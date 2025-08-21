Тестируем модуль памяти Apacer Panther DDR5 6000MHZ 2x16GB: пожизненная гарантия, наличие радиатора, цена 4 тыс. гривен

Компания Apacer, основанная в 1997 году на Тайване, всё время производит огромное количество продуктов памяти — от флешек до самых быстрых SSD для ПК. Однако мы не будем рассматривать ни первое, ни второе, а остановимся на ОЗУ — оперативном запоминающем устройстве.

В партнерском материале делаем детальный обзор Apacer Panther DDR5 6000MHZ 2x16GB.

Ассортимент

Линейка Panther у производителя охватывает довольно большой ассортимент продукции. Все модели имеют сертификацию QVL (Qualified Vendor List), алюминиевый радиатор и поддерживают профили Intel XMP 3.0 и AMD Expo.

Собственно, Apacer Panther DDR5 6000MHZ 2x16GB с таймингами памяти 38-48-48-96 стоит примерно 4 тыс. грн в официальных магазинах. Это делает его выгодной покупкой для игровых ПК низкой и средней ценовой категории.

Спецификация

Тем не менее, существуют и другие варианты. Например, наша обзорная модель состоит из двух планок. Также есть наборы из одной планки ёмкостью 8, 16, 24, 32 и 48 ГБ. Наборы, соответственно, имеют варианты 16, 32, 48, 64 и 96 ГБ. Частота наборов может составлять 5200, 5600, 6000, 6200, 6400 или 6800 МГц, с таймингами от 40-40-40-80 до 36-46-46-84.

Эти частоты и тайминги выглядят солидно, однако у флагманов, таких как Nox, показатели значительно лучше. Частота — до 8000 МГц, тайминги — до 38-48-48-84. Это соотношение всё равно достаточно достойное, так как для премиальных линеек отбираются более качественные планки, которые лучше выдерживают нагрузку при меньших таймингах.

В коробке с ОЗУ Apacer Panther DDR5 6000MHZ 2x16GB находятся только сами модули памяти. Стикеры отсутствуют, гарантийный талон также — но на ОЗУ предоставляется пожизненная гарантия. Модули памяти имеют размер 132х6,5х36 мм и весят 36,21 г. Стоит также отметить разницу в рабочем напряжении — для разных моделей оно может составлять от 1,25 В до 1,35 В и даже 1,4 В.

Схематика архитектуры памяти показывает 8 чипов FBGA DRAM, и от ёмкости этих чипов будет зависеть ёмкость самих модулей.

Больше информации можно узнать на сайте по ссылке.

Тестирование

После установки ОЗУ частота модулей сбрасывается до 4800 МГц, но это зависит и от конкретной модели материнской платы, и от предыдущих модулей ОЗУ, которые были установлены. Если в профилях Intel XMP или AMD Expo есть общие варианты по JEDEC, то частота может действительно сохраниться.

В BIOS материнской платы ASUS ROG Strix B650E-E Gaming WiFi было распознано несколько профилей разгона. Тип был указан как EXPO I, EXPO II, EXPO Tweaked и EXPO On The Flight. Параметры всех этих профилей были одинаковые, но совместимость у них разная. Конкретно EXPO I отказался работать на процессоре AMD Ryzen 9 9900X. Но на том же процессоре заработал профиль EXPO Tweaked. С теми же параметрами, что и у других профилей EXPO, то есть 6000 МГц 38-48-48-96 1,35В.

В MemTest86 после длительного стресс-тестирования ошибок от ОЗУ не выявили, а температура модулей составила максимум 54 градуса Цельсия. Что касается скорости — на параметрах 6000 МГц 38-48-48-96 1,35В в тестировании AIDA64 оперативная память Apacer Panther DDR5 показала следующие результаты:

Чтение: 81180 МБ

Запись: 86807 МБ

Копирование: 73838 МБ

Задержка: 73,7 нс

Стоит отметить, что частота 6000 МТ/с является рекомендованной для систем на AMD Ryzen 9000, вне зависимости от платформы материнской платы, на которой проводится тестирование или собирается ПК. 6000 МГц является стандартом стабильности и производительности. В связи с этим можно подводить итоги.

Итоги

Набор модулей оперативной памяти Apacer Panther DDR5 6000MHZ 2x16GB — очень универсальная и доступная модель. RGB-подсветки нет, но это компенсируется наличием радиатора, а относительно невысокая скорость (по сравнению с флагманами) компенсируется адекватной ценой. Ёмкости 32 ГБ хватит для любого современного игрового ПК, за исключением моделей-единорогов с RTX 5090.

Заказать можно по ссылке

Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

Редакция отвечает за соответствие стилистики редакционным стандартам.

Заказать материал о вас в формате PR-статьи вы можете здесь.