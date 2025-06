В 2025 году в Украине создали AI-комитет. Какие компании стали участниками и что в планах

Ассоциация IT Ukraine объявила состав нового AI-комитета. Это платформа для компаний из разных секторов украинской экономики, которые активно внедряют технологии искусственного интеллекта. Комитет будет работать как площадка, где будут обмениваться опытом, разрабатывать совместные инициативы и вырабатывать решения для системного развития AI в Украине.

В партнёрском материале рассказываем, кто вошёл в состав AI-комитета.

Кто в составе и какие ближайшие планы

В состав AI-комитета вошли компании из IT, фармацевтики, агропромышленного сектора, EdTech, облачных сервисов, цифрового производства и других направлений. Среди участников: AgriChain, KNESS, UCLOUD, Agiliway, CHI Software, Дарница, GigaCloud, Sigma Software, Luxoft, DevRain, SPD TechnologуImpressit, N-iX, GMS, IT SmartFlex, Memcrab, 8allocate, Metinvest Digital, Geniusee, IT-Enterprise, ЕПАМ Диджитал, МХП, IT Step, FRENDT и Favbet Tech.

Первый этап работы комитета продлится шесть месяцев и будет включать серию стратегических сессий. На них будут изучать практики внедрения AI, выявлять барьеры развития, создавать карты ключевых игроков рынка (The Ukrainian AI Industry Navigator). Кроме того, на сессиях будут инициироваться межсекторные проекты, способствующие укреплению технологической экосистемы.

Об инициаторе проекта

Генеральным партнёром и соинициатором AI-комитета выступила украинская IT-компания FAVBET Tech, которая разрабатывает инновационные решения в сфере развлечений с фокусом на персонализацию, Big Data, безопасность цифровых платформ и внедрение искусственного интеллекта. Кроме поддержки работы комитета, компания также присоединилась к нему как участник.

«ИИ уже сегодня определяет будущее мировых экономик. В Украине есть уникальное окно возможностей для того, чтобы создать мощное AI-сообщество — как на уровне рынка, так и на уровне государственной политики. Мы рады быть частью этого процесса и поддержать создание AI-комитета как платформы для обмена опытом и развития инновационных решений», — отметил Артём Скрипник, CEO FAVBET Tech.

Компания является резидентом «Дія.City» и входит в список 50 крупнейших продуктовых IT-компаний Украины по версии DOU. В 2024 году FAVBET Tech также вошла в пятёрку крупнейших налогоплательщиков среди резидентов специального правового режима. Команда компании активно растёт: здесь постоянно привлекают новых специалистов, которые готовы присоединиться к развитию сложных технологических продуктов и экосистемы AI в Украине.

Ожидается, что после завершения первого тестового этапа к составу AI-комитета смогут присоединиться другие игроки рынка.

