ТОП-устройства Garmin: что выбрать для спорта, путешествий и повседневной жизни

Компания Garmin построила репутацию на качественных портативных гаджетах. Где бы вы ни находились – в горах, на воде, во время марафона или утренней пробежки в парке – везде вам помогут устройства от Garmin. Этот бренд создал экосистему, где есть устройства буквально для каждого сценария активной жизни. Однако из-за такого широкого ассортимента у людей часто возникает путаница, и они не знают, что именно им нужно. Мы собрали ТОП устройств Garmin, каждое из которых является лучшим в своей категории, а также объяснили, кому и зачем они подходят.

Умные часы Garmin Fenix 8 (47/51 мм)

Garmin Fenix 8 (47/51 мм) уже давно стал синонимом слова “лучший” в сообществе людей, активно занимающихся физическими упражнениями. Автономность на уровне нескольких недель, навигация с поддержкой нескольких спутниковых систем и надежность в стильном корпусе, который выдерживает условия, в которых обычные часы просто не выживут. Garmin Fenix 8 (47/51 мм) обычно покупают люди, которые серьезно относятся к хобби и активному образу жизни.

Кому подойдет: профессиональным атлетам, любителям горных походов и мужчинам, которые ценят мощные и технологичные аксессуары.

Умные часы Garmin Fenix 8 (43 мм)

Серия Fenix в основном была мужской территорией, но о женщинах никогда не забывала. Например, модель Garmin Fenix 8 (43 мм) имеет более компактный корпус и AMOLED-экран, а в цветовой палитре появились варианты Soft Gold и другие оттенки, которые органично смотрятся даже с вечерним нарядом. Эти самые мощные и современные часы со всеми своими возможностями и датчиками теперь выглядят изящно на женской руке. В то же время эта модель отлично подойдет мужчинам, которые предпочитают более компактные аксессуары.

Кому подойдет: активным мужчинам и женщинам, которые хотят получить максимум функций в одном устройстве.

Умные часы Garmin Forerunner

Garmin Forerunner в первую очередь заточен под бег. Легкий корпус от 37 граммов практически не ощущается на руке даже во время длительных сессий, а также есть встроенный виртуальный тренер. Он создает персональные планы подготовки на основе данных о вашем физическом состоянии и адаптирует нагрузку с каждой неделей.

Кому подойдет: марафонцам, новичкам в беге и всем, кто занимается кардиотренировками и хочет видеть реальный прогресс.

Умные часы Garmin Instinct 3

Есть категория людей, которым нужно, чтобы умные часы просто были на руке для всего, и Garmin Instinct 3 как раз из таких. Корпус модели соответствует стандарту MIL-STD-810, то есть выдерживает удары, вибрацию и экстремальные температуры. Отдельные модели Garmin Instinct 3 также заряжаются от солнечного света, что в сочетании с энергоэффективным дисплеем дает буквально бесконечную автономность, конечно, при умеренном использовании. Правда, солнце помогает не со всеми моделями, так как некоторые с AMOLED-экранами заряжаются более стандартно от сети.

Кому подойдет: военным, спасателям, рыбакам, охотникам и фанатам экстремального туризма.

Умные часы Garmin Venu 4

Garmin Venu 4 создан для тех, кто хочет вести здоровый образ жизни, но при этом не впадать в спортивный фанатизм. Это самые “дружелюбные” часы для повседневного использования с удобным интерфейсом. При этом они не выглядят как сложный прибор из спортивного магазина.

Модель оснащена функцией бесконтактной оплаты Garmin Pay, детальным мониторингом уровня энергии тела Body Battery и новыми алгоритмами анализа сна.

Кому подойдет: городским жителям, которые следят за модой и посещают фитнес-центры, а также людям, которым важен баланс между дизайном и функциями в повседневной жизни.

Умные часы Garmin Vívoactive 6

А вот Garmin Vívoactive 6 занимает нишу между стильным Venu и сугубо спортивным Forerunner. У модели есть отличный AMOLED-дисплей, да и сама она выглядит современно и стильно. Благодаря этому умные часы идеально подходят к любой одежде: от спортивного костюма до вечернего образа.

Garmin Vívoactive 6 имеет датчики, которые отслеживают сон, уровень энергии Body Battery и фиксируют дневной сон. Также здесь есть Garmin Pay, встроенная музыка и возможность отвечать на текстовые сообщения.

Кому подойдет: людям, которые ценят баланс между эстетикой и функциональностью, любителям йоги, офисным сотрудникам и всем, кто хочет следить за самочувствием 24/7.

Умные часы Garmin MARQ (Gen 2)

Garmin MARQ (Gen 2) можно назвать люксовым подарком, ведь его корпус выполнен из эксклюзивных материалов, например титана, сапфира или керамики. Есть варианты для авиатора, моряка, атлета или гонщика. Также часто Garmin MARQ (Gen 2) покупают не за характеристики и крутой дизайн, а за ощущение, что вещь действительно подчеркивает статус владельца.

Кому подойдет: коллекционерам, пилотам, капитанам яхт и людям, у которых “уже все есть”, но хочется чего-то особенного.

Умные часы Garmin Quatix 8

Garmin Quatix 8 является отдельной версией флагманских часов, созданной исключительно для морской среды. Прямо с запястья через них можно дистанционно управлять автопилотом яхты, регулировать морскую аудиосистему Fusion и просматривать данные с эхолота. Эти часы действительно превращают запястье владельца яхты в настоящий командный пункт управления.

Кому подойдет: владельцам яхт, профессиональным шкиперам и любителям морских путешествий.

Умные часы Garmin Tactix 8

Garmin Tactix 8 имеет стильный, но аскетичный дизайн, в нем присутствует режим Stealth Mode, который мгновенно прекращает сохранение GPS-координат и отключает всю беспроводную связь, чтобы устройство невозможно было отследить.

Предусмотрен и ночной режим дисплея, который виден только через очки ночного видения, а также есть фонарик с зеленым светом и прямая навигация к аэродромам. Важной функцией является встроенный калькулятор Applied Ballistics, позволяющий выполнять точные расчеты для стрельбы для снайперов.

Кому подойдет: военным, правоохранителям, профессиональным стрелкам и ценителям милитари.

Навигаторы Garmin Edge

Велонавигаторы Garmin Edge имеют большой цветной экран, который хорошо читается даже на ярком солнце. Здесь есть поддержка анализа мощности педалирования, а функция ClimbPro заранее прогнозирует подъемы на маршруте.

Garmin Edge также умеют строить маршруты с учетом рельефа, предупреждают об опасных участках и автоматически отправляют уведомления контактам экстренной помощи в случае падения.

Кому подойдет: всем категориям велосипедистов.

Велотренажер Garmin Tacx

Когда погода не позволяет ездить на велосипеде на улице, идеальным выбором становится велотренажер Garmin Tacx. Эта модель умеет воспроизводить реальное сопротивление в зависимости от рельефа маршрута в Zwift или других подобных платформах. Он работает бесшумно, что важно в помещении, есть возможность участвовать в виртуальных соревнованиях с участниками со всего мира и полная интеграция с экосистемой Garmin.

Кому подойдет: увлеченным велосипедистам, которые не хотят прерывать тренировки в любое время года.

Умные весы Garmin Index S2

Большинство умных весов измеряют только вес, но Garmin Index S2 также определяют полный состав тела: процент жира, мышечной массы, костной массы и жидкости. Все эти данные автоматически синхронизируются с приложением Garmin Connect, где можно отслеживать динамику. Весы поддерживают до 16 профилей, чего более чем достаточно для всей семьи.

Кому подойдет: семьям, ведущим здоровый образ жизни, и людям, которые работают над своим телом.

Датчик сердечного ритма Garmin HRM-600

Нагрудный датчик Garmin HRM-600 точнее любого оптического сенсора на запястье. Он фиксирует не только пульс, но и длину шага, время контакта с поверхностью и вертикальные колебания. Все эти данные позволяют реально улучшить технику бега. Также здесь есть встроенная память, которая сохраняет показатели во время плавания или командных игр. После тренировки данные автоматически передаются на совместимое устройство Garmin.

Кому подойдет: триатлонистам, бегунам, пловцам и игрокам в командные виды спорта, которым нужна точная аналитика.

Навигатор для отслеживания собак Garmin Alpha 300

Система Garmin Alpha 300 отслеживает до 20 собак одновременно, показывая их точное местоположение на детализированных картах с ярким большим дисплеем. Гаджет имеет широкий радиус действия, передает GPS-координаты собаки в реальном времени и позволяет отслеживать активность/поведение животного. Также предусмотрен удобный интерфейс для чтения данных на ходу.

Кому подойдет: охотникам, кинологам и владельцам активных собак.

Портативный GPS-навигатор Garmin GPSMAP H1

Garmin GPSMAP H1 легко назвать экспертом в мире навигации, ведь он сочетает мощность профессионального экспедиционного прибора с удобством современного смартфона.

Гаджет получил большой 3,5-дюймовый сенсорный дисплей с отличной читаемостью на солнце и физические кнопки для работы в любых условиях. Устройство оснащено встроенным динамиком, который озвучивает названия улиц и направления поворотов. Его корпус защищен от ударов и погружения в воду, а заранее загруженные топографические карты не требуют мобильного интернета.

Кому подойдет: путешественникам на внедорожниках и квадроциклах, профессиональным гидам, а также всем тем, кто хочет иметь одно универсальное устройство и для пеших маршрутов, и для навигации в автомобиле.

Вместо вывода

Компании Garmin уже давно удалось построить экосистему, в которой каждый продукт занимает свое важное место. Здесь нет случайных устройств — есть надежные гаджеты для конкретных задач, которые закрывают их на 100%.

