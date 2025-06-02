Статус №1 в украинском IT, 900+ проектов в Европе, США и ОАЭ. Как Megasite растет несмотря на кризисы

1 июня 2025 года компания Megasite отмечает своё 15-летие. За это время она прошла путь от небольшой студии в Херсоне до ведущей веб-команды страны с более чем 900 проектами в портфолио и лидерством в двух национальных рейтингах.

Основатель и CEO компании Сергей Колозенко называет этот бизнес своим «старшим сыном» — и это не просто метафора. Для него это очень важный проект, который сформировал его как лидера, предпринимателя и стратега.

В партнёрском материале публикуем самые интересные моменты из подкаста о 15-летии Megasite. А именно — о пути предпринимателя, самых серьёзных вызовах, ключевых ценностях, команде, планах на будущее и о том, как всё это трансформирует не только бизнес, но и самого основателя.

Как в Megasite преодолевали первые трудности

Всё начиналось в 2010 году с маленькой студии в Херсоне. Особых амбиций не было, стратегии тоже. Но отсутствие дальновидных планов компенсировались настойчивостью и фокусом на развитие и результат. С самого начала команда была готова работать без выходных, учиться на своих ошибках и пробовать снова и снова, совершенствуясь с каждым проектом.

Именно настойчивость и решение оставаться на рынке несмотря ни на что помогли Megasite преодолеть все вызовы. А их было немало.

Первые трудности были типичными для молодого бизнеса — ограниченные бюджеты, нехватка клиентов, отсутствие сильного бренда. А главное — необходимость самостоятельно выстраивать внутреннюю работу. И делать это так, чтобы всё контролировать, но не ограничивать инициативу на местах. В Megasite это называют плавной трансформацией от «полной горизонтали» к «мягкой вертикали». Это даёт каждому чёткую зону ответственности и в то же время оставляет достаточно пространства для реализации креативного потенциала.

Перед Megasite стояли не только внутренние, но и внешние вызовы. Сначала — бурный 2014-й и Революция Достоинства. Многие компании приостановили развитие из-за неопределённости будущего. Но в Megasite, наоборот, не остановились и продолжали концентрироваться на привлечении большего числа клиентов — и это позволило развиваться дальше. Вместо сокращения — рост. Это был момент, когда компания окончательно закрепилась в статусе серьёзного игрока на рынке.

Рост во время кризиса

Далее — пандемия COVID-19. И снова новые вызовы: незнакомая тогда удалённая работа, замораживание проектов, трансформация рынков. Компания не только адаптировалась, но и усилила команду. В условиях карантина спрос на качественные онлайн-решения резко вырос, и Megasite смогла предложить удачные решения, в том числе для бизнесов, только выходящих в онлайн.

И самое страшное — полномасштабное вторжение и оккупация родного Херсона. Это был колоссальный шок. Но, к счастью, шоковое состояние длилось недолго.

«Примерно 3–5 дней мы сидели дома и переписывались в чате — как у кого дела, все ли в безопасности, — вспоминает Сергей. — И приняли решение, что надо продолжать работать, нужно обзванивать и уточнять, какие проекты мы продолжаем. Мы быстро восстановились. Я считаю, что даже попытка что-то делать — лучше, чем сидеть и ждать неизвестно чего».

Компания смогла полностью восстановиться уже в 2023 году. Она не просто вернула свои позиции, но и вышла на новые рынки — США, Европа, ОАЭ. Сегодняшние результаты говорят сами за себя. Megasite — №1 в рейтинге веб-студий Украины и №1 среди IT-компаний по версии IT Rating UA.

Устойчивость в кризисных условиях усилила доверие клиентов и укрепила репутацию. Этот кейс стал примером для многих украинских компаний. Примером того, как можно не просто выживать, а расти в условиях самых жёстких кризисов.

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Основатель Megasite: как начинался бизнес

История Megasite началась с идеи, которая возникла почти случайно. До создания компании её будущий основатель Сергей Колозенко работал моряком и вообще не планировал связывать себя с IT. Всё изменилось благодаря двум встречам — с коллегой по рейсу, который увлекался бизнес-литературой, и другом детства, который предложил открыть веб-студию в своём городе.

Первые шаги в бизнесе были скорее экспериментом. «Это было больше для фана, из любопытства. Попробовать себя в роли предпринимателя, создать свой бизнес. Это была импровизация», — вспоминает Сергей.

На старте были ошибки — как говорит сам Сергей, «факапы». Сначала компания пыталась идти по низу рынка. Тогда она тратила ресурсы, но не получала должного темпа роста. Megasite вынесла из этой ошибки серьёзный урок — всегда ценить себя и никогда не демпинговать.

Ценности, на которых держится команда

Компания росла органично. CEO двигал её вперёд, а она мотивировала его развиваться лично и профессионально. С первых лет начали формироваться команда, культура и организационная система. С мотивацией без давления и традиционными вечеринками в офисе по пятницам.

Сейчас многие операционные решения делегированы, но культура собеседований остаётся неизменной: каждый кандидат лично общается с CEO. Это не про контроль, а про ответственность: в Megasite верят, что неподходящий человек в команде может стоить дороже, чем техническая ошибка.

Сергей считает, что Megasite повлияла на него не меньше, чем он сам на свою компанию. Бизнес научил принимать непростые решения, поддерживать других, сохранять спокойствие в самые сложные моменты. Но, несмотря на 15 лет опыта, Сергей до сих пор считает, что у компании впереди ещё очень большой путь, который нужно пройти.

Сотрудники Megasite всегда смеются, когда их спрашивают о секрете успеха. «Конкурент отправлял своих сотрудников в наш офис под видом потенциальных клиентов. Чтобы узнать, в чём наш секрет, как мы работаем, как мы продаём, как общаемся с клиентами, — делится Сергей забавной историей. — Никакого секрета нет. Мы просто стараемся хорошо делать своё дело».

На самом деле секрет успеха всё же есть. Это ценности команды Megasite, которые отличаются от традиционного подхода в корпоративном мире. Компания никогда не превращалась в набор процессов. И люди в ней — это люди, а не винтики в машине.

Большинство руководителей выросли внутри команды. Они пришли 5–7 лет назад на начальные позиции. А сегодня управляют командами или целыми направлениями. Они не просто учились здесь — они формировали эту компанию и оставили свой след в её культуре.

В Megasite считают, что командный дух определяется энергетикой, а не продуктивностью. Именно поэтому CEO участвует во всех собеседованиях. Если он считает, что токсичность кандидата разрушит коллектив, он отправляет кандидатуру на повторный пересмотр. Даже если человек — суперспециалист, но не может гармонично работать в команде, вред от такого найма будет больше, чем пользы.

На чём держится командный дух Megasite

На ответственности. Каждый проект — это зона личной ответственности, и в команде нет равнодушных к результату. Работу доводят до идеала не ради имиджа, а потому что так работают профессионалы. Здесь не перекладывают задачи и не «сливают» сложные кейсы — ответственность означает инициативу, решимость и внимание к деталям.

Если возникают проблемы, мобилизуется вся компания, включая руководителя. Все вносят свой вклад, даже если это означает дополнительные рабочие часы.

На честности.В компании не принято замалчивать проблемы, перекладывать ответственность или приукрашивать ситуацию. Это же касается и общения с клиентами: здесь не обещают того, чего не смогут сделать. А всё, что пообещали, выполнят как положено. CEO также всегда придерживается ценностей компании, и именно это позволяет ему оставаться хорошим руководителем.

На развитии. Megasite — это постоянное движение. Здесь всегда тестируют новые подходы, технологии и процессы. И не только в рабочих моментах, но и в управлении. Даже если это приводит к хаосу — ничего страшного. Главное, чтобы из хаоса рождалось что-то новое.

На самой команде. И это не видимость, а реальность. Коллектив собирается на неформальные встречи офлайн или онлайн. В истории Megasite были регулярные совместные поездки к морю и в лес, где вместо тостов и заключительных речей все дружно скандировали: «МЕ-ГА-САЙТ!».

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Планы на будущее: международная экспансия и удовольствие от работы

Компания считает кризисы не трагедиями, а толчками к развитию. Снижение активности на внутреннем рынке мотивировало Megasite выходить на международную арену. Сейчас в портфолио команды более 900 успешных проектов. Среди клиентов — компании из Украины, Европы, США, ОАЭ.

Сегодняшние заказчики — это крупные игроки с большими бюджетами и ещё большими ожиданиями. Они ждут большего погружения в бизнес и лучших результатов. И именно это является главным фактором роста. А планы на ближайшие годы ещё более амбициозны. Megasite хочет стать узнаваемым брендом на глобальном англоязычном рынке.

В компании уверены, что останавливаться на достигнутом ещё слишком рано.

«Хотим работать с ещё более масштабными брендами, которые известны по всему миру. Хочется, чтобы это были сложные, длительные проекты на 1000+ часов разработки».

Это должно быть не просто выполнение KPI, а осмысленный рост. Руководители хотят видеть в портфолио компании действительно инновационные проекты, которые принципиально меняют жизнь людей. Это приоритет и для самого Сергея, который параллельно с развитием Megasite занимается менторством. CEO консультирует молодых предпринимателей, участвует в образовательных проектах и охотно принимает приглашения на тематические подкасты.

Конечно, приоритетом на будущее остаётся развитие команды. Как в численности, так и в качестве. В фокусе — не только продуктивность, но и удовольствие от работы. Это постановка разумных целей, формирование позитивной атмосферы и создание достойных условий, в которых хочется расти профессионально.

Путь Megasite трудно описать сухими метриками, даже если это 15 лет опыта, 900+ проектов и статус №1 в украинском IT-бизнесе. Успех компании — это стойкость, несгибаемость и настойчивость всех сотрудников — от стажёра до CEO. Это общие ценности команды, которые воплощаются в повседневной работе, а не существуют «для галочки». Это репутация, построенная на честности и ответственности за эти 15 лет.

О том, как строятся такие компании. О том, как бизнес меняет людей. И о том, почему иногда стоит отложить панику и просто сделать первый звонок клиенту. Все это — в полном интервью с Сергеем Колозенко ниже.

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