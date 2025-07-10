Трейдинговый турнир KCGI от Bitget: призовой фонд 6 млн USDT, премиальные награды и не только

Мировая криптобиржа и Web3-компания Bitget официально открыла регистрацию на KCGI 2025 — трейдинговый турнир года с огромным призовым фондом в 6 миллионов USDT. В этом году участников ждут новые категории, специальные бонусы для первых зарегистрировавшихся и ещё больше драйва.

В партнёрском материале рассказываем, что предлагает новая версия соревнования и какие есть категории.

Турнир — благодарность активному сообществу и топ-трейдерам

От командных баталий до дуэлей торговых ботов — KCGI 2025 становится не просто турниром, а настоящим шоу. Новая версия соревнования выводит трейдинг на новый уровень: усовершенствованные режимы челленджей, региональные таблицы лидеров и бонусы как для опытных капитанов, так и для новичков, желающих доказать своё мастерство. Хотите ли вы показать стратегию или только начинаете путь — место найдётся для всех.

«Каждый год во время KCGI мы наблюдаем, как трейдеры со всего мира создают стратегии, объединяются и удивляют своим мастерством, — говорит Грейси Чен, CEO Bitget. — KCGI — это наша благодарность активному сообществу и топ-трейдерам. В этом году мы особенно рады запустить турнир с призовым фондом 6 млн USDT и динамичными челленджами. Приглашаем всех присоединиться, побеждать и вместе формировать будущее трейдинга!»

6 миллионов USDT и крутые призы

Призовой пул в 6 миллионов USDT будет щедро дополнен сюрпризами: лучшие участники получат VIP-впечатления от партнёров Bitget — билеты на матчи LALIGA, доступ к пит-лейну MotoGP и другие премиальные награды, которые выходят далеко за рамки графиков и свечей.

В KCGI 2025 представлены четыре основные категории:

Team Battle — собирайте команду, создавайте альянсы и вместе поднимайтесь на вершину.

Copy Trading Showdown — пусть ваша стратегия говорит за вас, или следите за лучшими.

Bot Trading Competition — пишите код, запускайте бота и доминируйте на графиках.

On-chain Arena — арена для тех, кто готов доказать навыки в децентрализованной торговле.

Те, кто зарегистрируется заранее, получат специальные бонусы: торговые скидки, участие в розыгрышах таинственных призов и приоритет на роль капитана команды. Ожидается, что участниками станут трейдеры из более чем 100 стран. Это делает KCGI 2025 самым масштабным, глобальным и конкурентным турниром в истории Bitget.

Когда старт

Официальная часть командной битвы стартует 24 июля, но самые умные действуют уже сейчас: регистрация гарантирует место и задаёт тон всему турниру.

Успейте раньше — собирайте команду и формируйте топ-лидерборд.

Принять участие

Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

Редакция отвечает за соответствие стилистики редакционным стандартам.

Заказать материал о вас в формате PR-статьи вы можете здесь.