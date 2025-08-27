ТОП-7 полезных товаров для отпуска: термобокс, проектор, морозилка и другие полезные гаджеты
Лето — это не только жара и отпуска, но и идеальное время для техники, которая делает жизнь дома или на природе комфортнее. Для этой партнерской подборки мы выбрали несколько интересных гаджетов, которые могут пригодиться на даче, в кемпинге, на пляже или даже просто в гостиной под кондиционером. Здесь есть всё: от портативного кинотеатра и фена до мороженицы и моющего пылесоса.

Портативный проектор XGIMI MoGo 3 Pro (XN13A)

Этот портативный проектор трудно загнать в рамки только «домашнего кинотеатра». Он одинаково хорошо работает в гостиной, на даче или даже просто в поле с палатками. Главное, чтобы рядом был павербанк мощностью от 65 Вт или док-станция с батареей. Проекция — Full HD и HDR10 с яркостью 450 ISO люменов, что для вечернего просмотра или затемнённой комнаты более чем достаточно.

Внутри установлены два динамика от Harman Kardon по 5 Вт, поэтому внешние колонки даже не нужны. Google TV даёт прямой доступ к Netflix, YouTube и другим сервисам, а система автоматически фокусирует изображение, выравнивает трапецию и защищает глаза от прямого света. Для геймеров предусмотрен режим с задержкой всего 27 мс. Вес проектора составляет 1,1 кг, а подставка регулирует угол наклона до 130 градусов.

Преимущества XGIMI MoGo 3 Pro (XN13A):

  • Идеален для путешествий, дачи или просмотра во дворе;
  • Простота использования и автоматическая настройка изображения;
  • Не нужно подключать дополнительные колонки или ТВ-боксы;
  • Работает как Smart TV. Устанавливайте приложения, подключайте аккаунты Google;
  • Чистый, объёмный звук от Harman/Kardon с глубокими басами;
  • Поддерживает консоли (PlayStation, Nintendo Switch) с низкой задержкой до 27 мс.

Больше о проекторе XGIMI MoGo 3 Pro

Фризер Ninja SLUSHI FS301EU

Фризер — устройство, которое готовит замороженные напитки без предварительного охлаждения чаши или использования льда. Секрет такого устройства — компрессор WhisperChill и шнек Auger, которые превращают смесь в однородную массу без крупных кристаллов. Пять режимов Ninja SLUSHI FS301EU охватывают всё: от молочных коктейлей до замороженного сока. Объём чаши — 2,5 литра (рабочий 1,9), чего хватит, чтобы напоить небольшую компанию. Изоляция сохраняет холод до 12 часов, а тихий двигатель не испортит вечер дома или на природе.

Что можно приготовить:

  • Ледяной напиток (Slush) — лимонад, холодный чай, газированные напитки или фруктовый микс с приятной, мелкозернистой текстурой.
  • Замороженный сок (Frozen Juice) — апельсиновый, яблочный, виноградный и другие варианты; по сути это «соковый» slush без молочных добавок.
  • Фраппе (Frappé) — кофейные миксы вроде айс-латте или фраппучино: кофе с молоком или растительными альтернативами и добавленными сиропами.
  • Молочный коктейль (Milkshake) — классика жанра: ваниль, шоколад или клубника, с густотой, удобной для еды ложкой.
  • Замороженные коктейли (Frozen Cocktail / Spiked Slush) — алкогольные вариации с нежной кремовой консистенцией, например, маргарита или клубничный дайкири.

Преимущества Ninja SLUSHI FS301EU:

  • Вкус напитка не разбавляется, так как нет льда;
  • Порция всего за 30 минут, а один цикл делает напитки для всей компании;
  • Сохраняет текстуру и температуру напитка до 12 часов;
  • Лёгкая очистка и 24-месячная официальная гарантия;
  • В комплекте книга рецептов для мгновенного старта.

Больше о фризере Ninja SLUSHI

Термобокс Ninja FrostVault 42L FB245EUWH

Термобокс Ninja FrostVault 42L FB245EUWH способен поддерживать температуру ниже +4,5 °C несколько суток без подключения к электричеству. Его стенки толщиной 7 сантиметров, а отдельный сухой отсек позволяет хранить продукты, которые не должны контактировать со льдом и оставаться сухими. Объём термобокса составляет 42 литра, то есть это примерно 64 банки без льда или 32 с льдом. Корпус устройства выдерживает вес взрослого человека, так что он легко становится запасным сиденьем. Для транспортировки есть телескопическая ручка и большие колёса, а защёлка допускает установку замка.

Преимущества Ninja FrostVault 42L FB245EUWH:

  • Лёд не тает, а продукты остаются в безопасности;
  • Бутерброды, десерты или медикаменты не намокают и не перемешиваются со льдом;
  • Катится одной рукой даже полностью загруженным;
  • Работает как стол или лавка возле палатки;
  • Ударопрочный корпус, замок и длительная гарантия.

Больше о термобоксе Ninja FrostVault

Мороженица Cuisinart Cool Scoops ICE21E

Мороженица Cuisinart Cool Scoops ICE21E — полезный домашний инструмент для тех, кто хочет иметь полный контроль над мороженым или просто возможность его готовить. Вы сами контролируете состав: без эмульгаторов, стабилизаторов и лишнего сахара — только выбранные ингредиенты. Чаша на 1,4 литра с двойными стенками (BPA-free) охлаждается в морозильнике, после чего Heavy-Duty Paddle делает свою работу, поэтому через 20 минут у вас готово мороженое, сорбет или замороженный йогурт.

Большое горлышко Cuisinart Cool Scoops ICE21E позволяет добавлять шоколад, фрукты или орехи во время работы, а прозрачная крышка Easy-Lock даёт возможность наблюдать за процессом. Мощность гаджета составляет 25 Вт, а в случае перегрева аппарат автоматически отключается.

Преимущества Cuisinart Cool Scoops ICE21E:

  • Десерт готов всего за 20 минут;
  • Меньше сахара, без лактозы, кето или kids-friendly версии;
  • Объёма хватает на большую семью или компанию.

Больше о Cuisinart Cool Scoops

Фен Shark SpeedStyle 4-в-1 HD542EU

Компактный фен Shark SpeedStyle 4-в-1 HD542EU со складывающейся ручкой. Он легко помещается в чемодан, но при этом мощности хватает. Бесщёточный двигатель в паре с сенсорами измеряет температуру потока тысячу раз в секунду, чтобы избежать перегрева волос.

В комплекте фена есть четыре насадки: FrizzFighter (сглаживает пушистость), QuickSmooth (щётка для выпрямления), TurboPro Concentrator (концентратор) и DefrizzFast Diffuser (диффузор). Вместе с технологией Coanda они помогают уложить волосы с объёмом и без пушистости (производитель обещает уменьшение эффекта до шести раз).

Преимущества Shark SpeedStyle 4-в-1 HD542EU

  • Салонное качество укладки дома;
  • До 6 раз меньше пушистости;
  • Постоянный контроль температуры без риска перегрева;
  • Компактность и складной дизайн, легко помещается в сумку;
  • Премиальный вид в цвете Stone.

Больше о фене Shark SpeedStyle

Очиститель воздуха Shark HP150EU

Очиститель воздуха Shark NeverChange5 Air Purifier HP150EU рассчитан на помещения до 60 м², поэтому подходит как для просторной гостиной, так и для спальни или детской комнаты. Система Clean Sense IQ в реальном времени анализирует воздух и автоматически подбирает интенсивность работы гаджета, чтобы поддерживать оптимальный баланс чистоты и энергоэффективности. Есть тихий ночной режим, поэтому устройство можно оставлять включённым даже во время сна, не боясь лишнего шума.

Основной HEPA-фильтр Shark HP150EU задерживает 99,98% частиц размером до 0,1–0,2 мкм — от пыли и пыльцы до спор грибов и микроскопических аллергенов. Ему помогает префильтр DebrisDefense, который легко снять и промыть. Также есть нейтрализатор запахов Odor Neutralizer, уменьшающий кухонные ароматы и запахи от животных. Ресурс фильтра рассчитан на пять лет без замены, что избавляет от постоянных расходов и поиска совместимых картриджей.

Преимущества Shark HP150EU:

  • Не требует постоянных расходов на фильтры;
  • Компактный, но охватывает до 60 м²;
  • Стильный дизайн, подходящий к современному интерьеру;
  • Улучшает качество воздуха и сон уже через несколько часов работы;
  • Простое управление одним касанием или в автоматическом режиме.

Больше об очистителе воздуха Shark HP150EU

Ручной пылесос Tineco Floor One S5 Combo Plus FW150 300DE

Tineco Floor One S5 Combo Plus FW150 300DE — многофункциональный моющий ручной пылесос. Устройство объединяет влажную и сухую уборку, позволяя за один проход и вымыть пол, и собрать весь мусор. Система двух изолированных баков гарантирует, что чистая вода с моющим раствором подаётся на ролик, а грязная жидкость с пылью и мусором попадает в отдельный контейнер, поэтому они никогда не смешиваются. После такой уборки пол остаётся почти сухим, без разводов и повторного загрязнения. Смарт-сенсор iLoop автоматически определяет уровень загрязнения и регулирует мощность, подсказывая статус работы через LED-кольцо.

После завершения работы Tineco Floor One S5 Combo Plus FW150 300DE достаточно поставить на док-станцию, которая запускает полностью автоматический цикл очистки. Круто, что основной блок легко снимается и превращается в ручной пылесос для быстрой уборки диванов, полок или салона авто. Вес устройства всего 3,8 кг, а время автономной работы 15–20 мин в режиме мойки и 25–50 мин в режиме ручного пылесоса (в зависимости от мощности), делают его удобным и для ежедневной уборки, и для более основательных задач.

Преимущества Tineco Floor One S5 Combo Plus FW150 300DE:

  • Моет и пылесосит за один проход;
  • Лёгкая конструкция и ручной режим достают в углы и в авто;
  • Руки не касаются грязи благодаря автоматической очистке ролика.
  • Автоматически регулирует мощность и подсказывает состояние на дисплее;
  • С уровнем шума в 78 дБ можно убирать даже поздно вечером.

Больше о пылесосе Tineco Floor One

