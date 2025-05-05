Спикеры из GitLab, Epam Systems, mono и не только. Почему стоит попасть на DOU Day 2025

DOU Day — одно из крупнейших технических событий для украинского IT-сообщества, возвращается. 16–17 мая 2025 года конференция соберёт в Киеве более 3000 участников, 120 спикеров и более 30 партнёров. Рассказываем подробнее об этом событии.
DOU — крупнейшее украинское сообщество разработчиков, которое стартовало в 2005 году и сегодня объединяет более 700 тысяч пользователей. В прошлом году DOU начали проводить конференции для IT-специалистов и собрали на первый DOU Day более 1600 участников.
В этом году организаторы из команды DOU готовят ещё больше технических сцен: к уже привычным сценам по архитектуре и разработке добавлены новые тематические треки по разработке, тестированию, продакт-менеджменту и другим темам. Участников также ждут Gamedev Corner, три малые сцены, два круглых стола и афтепати для владельцев PRO-билетов на дополнительной локации.
“DOU Day — это не просто конференция, а место, где собирается украинское IT-сообщество. Здесь можно встретить топовых инженеров, лидеров мнений и тех, кто реально двигает индустрию вперёд. Мы собираем тех, с кем хочется говорить о будущем, спорить о технологиях, придумывать новое. И, конечно, просто быть среди своих. Если вы из IT — вам сюда. Программа, стенды, нетворкинг — ещё мощнее, чем в прошлом году, каждый найдёт себе интересное занятие.” — говорит Дарья Гончарук, Head of Events & Youtube DOU
Недавно состоялся релиз программы конференции. Полная программа и список спикеров уже доступны на официальном сайте DOU DAY 2025.
Среди спикеров — топовые специалисты из GitLab, mono, Uklon, Ubisoft, EPAM, Amazon, MacPaw и других украинских и международных технологических компаний.
Количество билетов ограничено, подробности на сайте
Что ждёт участников в этом году
Треки конференции охватывают широкий спектр тем:
- Main Stage: главные тренды, кейсы и прогнозы развития технологий.
- Architecture Stage: для тех, кто отвечает за сложные технические решения и масштабирование.
- Product & Marketing Stage: стратегии роста, аналитика и маркетинговые инсайты.
- Software Development Stage: передовые практики, продуктивность, безопасность.
- Testing Stage (новинка): QA-тренды, автоматизация, новые инструменты.
- AI & Data Science Stage (новинка): искусственный интеллект, анализ данных и реальные кейсы.
Также в программе:
- Стендап Василия Байдака на открытии мероприятия
- Концерт группы Курган и Agregat на закрытии конференции 17 мая
- Фудкорт с широким ассортиментом еды и напитков
- Более 30 стендов и интерактивных зон от партнёров
А ещё — организаторы приглашают отметить День вышиванки, который состоится накануне конференции, и прийти на мероприятие в вышиванке.
Что получат владельцы билетов
На DOU Day есть два типа билетов — Regular и PRO.
Regular-билет включает вход на все основные треки, доступ к интерактивным локациям и вечерний концерт.
PRO-билет даёт дополнительные преимущества:
- Парковка
- Доступ в закрытую лаунж-зону со спикерами
- Эксклюзивная афтепати на отдельной локации
- Безлимитные напитки, снеки и ланч
- Видеозаписи докладов сразу после события
Количество билетов ограничено, цены на день публикации статьи составляют:
- Regular: от 5499 грн
- Pro: 11999 грн (распродано)
Для читателей ITC.ua команда конференции подготовила промокод на скидку: ITCDOUDay. Используйте его при покупке и получите 5% скидки на Regular-билет. Приобрести билеты можно на официальном сайте конференции.
Напомним, что первая конференция DOU Day собрала более 1600 участников и свыше двух миллионов гривен донатов. Как это было в прошлом году, вы можете посмотреть в видео:
Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.
Редакция отвечает за соответствие стилистики редакционным стандартам.
Заказать материал о вас в формате PR-статьи вы можете здесь.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: