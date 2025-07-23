Умная техника Dreame со скидками до 55%: от роботов-пылесосов до фенов

Dreame — мировой бренд умной бытовой техники, основанный 10 лет назад. За это время он завоевал доверие пользователей по всему миру. Компания делает ставку на инновации и качество, поэтому устройства Dreame сочетают мощность, интеллектуальные технологии и стильный современный дизайн. И что важно — компания официально представлена в Украине, то есть вся техника имеет необходимую сертификацию. В ассортименте бренда — техника для уборки, личного ухода, ухода за домашними животными, климатические и кухонные устройства.
И именно сейчас есть возможность приобрести технику бренда со скидками — 8 июля 2025 года стартовала программа Dreame Week. В партнёрском тексте с Dreame делаем небольшой обзор техники, которую можно выгодно купить.
О Dreame Week: главная распродажа лета
С 8 по 28 июля включительно в Украине проходит Dreame Week — масштабная распродажа техники для дома и личного ухода. В рамках кампании скидки достигают 55%, а ниже — самые популярные модели бренда в разных категориях. Вся техника доступна для заказа у официального представителя Dreame в Украине, что даёт такие преимущества:
- Сертифицированная техника с официальной поддержкой.
- Гарантия на технику до 24 месяцев.
- Бесплатная доставка.
- Возможность оплаты частями и участие в бонусных программах.
Dreame Week — это не просто скидки, а реальная возможность обновить технику с комфортом и уверенностью в качестве.
Какая техника участвует в программе
2025 год стал богатым на новинки: Dreame делает ставку на инновационные разработки и интеллектуальные технологии, расширяя возможности своей продукции и делая её более ориентированной на пользователя.
Это и роботы‑пылесосы с полноценным самообслуживанием, и фены с интеллектуальным контролем температуры, и моющие беспроводные пылесосы. В своей продукции Dreame следует мировым трендам — умное использование ресурсов, лаконичный, стильный и аккуратный внешний вид, эргономичность и практичность.
Среди самых интересных позиций, которые уже доступны со скидками — знакомые бестселлеры и новинки, представленные в этом году.
Подробнее о программе на сайте по ссылке
- Робот‑пылесос Dreame X50 Ultra Complete
Флагманская модель, одна из самых инновационных и современных на мировом рынке роботов‑пылесосов. Робот обладает впечатляющей мощностью — 20 000 Па в режиме сухой уборки. Для сравнения: предыдущая модель Dreame X40 из этой же линейки работала с мощностью до 12 000 Па.
Кроме того, пылесос имеет обновлённую конструкцию, позволяющую преодолевать пороги и препятствия до 6 см. Это один из первых роботов на рынке с такими возможностями — раньше преодолеть высокий порог для робота было невозможным.
Dreame X50 Ultra Complete поддерживает как сухую уборку, так и влажную с помощью вращающихся швабр, а док‑станция обеспечивает полноценное обслуживание робота:
- Мойка швабр горячей водой и сушка тёплым воздухом.
- Автоматическое удаление мусора.
- Ультрафиолетовая дезинфекция насадок.
Именно версия Dreame X50 Ultra Complete продаётся с полным набором расходных материалов — насадок, щёток и фильтров.
Цена со скидкой — 56 999 грн.
- Робот‑пылесос Dreame L10s Pro Gen2
Универсальный помощник для тех, кому в первую очередь важна практичность, а уже потом — инновации. Dreame L10s Pro Gen2 — это также полноценная моющая модель с двумя вращающимися швабрами, но с заметно меньшей мощностью — 7 000 Па.
Робот строит карты для четырёх уровней (этажей), может убрать до 145 м² на одном заряде. Для навигации он использует самую современную систему — LiDAR. А при мойке полов пылесос определяет ковры и приподнимает швабры, чтобы не испачкать ворс.
Однако важное отличие от продвинутого Dreame X50 Ultra — здесь нет полноценного самообслуживания. Док‑станция, которая идёт в комплекте, только заряжает пылесос, поэтому мыть и сушить швабры, а также выбрасывать мусор из контейнера нужно вручную.
Цена со скидкой — 12 999 грн.
- Моющий пылесос 2в1 Dreame H14 Dual
Переходим к следующей категории — моющим беспроводным пылесосам. Dreame H14 Dual — это модель, сочетающая сразу два устройства: полноценный моющий пылесос с валиком‑шваброй и ручной пылесос для сухой уборки. Один прибор подходит и для качественной влажной уборки, и для сбора сухого мусора, пыли, шерсти с разных поверхностей.
Dreame H14 Dual может всасывать не только воду, но и другие жидкости разной консистенции, что делает его незаменимым помощником на кухне. Конструкция предусматривает специальный фильтр, который отделяет твёрдые отходы от жидких.
Пылесос также имеет режим самообслуживания, но только в моющей версии: после уборки достаточно поставить устройство на док‑станцию — и техника всё сделает сама. К следующей уборке вы получите чистую и сухую швабру. Кроме того, Dreame H14 Dual предлагает хорошие характеристики для автономной техники:
- Мощность всасывания 18 000 Па (подходит для владельцев домашних животных).
- 40 минут автономной работы.
- Подходит для точечной уборки — мягкой мебели и даже салона автомобиля.
Цена со скидкой — 27 999 грн.
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- Моющий пылесос Dreame H15 Pro Heat
Ещё одна инновационная новинка бренда — пылесос, который моет пол горячей водой, Dreame H15 Pro Heat. Не просто тёплой, а именно горячей — температура 85 °C.
Этот пылесос может не только полностью раскладываться в горизонтальное положение, но и двигаться самостоятельно — что-то среднее между вертикальным пылесосом и роботом. В таком режиме управлять устройством можно через приложение на смартфоне.
Грязь пылесос всасывает с мощностью 22 000 Па — в сочетании с горячей водой справляется даже с застарелыми пятнами. Но он не предназначен для сухой уборки — только для полноценной мойки полов с самообслуживанием. Более того, вода, подающаяся на ролик, дезинфицируется методом электролиза и может нейтрализовать бактерии на полу.
Цена со скидкой — 26 999 грн.
- Аккумуляторный пылесос Dreame Z40 Station
Современная новинка с инновационной насадкой для мытья пола — вместо обычного валика здесь используются вращающиеся швабры, как у робота‑пылесоса. Мощность всасывания — впечатляющие 28 000 Па, поэтому Dreame Z40 Station станет отличным помощником для владельцев домашних животных.
Кроме высокой мощности, пылесос оснащён специальной насадкой для вычёсывания и гибким коннектором — вся шерсть сразу попадает в контейнер.
В комплект Dreame Z40 Station входит станция автовыгрузки мусора — после уборки пылесос нужно просто поставить на базу, и весь мусор будет удалён автоматически. Ранее такая функция была доступна только у роботов‑пылесосов.
Цена со скидкой — 38 999 грн.
- Стайлер Dreame Airstyle Pro
Dreame выпускает не только крупную бытовую технику, но и товары для ухода. Недавно бренд представил новинку — Dreame Airstyle Pro. Это современный стайлер с набором из 7 насадок, которые подходят для:
- Сушки.
- Подкручивания.
- Выпрямления.
- Укладки.
- Снятия пушистости.
- Создания прикорневого объёма.
Все насадки и сам стайлер хранятся в специальном жёстком кейсе с надёжной фиксацией. Но главное — безопасность и защита волос.
Во‑первых, устройство оснащено интеллектуальным контролем температуры и защитой от перегрева, одинаково хорошо подходит как для тонких повреждённых, так и для жёстких и непослушных волос.
Во‑вторых, как и вся современная техника по уходу за волосами, Dreame Airstyle Pro работает с ионизацией — предотвращает пересушивание и статическое электричество. Насадки изготовлены из безопасных материалов, не повреждающих волосы при нагреве.
Цена со скидкой — 13 999 грн.
- Фен Dreame Glory Mix
Dreame Glory Mix сочетает в себе технологии, изысканный дизайн и деликатный уход за волосами. Благодаря цифровому мотору со скоростью до 110 000 об/мин фен быстро сушит без перегрева. Ионизация снижает статическое электричество и придаёт волосам блеск, а разные режимы температуры и потока воздуха позволяют индивидуально настроить сушку.
В комплекте — удобные магнитные насадки для разных задач:
- концентратор фокусирует поток воздуха для точной укладки и гладкости;
- диффузор идеально формирует локоны и добавляет объёма;
- ароматизирующая насадка придаёт волосам лёгкий, приятный аромат во время сушки.
Этот фен — настоящий помощник для тех, кто ценит качество, эффективность и комфорт в ежедневном уходе.
Цена со скидкой — 4 699 грн.
Dreame Week — это не просто распродажа, а возможность сделать дом более комфортным и современным. Умная техника с продуманными функциями, официальная гарантия, бесплатная доставка и выгодные условия покупки — доступно до 28 июля включительно. Не упустите шанс обновить технику с выгодой.
Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.
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