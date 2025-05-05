Спикеры из GitLab, Epam Systems, mono и не только. Почему стоит попасть на DOU Day 2025

DOU Day — одно из крупнейших технических событий для украинского IT-сообщества, возвращается. 16–17 мая 2025 года конференция соберёт в Киеве более 3000 участников, 120 спикеров и более 30 партнёров. Рассказываем подробнее об этом событии.



DOU — крупнейшее украинское сообщество разработчиков, которое стартовало в 2005 году и сегодня объединяет более 700 тысяч пользователей. В прошлом году DOU начали проводить конференции для IT-специалистов и собрали на первый DOU Day более 1600 участников.

В этом году организаторы из команды DOU готовят ещё больше технических сцен: к уже привычным сценам по архитектуре и разработке добавлены новые тематические треки по разработке, тестированию, продакт-менеджменту и другим темам. Участников также ждут Gamedev Corner, три малые сцены, два круглых стола и афтепати для владельцев PRO-билетов на дополнительной локации.

“DOU Day — это не просто конференция, а место, где собирается украинское IT-сообщество. Здесь можно встретить топовых инженеров, лидеров мнений и тех, кто реально двигает индустрию вперёд. Мы собираем тех, с кем хочется говорить о будущем, спорить о технологиях, придумывать новое. И, конечно, просто быть среди своих. Если вы из IT — вам сюда. Программа, стенды, нетворкинг — ещё мощнее, чем в прошлом году, каждый найдёт себе интересное занятие.” — говорит Дарья Гончарук, Head of Events & Youtube DOU

Недавно состоялся релиз программы конференции. Полная программа и список спикеров уже доступны на официальном сайте DOU DAY 2025.

Среди спикеров — топовые специалисты из GitLab, mono, Uklon, Ubisoft, EPAM, Amazon, MacPaw и других украинских и международных технологических компаний.

Количество билетов ограничено, подробности на сайте

Что ждёт участников в этом году

Треки конференции охватывают широкий спектр тем:

Main Stage: главные тренды, кейсы и прогнозы развития технологий.

Architecture Stage: для тех, кто отвечает за сложные технические решения и масштабирование.

Product & Marketing Stage: стратегии роста, аналитика и маркетинговые инсайты.

Software Development Stage: передовые практики, продуктивность, безопасность.

Testing Stage (новинка): QA-тренды, автоматизация, новые инструменты.

AI & Data Science Stage (новинка): искусственный интеллект, анализ данных и реальные кейсы.

Также в программе:

Стендап Василия Байдака на открытии мероприятия

Концерт группы Курган и Agregat на закрытии конференции 17 мая

Фудкорт с широким ассортиментом еды и напитков

Более 30 стендов и интерактивных зон от партнёров

А ещё — организаторы приглашают отметить День вышиванки, который состоится накануне конференции, и прийти на мероприятие в вышиванке.

Что получат владельцы билетов

На DOU Day есть два типа билетов — Regular и PRO.

Regular-билет включает вход на все основные треки, доступ к интерактивным локациям и вечерний концерт.

PRO-билет даёт дополнительные преимущества:

Парковка

Доступ в закрытую лаунж-зону со спикерами

Эксклюзивная афтепати на отдельной локации

Безлимитные напитки, снеки и ланч

Видеозаписи докладов сразу после события

Количество билетов ограничено, цены на день публикации статьи составляют:

Regular: от 5499 грн

Pro: 11999 грн (распродано)

Для читателей ITC.ua команда конференции подготовила промокод на скидку: ITCDOUDay. Используйте его при покупке и получите 5% скидки на Regular-билет. Приобрести билеты можно на официальном сайте конференции.

Напомним, что первая конференция DOU Day собрала более 1600 участников и свыше двух миллионов гривен донатов. Как это было в прошлом году, вы можете посмотреть в видео:

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