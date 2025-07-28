Цифровой автосалон Mercedes-Benz: тестируем платформу покупки авто онлайн

Онлайн‑шопинг давно перестал быть диковинкой для украинцев. Мы привыкли покупать технику, продукты, страховку и даже квартиры через интернет – быстро, в пару кликов, без лишних разговоров. А покупка автомобиля, особенно премиального класса, до недавнего времени оставалась исключением. Салоны, поездки по городу, бесконечные переговоры и многостраничные договоры – так это выглядело многие годы. Теперь ситуация изменилась. И эту перемену инициировал не кто иной как Mercedes-Benz.

В 2024 году Mercedes-Benz запустил в Украине собственную ecommerce‑платформу, которая позволяет пройти ключевые этапы покупки авто онлайн: от поиска и бронирования до расчетов и выбора дилера. Для партнерского проекта мы протестировали этот сервис и рассказываем, как он работает, насколько удобна навигация, что особенно понравилось и где еще есть потенциал для роста.

Минимализм без потери функциональности

Главная страница платформы www.mercedes‑benz.ua встречает чистым, минималистичным дизайном – ничего лишнего, но все нужные функции буквально на расстоянии в один клик. Кнопки «Машины в наличии» и «Конфигуратор» расположены в центре навигации в разделе «Покупки».

При выборе первого варианта пользователь попадает в каталог моделей, которые уже есть на складах официальных дилеров. Информация структурирована четко: фильтры позволяют быстро выбрать тип кузова, тип топлива (включая электро), цвет, количество дверей, привод. Также есть поиск по ключевым словам, например, «GLA белый дизель».

Каждая машина имеет отдельную страницу с реальными фотографиями, полным списком характеристик и доступными аксессуарами: от легкосплавных дисков и фирменных ковриков до багажных систем, чехлов, детских автокресел, ароматизаторов, защитных накладок, зарядных станций для электромобилей, мультимедийных решений, аксессуаров AMG и даже брендовой одежды.

Важно: платформа сразу показывает, какие автомобили уже зарезервированы – время не тратится на недоступные варианты.

Бронирование

После выбора авто можно перейти к бронированию. Процедура максимально простая. Нужно ввести имя, фамилию, номер телефона, email и выбрать способ оплаты залога – 10 тыс. грн. Эта сумма учтется в финальной стоимости.

Все происходит без лишних этапов. Не нужно создавать личный кабинет, подтверждать личность через BankID, отправлять сканы документов или выполнять другие действия. Оплата проходит напрямую на сайте, а подтверждение брони приходит на почту.

После этого выбранный автомобиль фиксируется за вами, цена блокируется – и вы можете быть уверены, что его не «перехватит» другой клиент. Этот «аукцион» только ваш.

Забронировать автомобиль можно на сайте по ссылке.

От выбора двигателя до цвета «Желтое солнце»: как работает онлайн‑конфигуратор Mercedes‑Benz

Если нужной комплектации или цвета нет в наличии, на помощь приходит удобный онлайн‑конфигуратор. Здесь вы последовательно выбираете ключевые параметры: класс авто, тип кузова, двигатель, привод и дополнительные опции. Система автоматически обновляет стоимость, чтобы вы сразу видели ценник в процессе выбора.

Онлайн‑конфигуратор здесь работает не как допотопный каталог. Это инструмент, который позволяет собрать комплектацию под себя, оценить бюджет и сразу перейти к бронированию. Покажем, как это работает на практике.

На главной странице www.mercedes-benz.ua наведите курсор на раздел «Покупка», и сразу увидите блок с пунктом «Конфигуратор». Онлайн‑конфигуратор здесь реализован на уровне, которого не хватает многим конкурентам: все логично, без лишних кликов и без необходимости гуглить, что такое AMG Line Premium Plus. Просто шаг за шагом собираете нужный вам автомобиль.

Начинается все с выбора силовой установки. В случае с CLE кабриолет, например, предлагается сразу семь вариантов: бензин, дизель, 4MATIC, с разными мощностями. Интерфейс наглядно демонстрирует не только название комплектации, но и теххарактеристики: разгон до сотни, тип трансмиссии, тип топлива, даже выбросы CO₂. Удобно и мотивирует, особенно если ваша предыдущая машина «разгонялась за неделю».

Следующий этап – пакеты оснащения. Здесь видно, что немцы действительно любят порядок: варианты представлены вертикально, с ценой, кратким описанием и иллюстрациями. Например, выбирая Advanced Plus за 38 тыс. грн, сразу видите, что в него входит камера кругового обзора, адаптивный круиз‑контроль и ассистент перестроения. Все с картинками, интерфейсами и реальными сценариями применения.

Самое приятное – каждый пакет логично включает в себя предыдущие: не нужно гадать, есть ли в Premium Plus функции из базового Advanced. Они есть, и интерфейс это подтверждает. Плюс сразу обновляется итоговая стоимость. Без подвохов, без дополнительных кнопок «Посчитать».

Дальше можно выбрать цвет кузова (и да, есть та самая желтая краска «Желтое солнце» за 17 099 грн, но она того стоит), тип лака (металлик, матовый MANUFAKTUR, стандартный) и колеса. Например, в нашей конфигурации 18‑дюймовые легкосплавные диски с пятью сдвоенными спицами. Классика, которая не стареет, даже если ее покрасить в черный.

Интерфейс позволяет рассмотреть автомобиль с разных углов. Полноценная 3D‑модель, плавная, с возможностью приближать и заглядывать в салон. И тут возникает тот самый эффект «тюнинга из NFS», но для взрослых и респектабельных автолюбителей.

После конфигурации кнопка «Следующий шаг» ведет к итогу. Здесь можно сразу указать срок финансирования (например, 12 месяцев) и первый взнос, а платформа сама рассчитает ваш ежемесячный платеж.



Что касается финансирования – да, на платформе по умолчанию предлагается расчет на один год без возможности изменить срок. Это сделали для ориентировочной оценки, чтобы потенциальный покупатель мог прикинуть сумму, а дальше все детали можно обсудить с менеджером индивидуально.

Наш пример:

2025 Mercedes-Benz CLE CLE 220 d кабриолет

Цена: 3 824 003,00 грн

3 824 003,00 грн Первый взнос: 1 912 002,00 грн

1 912 002,00 грн Ставка: 0,01%

0,01% Срок: 12 месяцев

12 месяцев Ежемесячно: 159 349,35 грн

После каждого выбора система обновляет итоговую стоимость, отображаемую в верхней части экрана.

Как только вы забронировали авто, с вами связывается представитель дилера, чтобы подтвердить детали и объяснить дальнейшие шаги.

Как по мне, конфигуратор Mercedes‑Benz – отличный пример того, как сделать сложный процесс простым. Все сохраняется, можно отправить конфигурацию на почту, другу за советом или открыть позже. Все так, как и должно быть в 2025 году.

Ассистент

В 2025 году никого уже не удивишь интеграцией ИИ. На сайте работает ИИ‑ассистент Seezar, который ведет диалог в чате. Он задает уместные вопросы: «Где вы в основном ездите – в городе или за его пределами?», «Сколько пассажиров обычно в машине?», «Интересует ли вас электромобиль?».

Ответы формируют портрет потенциального владельца. Seezar адаптирует подборку моделей, подходящих именно под ваш стиль жизни: компактный электрокар для города, кроссовер для семьи или что-то помощнее для загородных поездок.

Хорошее решение для тех, кто не хочет тратить время на самостоятельный поиск или не любит звонки.

Выбор дилера

После бронирования система предложит выбрать дилерский центр с адресом, графиком работы, контактами и картой. В Киеве выбор шире, в регионах – представительства в крупных городах.

Важно: клиент сам выбирает, где и когда получить авто или проконсультироваться. Без необходимости искать телефоны или звонить наугад в колл-центр.

Специальные предложения, лояльность и коммерческий транспорт

Платформа не ограничивается базовым функционалом. Среди дополнительных опций:

Бонус за онлайн‑бронирование – бесплатное первое ТО.

– бесплатное первое ТО. Программа лояльности – скидки на аксессуары и услуги. Например, выгода до 10% на EQS SUV. А для авто с закончившейся гарантией – до 20% на сервис и до 5% на оригинальные запчасти.

– скидки на аксессуары и услуги. Например, выгода до 10% на EQS SUV. А для авто с закончившейся гарантией – до 20% на сервис и до 5% на оригинальные запчасти. Раздел со спецпредложениями – акции, скидки, специальные условия.

Для коммерческого транспорта создан отдельный микросайт с расширенным конфигуратором, фильтрами и калькулятором стоимости. Предприниматели могут подобрать подходящий транспорт, оценить бюджет и условия онлайн – без звонков и встреч.

Что еще можно улучшить?

Общее впечатление от платформы отличное, но есть моменты, которые можно доработать:

В регионах пока ограниченное количество дилеров. Можно добавить доставку или выездные консультации.

Нет возможности сравнивать несколько конфигураций параллельно – это было бы полезным дополнением.

Платформа только в виде веб‑версии – мобильного приложения пока нет.

Вывод

Mercedes‑Benz сознательно отошел от модели маркетплейса или доски объявлений. Здесь нет сторонних продавцов, сомнительных фото или «сюрпризов» с пробегом.

Это централизованный сервис с официальными дилерами. Каждое авто с четкой историей, гарантией и официальным обслуживанием.

Платформа дает полную прозрачность: актуальные цены, конфигурации в реальном времени, умный ассистент и удобный выбор дилера. Все видно сразу: сколько стоит авто, какие есть опции, каков ориентировочный платеж и с кем вы будете общаться.

Сервис для тех, кто ценит не только авто, но и свое время. В моем случае на выбор и бронирование ушло около 30 минут. Без звонков, бумаг и поисков менеджера. Просто выбрал, посмотрел фото, нажал «Забронировать» – и всё. Если знаете, чего хотите, – ключи уже почти у вас.

Компания продолжает развивать платформу и обещает внедрить еще больше полезных решений.

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