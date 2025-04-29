Тренды видеонаблюдения: советы экспертов

Мир видеонаблюдения за последние годы существенно изменился, он охватывает не только владельцев бизнеса и службы охраны общественного порядка. Теперь камеры активно используют обычные пользователи для личных нужд — и компания Hikvision Украина задает здесь темп. Что нового и важного они принесли в 2023 — 2025 годах?

Двухстороннее аудио: видеть и говорить

Камеры теперь не просто записывают видео, но и позволяют общаться в реальном времени. Благодаря встроенным микрофонам и динамикам вы можете, например, поприветствовать курьера или громко предупредить злоумышленника, что его действия фиксируются. И все это — прямо через мобильное приложение. Двустороннее аудио очень популярная функция в новых моделях Hikvision.

Wi-Fi камеры: без кабелей и лишних хлопот

Hikvision активно развивает беспроводные Wi-Fi камеры. Их можно установить буквально за 15 минут: подключение к питанию и Wi-Fi — и все работает (но тут надо сделать ударение, что камеры поддерживают работу через приложение Hik-Connect при подключении через Wi-Fi. WEB интерфейс отсутствует). Удобство в том, что не нужно прокладывать Ethernet-кабель, а видео передается через беспроводную сеть. Это идеально для домашнего использования, небольших офисов, магазинов или временных локаций.

Интересно, что Hikvision развивает и отдельный потребительский бренд Ezviz, под которым выпускает автономные камеры с поддержкой Wi-Fi, облачной записи и слотом для карт памяти. Плюс появились даже готовые комплекты «под ключ» из нескольких камер, которые легко настроить без лишнего монтажа.

Умные датчики движения: фильтр на ложные тревоги

Интеллектуальные алгоритмы теперь умеют отличать реальные угрозы (людей и автомобили) от движения веток или теней. Это значит — минимум ложных оповещений и максимум внимания к настоящим событиям. Встроенная аналитика даже тегирует записи: легко найти нужный момент в видеоархиве.

Удаленный доступ и удобное сохранение данных: камеры всегда под рукой

Современные системы Hikvision все больше интегрируются с интернет-сервисами, чтобы пользователь мог в любой момент получить доступ к своим камерам. Через приложение Hik-Connect можно управлять камерами со смартфона: смотреть трансляцию, получать оповещения, просматривать архив. Удаленный доступ особенно ценен сейчас, когда многие предприятия перешли на модель 24/7 мониторинга со смартфона. Руководитель может в любой момент открыть приложение и посмотреть, что происходит в магазине после закрытия или на складе ночью.

Часть камер изготавливается со слотом для карты памяти — это очень удобно, если вам нужно одно устройство, без дополнительных затрат на регистратор.

Цветное ночное видение: четко видно и ночью

Технология ColorVu дала возможность видеть ночью в цвете, без черно-белых «призраков». Камеры захватывают даже слабый свет и показывают четкое цветное видео. А новые модели еще и сами переключают подсветку в зависимости от ситуации: когда надо — незаметный ИК-свет, когда важно — яркая белая подсветка. ColorVu уже высоко оценили как инсталляторы, так и конечные пользователи.

Действительно, цветное ночное видение ликвидирует «слепые зоны» темноты. Например, теперь камеры в зонах парковки или во дворах жилых комплексов могут показать полную картину событий ночью — в цвете, а не черные образы. Это уже помогает в раскрытии преступлений: правоохранители получают видео с реальными цветами автомобиля злоумышленника или его куртки, что значительно упрощает поиск.

Какие разработки в видеонаблюдении нас ждут в будущем?

Важно, что все эти инновации не существуют по отдельности — Hikvision интегрирует их в комплексные решения. Например, современная камера может одновременно иметь ColorVu для ночного цветного видения, AcuSense для умного детектирования и двустороннее аудио для реагирования на события. Такие камеры уже работают на практике — от охраны обычных домов до масштабных объектов вроде торговых центров или даже целых городских районов. Тренды Hikvision задают тон для индустрии безопасности в целом.

Можно прогнозировать, что в дальнейшем акцент будет на еще более тесной интеграции с AIoT (сочетание видеоаналитики с другими датчиками, интернетом), повышении кибербезопасности камер, и возможно, появлении совершенно новых формфакторов устройств наблюдения. Но уже сейчас понятно: видеонаблюдение стало умнее, ярче и более интерактивным, а значит — эффективнее в защите людей и имущества. Тренд очевиден: будущее — за комплексными решениями в видеонаблюдении, которые помогают нам не только фиксировать события, но и действовать вовремя.

Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

Редакция отвечает за соответствие стилистики редакционным стандартам.

Заказать материал о вас в формате PR-статьи вы можете здесь.