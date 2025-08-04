В недавнем прошлом возможностей для онлайн обучения было немного. Многие пользователи сейчас все больше касаются сферы онлайн образования, сидя дома, заходя на форумы складчин. Онлайн-курсы позволили миру стать ближе и обмениваться знаниями более эффективно, чем когда-либо. Не последнюю роль играет стоимость тренингов, поэтому сервисы совместных покупок набирают популярность в Украине, о чем подробнее расскажем в этом обзоре.

Быстро меняющийся мир также стремится к выходу в “сеть” для более широкого охвата и удобства получения новых знаний. Кроме того, это не связано ни со временем, ни со страной, поэтому многие пользователи предпочитают онлайн-вариант офлайновому. Следовательно, складчины-сайты для онлайн-курсов с каждым днем становятся все более важными.

Складчина Украина

Складчина Юа считается самым популярным украинским сайтом этого направления из-за широкого спектра категорий и контента, доступного на сайте. Ежемесячно его посещают около 200 000 человек, и он сохраняет свое доминирующее положение среди порталов коллективных покупок. Он обоснованно лидирует среди всех обучающих сайтов для онлайн-курсов и книг в Украине на 2025 год.

Веб-сайт был создан в 2021 году и он ориентирован исключительно на украинскую аудиторию. Кроме того, каталог в более чем 400 000 тем хорошо организован. Как мужчины так и женщины, использующие украинский язык, здесь найдут самые свежие новинки из мира онлайн образования. Skladchina-ua.com использует множество фильтров и отличается высоким качеством информационных продуктов. Он также доступен на 3 языках (украинский, английский и русский) и с 2025 года прочно удерживает звание лучшего сервиса совместных покупок не только на территории стран бывшего СССР, но и в мире.

Значительно улучшен пользовательский интерфейс, что позволило упростить навигацию. Складчики могут легко находить курсы с подробными характеристиками, что помогает им выбирать складчины наилучшего качества. Это серьезное обновление по сравнению с прошлым, когда дизайн сайта был более медленным и менее интуитивно понятным.

Еще одним преимуществом является отсутствие какого-либо количества рекламы, что свидетельствует о заботе о пользователях.

Преимуществом для украинцев здесь являются:

оплата в местной и европейской валютах,

самая низкая стоимость, начиная от 10 гривен,

использование украинского языка,

все самые актуальные тренинги на рынке Украины,

активный обмен мнениями и отзывами между участниками.

Edollarearn

Edollarearn продолжает оставаться одним из самых популярных веб-сайтов коллективных покупок в 2025 году, привлекая более 100 000 посетителей в месяц. Его популярность обусловлена большой библиотекой видео уроков, высокой скоростью загрузки и разнообразным выбором контента, но главных образом для мужчин. Платформа поддерживается активным интернет сообществом из англоговорящих стран.

Недостатками для украинцев здесь являются:

наличие назойливой рекламы,

использования только английского языка,

проблемы конфиденциальности, поэтому настоятельно рекомендуется использовать надежный VPN,

частота обновления ссылок оставляет желать лучшего,

неприятный черный фон, от которого устают глаза.

Getwsodo

Getwsodo широко известен как первооткрыватель совместных покупок курсов на западе. Getwsodo.com — это веб-сайт с высококачественным контентом. Но основное внимание уделяется видео урокам по маркетингу. Сайт содержит почти 20 000 названий, многие из которых сопровождаются субтитрами. Они доступны в разрешении 1080p, но размеры файлов невелики. Тем не менее, это не ухудшает качество, также сервис отлично подходит для всех, кто знает английский язык.

Сайт, насчитывающий более 100 000 пользователей по всему миру, набирает популярность среди складчиков. Он также имеет понятный интерфейс. Кроме того, у портала есть платный доступ к базе онлайн курсов, которые он получает через проведение складчин.

clubbingbuy

Как и 3 вариант нашего списка, этот западный аналог ориентирован прежде всего на англоговорящую аудиторию. Сервис использует поисковую систему, которая использует ваш поисковый запрос для предоставления нужной ссылки на складчину. Ценник в долларах очень высок для украинцев, но также там есть раздел с бесплатным доступом к базе курсов.

Главной особенностью этого clubbingbuy.com это тематики форекс, криптовалюта, трейдинг и инвестиции. Это хороший сервис для трейдеров со всего мира. Почему расширение тематик не происходит не понятно.

Складчина Казахстан

Skladchina-kz.com располагает большим количеством складчин, насчитывающих более 300 000 тем на все самые разные тематики. Этот сайт для онлайн-курсов привлекает более 100 000 пользователей каждый месяц, и их число растет. Учитывая некоторые специализированные веб-сайты выше, Складчина Казахстан стал идеальным решением для казахов, которым нужна огромная библиотека разнообразных тренингов и книг. Ее также можно считать достойным игроком в мире коллективных покупок информационных продуктов на русском языке.

Вы можете скачивать здесь семинары, аудиокниги, электронные книги и программы. На форуме представлены самые лучшие видео тренинги для любой категории складчиков и под любой карман. Пользователи с особыми потребностями не будут разочарованы результатами поиска и качеством материала.

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