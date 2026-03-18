The Missing 40%: Bitget запускает масштабную партнерскую программу с призовым фондом в 1 млн долларов

Bitget, крупнейшая в мире универсальная биржа (UEX), приглашает трейдеров и контент-креаторов получить свою долю дохода, которую большинство бирж обычно оставляют себе. Кампания The Missing 40% стартует сегодня с призовым фондом в размере $1 млн USDT и основана на простой идее: гарантированные 40% комиссий, генерируемых сообществом аффилиата, возвращаются самому аффилиату.

Программа уже продемонстрировала значительные результаты: более $20 млн было выплачено в виде комиссий свыше чем 300 000 зарегистрированных аффилиатов по всему миру, а объем торгов пользователей, привлеченных через партнеров, превысил $600 млрд за последние 30 дней. Кампания The Missing 40% нацелена на привлечение новой волны креаторов, менеджеров сообществ и активных трейдеров, которые пока не монетизируют трафик, который они уже создают.

Механика программы проста: как только привлеченный пользователь достигает объема торгов в $10 000 в течение первых 30 дней, аффилиат получает 40% комиссии с каждой сделки этого пользователя пожизненно. Такой уровень вознаграждения с первого дня является одним из самых высоких в индустрии.

Для розничных трейдеров, у которых нет собственной аудитории, Bitget предлагает формат self-affiliate — возможность возвращать 40% собственных торговых комиссий без необходимости вести сообщество.

Аффилиаты получают доступ к персонализированной панели управления с ежемесячной аналитикой, включая данные о конверсиях, заработанных комиссиях и поведении пользователей. Это позволяет четко отслеживать, как активность привлеченных пользователей трансформируется в доход.

Процесс подачи заявки максимально упрощен: для участия достаточно иметь 100 подписчиков в соцсетях или 500 участников сообщества, а рассмотрение заявки занимает около 24 часов. Bitget намеренно установила низкий порог входа, чтобы дать возможность развиваться даже небольшим креаторам, в отличие от конкурирующих программ с более жесткими требованиями.

«Контент-креаторы и создатели сообществ вкладывают реальные усилия в развитие своей аудитории, и именно эта работа напрямую влияет на торговую активность на платформе. Мы считаем важным, чтобы они получали справедливое вознаграждение. Кампания The Missing 40% — это наш способ показать, что мы серьезно относимся к этому партнерству: постоянные 40% с первого дня, пожизненные выплаты и никаких сложных условий для участия», — отметила CEO Bitget Грейси Чен.

Призовой фонд в размере $1 млн USDT включает бонусы за участие, активацию и достижение определенных этапов. Аффилиаты, подавшие заявку в период кампании, получат пакет бонусов для фьючерсной торговли на сумму 600 USDT после одобрения.

Запуск программы следует за инициативой Boost Month, проведенной в ноябре 2025 года, которая способствовала значительному росту числа аффилиатов и вовлеченности сообщества на платформе Bitget.

Більше про Bitget

Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

Редакция отвечает за соответствие стилистики редакционным стандартам.

