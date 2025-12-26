Смартфон, фитнес-браслет, массажер: 10 идей идеальных подарков для любого от Xiaomi

Сезон зимних праздников — это время с близкими и друзьями, подведение итогов и планирование будущего. Но это также поиск лучших подарков — таких, которые действительно упрощают жизнь близким, а не просто занимают место на полках.

Техника Xiaomi подходит идеально: бренд сочетает инновации и доступность и предлагает решения под любые потребности. В партнерском материале мы собрали идеи подарков от Xiaomi — топ-10 гаджетов для разного возраста и предпочтений. Все их можно найти на маркетплейсе Алло.

Смартфон Xiaomi 15T Pro: для максималистов

Камера Leica 50 Мп, процессор с 12 ГБ памяти, AMOLED-дисплей 6.83″ 144 Гц. Аккумулятор заряжается до 100% за 19 минут.

Выбор для тех, кто хочет максимальных возможностей ежедневно.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 8/256: универсальный хит

Накопитель 256 ГБ, 8 ГБ ОЗУ, аккумулятор 5000 мА·ч с быстрой зарядкой 33 Вт, защита от влаги и пыли, AMOLED Full HD+ 120 Гц.

Надежный и практичный подарок для ежедневного использования.

Планшет Xiaomi Redmi Pad 2 Pro: центр развлечений для семьи

IPS-дисплей 12.1″ 2.5K 120 Гц, четыре динамика с Dolby Atmos, аккумулятор 10000 мА·ч до 16 часов видео.

Отличное решение для просмотра контента дома и в дороге.

Наушники Redmi Buds 6: любимые треки без проводов и шума

ANC, двойные драйверы, автономная работа до 10 часов, с кейсом до 42 часов.

Идеальный аксессуар для меломанов и тех, кто ценит приватность в публичных местах.

Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 10: для лучшего самочувствия

AMOLED 1200 нит, до 21 дня работы, более 150 режимов, датчики пульса и кислорода с точностью 98%.

Стильный аксессуар для тех, кто хочет лучше понимать свой организм.

Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 55 2025: домашний кинотеатр

Mini LED 55″, пиковая яркость 1200 нит, 4K 144 Гц, Smart TV с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ памяти.

Собирает семью вместе за просмотром рождественских комедий.

Ноутбук Xiaomi RedmiBook 14 2025 i5: для воплощения планов

Intel Core i5, 16 ГБ памяти, 14″ 2.8K, 100% sRGB, яркость 300 нит, вес 1.37 кг, до 12 часов работы.

Надежный мобильный офис для студентов, фрилансеров и предпринимателей.

Power Bank Xiaomi Redmi 20000mAh 18W: энергия под рукой

20 000 мА·ч, сквозная зарядка, два порта USB-A 18 Вт, корпус из прочного пластика, вес 470 г.

Практичный мастхэв в рюкзаке каждого украинца.

Насос Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2: экономия времени

Накачка автошины за 8 минут, аккумулятор 2000 мА·ч, зарядка через Type-C 3 часа.

Незаменим в дороге для водителей, мотоциклистов и велосипедистов.

Массажер Xiaomi Gun Mini: релакс и восстановление сил

Двигатель 190 мН, глубина массажа до 6 мм, вес 375 г, аккумулятор до 13 часов, три насадки.

Удобно брать в спортзал или в путешествие.

Подарки на праздники — проявление заботы о важных людях. Техника Xiaomi делает повседневность комфортнее, а в Алло все гаджеты доступны с официальной гарантией. Подготовка к праздникам без стресса, а каждая покупка — идеальный подарок.

