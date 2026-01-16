Сила титана: в Алло появилась серия смартфонов REDMI Note 15. Они устойчивы к падениям и долго держат заряд

Маркетплейс Алло объявляет о старте продаж в Украине новой серии смартфонов REDMI Note 15. Она сочетает повышенную надежность, расширенные возможности съемки и продуманный пользовательский опыт для активного ежедневного использования.

В партнерском тексте рассказываем подробнее о ключевых преимуществах новой серии.

Прочность: устойчивость к падениям, надежное защитное стекло и не только

Все модели линейки REDMI Note 15 созданы на основе концепции «Надежность REDMI Titan». Это комплексный подход к прочности, который включает усиленную конструкцию корпуса, повышенную устойчивость к падениям и защиту от воды и пыли.

Флагманские модели REDMI Note 15 Pro+ 5G и REDMI Note 15 Pro 5G имеют сертификацию SGS Premium Performance, подтверждающую устойчивость к падениям с высоты до 2,5 м, изгибу и сжатию, а также защиту IP66/IP68. Младшие модели REDMI Note 15 и REDMI Note 15 5G также получили сертификацию по устойчивости к падениям с высоты до 1,8 м и 1,7 м соответственно.

Защитное стекло Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 и многослойная амортизирующая конструкция также снижают риск повреждений. И даже в сложных условиях — под дождем, на морозе или с мокрыми руками — смартфоном удобно и безопасно пользоваться благодаря чувствительному дисплею и защите ключевых компонентов.

Улучшенная автономность и гиперзарядка

Смартфоны серии REDMI Note 15 оснащены современными емкими кремний-углеродными батареями до 6500 мА·ч: эта технология позволяет сочетать высокую емкость аккумулятора с тонким корпусом.

Флагман REDMI Note 15 Pro+ 5G поддерживает гиперзарядку 100 Вт, благодаря чему можно быстро восполнить заряд даже при плотном графике, а оптимизированная система управления питанием сохраняет до 80% емкости батареи. Вся линейка также поддерживает реверсивную зарядку.

Качественные фото и видео

Серия REDMI Note 15 пригодится для разных сценариев съемки — от путешествий и портретов до контента для соцсетей. Pro-модели серии получили 200-мегапиксельную камеру с большим сенсором 1/1,4”, оптической стабилизацией и 2×- и 4×-зумом без потери качества. Все это позволяет делать детализированные снимки при любом освещении.

Модели REDMI Note 15 и REDMI Note 15 5G оснащены 108-Мп камерой с 3×-зумом оптического уровня — оптимальным для повседневных фото, портретов и городских сюжетов.

AI-инструменты помогают легко улучшать снимки, а быстрый экспорт контента в соцсети позволяет обходиться без сложных настроек и сторонних приложений.

Плавная работа и умные возможности

Смартфоны серии REDMI Note 15 обеспечивают быструю и стабильную работу благодаря современным процессорам Snapdragon и MediaTek. Даже в многозадачном режиме или во время игр устройства демонстрируют плавную графику и энергоэффективность.

Также сюда интегрированы Google Gemini, «Обвести» и «Найти» от Google, а также фирменные AI-функции, что превращает смартфон в персонального цифрового помощника.

Большой экран и громкий звук для полного погружения

Серия оснащена AMOLED-дисплеем диагональю до 6,83 дюйма с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 3200 нит. Поэтому просмотр будет комфортным даже под ярким солнцем. А сертификации TÜV Rheinland подтверждают снижение нагрузки на глаза при длительном использовании.

Мощные стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos® и усилением громкости до 400% (в Pro-моделях) обеспечивают четкое звучание во время разговоров, игр и просмотра видео — даже если вокруг шумно.

Заказать смартфон можно на сайте allo.ua или mi.ua

Выгоды при покупке

С 15 января по 15 февраля 2026 года при покупке смартфонов серии REDMI Note 15 на allo.ua и mi.ua покупатели получают выгоду до 3000 грн, гарантию 24 месяца, одну бесплатную замену экрана в течение 12 месяцев и YouTube Premium на 2 месяца.

В Алло доступны все модели линейки в разных цветах и с различными конфигурациями памяти, благодаря чему здесь можно выбрать оптимальный смартфон в соответствии с собственными потребностями и стилем жизни.

Заказать смартфон REDMI Note 15

Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

Редакция отвечает за соответствие стилистики редакционным стандартам.

Заказать материал о вас в формате PR-статьи вы можете здесь.