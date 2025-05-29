ТОП 6 гаджетов HEXAGON от Canyon: новое измерение технологий

В современном мире важно иметь надежные и удобные гаджеты, которые соответствуют современным требованиям, а также имеют доступные цены. Новая серия гаджетов HEXAGON от Canyon предлагает уникальный дизайн и широкий выбор устройств. Они сочетают в себе функциональность и доступную цену. В этом партнерском обзоре подробно рассмотрим каждое из устройств, чтобы вы могли выбрать то, что нужно именно вам.

Смарт-часы HEXAGON 88

Смарт-часы HEXAGON 88 от Canyon — это сочетание элегантного дизайна и современных технологий. Его 1,43-дюймовый HD AMOLED-дисплей с разрешением 466×466 пикселей обеспечивает яркое и четкое изображение, а функция Always-On Display позволяет видеть время без необходимости активировать экран.

Часы оснащены функциями мониторинга сердечного ритма, SpO2, шагов и имеют различные режимы для тренировок. Устройство оснащено аккумулятором на 260 мАч, поэтому может работать до 11 дней в обычном режиме использования. Корпус HEXAGON 88 выполнен из алюминиевого сплава и ABS-пластика, имеет защиту IP67 от пыли и влаги. Поэтому с часами можно спокойно заниматься спортом, плавать и принимать душ.

Пользователю также понравится комплект поставки, в который входят пара сменных ремешков. А ещё часы придутся по вкусу всем активным людям, ведь поддерживают 123 спортивных режима.

Беспроводная зарядная станция HEXAGON 310

HEXAGON 310 — беспроводная зарядная станция, поддерживающая одновременную зарядку нескольких устройств. Она имеет лаконичный, но при этом стильный дизайн и совместима с большинством современных смартфонов и аксессуаров.

В 2025 году беспроводная зарядная станция HEXAGON 310 получила награду Red Dot Award 2025 за дизайн продукта, что подчеркивает её идеальное сочетание эстетики, функциональности и практичности.

Зарядная станция обеспечивает мощность до 24 Вт, имеет четыре уровня защиты (OCP/OVP/OTP/FOD) и поддерживает стандарт беспроводной зарядки Qi, что позволяет заряжать устройства быстро и безопасно. В комплект также входит блок питания на 20 Вт, а станция оснащена LED-индикатором и подсветкой. Всё это, а также компактный размер и элегантный вид делают устройство идеальным дополнением к любому рабочему столу или прикроватной тумбочке.

Беспроводное зарядное устройство HEXAGON 110

Беспроводное зарядное устройство HEXAGON 110 имеет компактный дизайн и подходит для использования дома или в офисе. Гаджет поддерживает быструю беспроводную зарядку мощностью до 15 Вт (5 Вт/7,5 Вт/10 Вт/15 Вт) и совместим с большинством смартфонов, поддерживающих стандарт Qi и Qi2. Также он без проблем заряжает iPhone, так что владельцам продукции Apple не о чем беспокоиться.

HEXAGON 110 получил нескользящую силиконовую поверхность, что означает надежное размещение любого устройства во время зарядки. Также стоит отметить общую надёжность гаджета, ведь у него не пластиковый, а полностью алюминиевый корпус.

Сетевое зарядное устройство OnCharge HEX-65

HEXAGON 65 — сетевое зарядное устройство компактной шестигранной формы с поддержкой GaN-технологии. Это обеспечивает быструю и эффективную зарядку. Блок питания оснащён двумя портами USB-C и одним USB-A, что позволяет заряжать несколько устройств одновременно. Максимальная суммарная мощность устройства составляет 65 Вт, что позволяет заряжать даже ноутбуки.

Благодаря интеллектуальному распределению питания порт USB-C OnCharge HEX-65 обеспечивает от 15 до 65 Вт на пяти уровнях напряжения. Это позволяет одновременно заряжать ноутбук мощностью 45 Вт и смартфон мощностью 18 Вт. Совместимость с международными стандартами напряжения делает зарядное устройство надёжным выбором для путешествий. Благодаря технологии GaN вы получаете максимальную мощность в компактных размерах.

Как вы уже поняли, HEXAGON 65 идеально подходит для одновременной зарядки нескольких устройств. Если вам нужно зарядить смартфон, планшет, ноутбук или любое другое устройство — с этим зарядником это не проблема.

Беспроводная стереогарнитура HEXAGON 7

В серии гаджетов от Canyon есть и собственные TWS-наушники HEXAGON 7. Они имеют эргономичный и минималистичный дизайн, а также поддерживают сенсорное управление. Наушники обеспечивают до 5,5 часов воспроизведения музыки на одном заряде с ANC и до 6,5 часов без него. Зарядный кейс позволяет продлить время использования ещё на 20 часов.

HEXAGON 7 оснащены функциями ANC (активное шумоподавление) и ENC (подавление окружающего шума). Радует наличие быстрой (до 50 минут) и беспроводной зарядки — функция, доступная даже не во всех флагманских TWS-моделях. Подключение к устройствам происходит через новую версию Bluetooth 5.4. Также приятно, что беспроводная гарнитура может подключаться к двум устройствам одновременно.

Портативная беспроводная колонка HEXAGON 10

В серии гаджетов HEXAGON от Canyon есть ещё одно популярное устройство для любителей музыки — портативная беспроводная колонка HEXAGON 10. Аудиоустройство обладает мощностью 8 Вт и рабочим диапазоном 10 Ом. Также она поддерживает технологию TWS, что позволяет соединять два динамика для создания стереозвука. Благодаря защите IPX5, устройство устойчиво к брызгам воды, что делает его идеальным для использования на открытом воздухе.

HEXAGON 10 получил компактные размеры (115×115×50 мм) и стильную шестиугольную форму. Беспроводная колонка работает до 12 часов на одном заряде и подключается к устройствам через стабильный Bluetooth 5.3.

Портативную колонку отличает чистое звучание и усиленные басы, а её размеры и влагозащита позволяют использовать устройство не только дома, но и на улице, на природе, на пикнике, на даче и т. д.

Вывод

Гаджеты серии HEXAGON от Canyon предлагают широкий выбор устройств для повседневного использования и их быстрой и удобной зарядки. HEXAGON демонстрирует способность Canyon сочетать инновационный дизайн, практичную функциональность и доступную цену. Независимо от того, ищете ли вы смарт-часы, зарядное устройство или портативную колонку — в серии HEXAGON найдется что-то для каждого.

Полная серия HEXAGON от Canyon

Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

Редакция отвечает за соответствие стилистики редакционным стандартам.

Заказать материал о вас в формате PR-статьи вы можете здесь.