ГГц обеспечивает чрезвычайно высокую производительность и энергоэффективность, что подтверждается результатом — более 3 млн баллов в тесте AnTuTu.

Модель POCO X8 Pro работает на базе чипсета MediaTek Dimensity 8500-Ultra, который также демонстрирует значительный прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением и обеспечивает улучшенную графику и оптимизированное энергопотребление.

Батарея, которая не подведет

POCO X8 Pro Max получил самую большую батарею в истории бренда — 8500 мА·ч, которая обеспечивает до двух дней автономной работы. Смартфон поддерживает 100-Вт гиперзарядку, что помогает быстро восстановить уровень заряда.

POCO X8 Pro оснащен батареей на 6500 мА·ч, которая также поддерживает 100-Вт гиперзарядку и имеет оптимизированную систему интеллектуального управления питанием для стабильной и безопасной работы.

Яркий дисплей и качественный звук

POCO X8 Pro Max имеет 6,83-дюймовый 1,5K AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 3500 нит, что обеспечивает четкое изображение даже при ярком солнечном свете. Младшая модель, POCO X8 Pro, оснащена 6,59-дюймовым 1,5K AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и высокой яркостью, что обеспечивает плавную картинку и комфортный просмотр контента.

Экраны обеих моделей имеют тройную сертификацию TÜV Rheinland по технологиям защиты зрения, а также поддерживают AI-алгоритмы оптимизации отображения. Дополняют мультимедийный опыт стереодинамики с поддержкой Hi-Res Audio и Dolby Atmos.

Дизайн, камеры и AI

Смартфоны выполнены в минималистичном дизайне с металлической рамкой и прочным стеклом Corning Gorilla Glass. Они также соответствуют стандартам защиты IP66 и IP68 по устойчивости к пыли и влаге.

Основные камеры обеих моделей — по 50 Мп, они поддерживают оптическую стабилизацию изображения (OIS), что позволяет делать четкие фото при разном освещении. Смартфоны также оснащены 20-Мп фронтальными камерами и поддерживают AI-функции для улучшения фотографий и видео.

Новинки работают под управлением Xiaomi HyperOS, что обеспечивает быструю и удобную взаимосвязь между устройствами, а также поддерживают современные AI-функции, интеграцию с сервисами Google и предлагают интеллектуальные инструменты для повседневных задач.

Где и как купить

С 17 марта по 14 апреля при покупке смартфонов серии POCO X8 Pro на allo.ua и mi.ua с выгодой до 3000 грн покупатели получают гарантию на 12 месяцев. А также другие привлекательные предложения, о которых подробнее смогут рассказать консультанты в сети Алло.

В Алло доступны все модели серии — в разных цветах и с разными конфигурациями памяти.

