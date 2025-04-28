В партнерах Dell Technologies, Cisco, МУК и другие. Почему стоит попасть на InfoSec Ukraine 2025

Уже 6 мая стартует InfoSec Ukraine 2025 – масштабное событие о кибербезопасности. Среди ключевых партнёров конференции – Dell Technologies, Cisco, МУК и многие другие известные компании. Уже можно ознакомиться с программой, списком спикеров и темами. На конференции расскажут, как реагировать на инциденты в условиях войны, защищаться от современных кибератак и не только.

В партнёрском материале рассказываем подробнее, почему не стоит пропускать это событие.

Среди партнёров — мировые компании

InfoSec Ukraine 2025 объединяет международный опыт, передовые технологии и настоящих профессионалов. Среди участников конференции — владельцы бизнеса, новаторы, представители ИТ-компаний и стартапов, представители государственного сектора, специалисты по кибербезопасности, а среди партнёров мероприятия — известные мировые компании. Вот кто среди них:

Dell Technologies, которая поддерживает украинский бизнес: предоставляет современные ИТ-решения и инфраструктуру. Кстати, Ирина Волк, генеральный менеджер Dell Technologies в Украине, Молдове и Кавказском регионе, принимает участие в панельной дискуссии «Реагирование на инциденты под обстрелом: украинский подход к угрозам в реальном времени».

Cisco выступает в качестве Cyber Partner мероприятия. Компания является ведущим международным производителем решений в области кибербезопасности, сетевого и серверного оборудования, а также программного обеспечения. Это ведущий американский производитель сетевого оборудования и стратегический партнёр Минцифры. Cisco поддерживает Украину в противодействии киберугрозам и помогает защищать критическую инфраструктуру с помощью собственных технологий и аналитической команды Cisco Talos.

Parkovyi Data Centre, как Cloud Partner, является единственным коммерческим дата-центром в Украине с сертификатом TIER III от Uptime Institute. Это свидетельствует о высоком уровне надёжности и безопасности, обеспечивая стабильную работу ИТ-инфраструктуры для бизнеса и государственных учреждений.

Swedish-Ukrainian Chamber of Commerce выполняет роль International Partner. Эта организация способствует развитию экономических связей между Швецией и Украиной, а также предоставляет платформу для налаживания партнёрств, обмена опытом и привлечения инвестиций — всё это важно для интеграции Украины в европейское бизнес-пространство.

Группа компаний МУК, которая является авторизованным дистрибьютором IBM в Украине. Компания занимается дистрибуцией ИТ-решений и оборудования от ведущих мировых производителей. МУК работает по модели Value Added Distribution (VAD) — то есть не просто продаёт технику, но и предоставляет партнёрам дополнительные услуги и поддержку. Компания работает через дилерскую сеть в Украине, Молдове, Словении, на Балканах, в странах Кавказа и Центральной Азии.

Кто среди спикеров

В программе — дискуссионные панели, нетворкинг, выступления, сессии вопросов и ответов, а также доклады от крутых спикеров из Украины и всего мира.

«Участие в мероприятии — это отличная возможность услышать эксклюзивные выступления лучших специалистов Украины и мира по кибербезопасности, узнать о технологиях и компаниях, которые предлагают топовые решения и сервисы киберзащиты. На мероприятии ожидается более 800 участников. Это самое масштабное событие по информационной безопасности в Украине», — говорит команда InfoSec Ukraine.

От Cisco Украина выступит генеральный директор Сергей Мартынчук. Его тема: «Облачные сервисы безопасности для гибридных инфраструктур — просто и эффективно».

Parkovyi Data Centre представит нескольких спикеров. Владимир Покатилов, директор дата-центра «ПАРКОВЫЙ», выступит на главной сцене. А Александр Ткаченко, руководитель отдела развития ИТ-инфраструктуры «ПАРКОВОГО», выступит с темой: «Привилегированный доступ как обязательная составляющая стратегии защиты от современных кибератак».

Василий Чалапчий — спикер от CyberArk Software Ltd., территориальный менеджер CyberArk, BAKOTECH. Его тема: «Привилегированный доступ как обязательная составляющая стратегии защиты от современных кибератак».

Хедлайнерами станут спикеры от Swedish‑Ukrainian Chamber of Commerce: Ник Гисинто, Карл Пива, Густаф Вильгельм Хельстедт, Карл Хит.

Ник Гисинто, сооснователь Hilltop Technologies, и Густаф Вильгельм Хельстедт, основатель H&Partners Global Vision, примут участие в дискуссионной панели «Государственно-частное партнёрство в сфере кибербезопасности».

Карл Пива, CEO Internetstiftelsen, поделится опытом на тему «Построение цифрового доверия в эпоху информационной войны: скандинавский опыт для устойчивости Украины».

А Карл Хит, старший исследователь в RISE, примет участие в панели «Экономическое влияние информационных операций: как дезинформация нарушает работу бизнеса и рынков» вместе с другими участниками.

Также среди спикеров — Андрей Кузьменко, IBM Security, который 15 лет работает в сфере кибербезопасности и 12 лет является сотрудником подразделения IBM Security в Украине. Его тема: «Безопасность и устойчивость, встроенные в жизненный цикл вашего бизнеса». Кстати, IBM при поддержке MUK также проведёт воркшоп на InfoSec Ukraine 2025.

Воркшоп от IBM при поддержке MUK

На InfoSec Ukraine состоится практический воркшоп от IBM при поддержке MUK о том, как адаптировать технологический стек компании к современным вызовам. Участникам продемонстрируют решения на базе LinuxONE, IBM Instana и CloudPaks, кейсы и лайфхаки от ведущих архитекторов IBM. На воркшопе покажут, как эти технологии работают в живой среде — от автоматического мониторинга до работы с контейнеризированными сервисами.

В программе:

Сочетание открытых технологий с высокой надёжностью в LinuxONE. Дмитрий Рыбаков, ведущий архитектор решений IBM.

Доступность вашей инфраструктуры — как с помощью IBM Instana быстрее понять, что происходит и что может случиться в ближайший момент. Валентин Шаповал, ведущий архитектор программных решений IBM.

IBM CloudPaks как основные инструменты для цифровой трансформации любого бизнеса . Иван Тукин, ведущий архитектор программных решений IBM.

IBM Ukraine — ваш надёжный сервисный партнёр в Украине . Валентин Чердакли и Владислав Аврамишин, ведущие специалисты команды технической поддержки.

Этот воркшоп будет особенно полезен для ИТ-директоров, архитекторов, DevOps-инженеров и всех, кто строит цифровую устойчивость бизнеса.

Билеты уже в продаже на сайте конференции – по ссылке.

Регистрация и билеты

Конференция состоится 6 мая в Киеве. По соображениям безопасности точное место проведения сообщат участникам и владельцам билетов за день до начала.

Вы можете выбрать категории билетов «стандарт» или «премиум». Участник с премиум-билетом получает доступ в лаунж-зону со спикерами мероприятия, видеозаписи всех сессий с доступом на 1 месяц, кофейные перерывы и обед в зоне Premium, а также расширенные возможности для нетворкинга.

«InfoSec Ukraine — ключевое событие по информационной и кибербезопасности для бизнеса и ИТ-специалистов в Украине. Мы хотим привлечь максимальное внимание к направлению киберзащиты, поскольку сегодня защита бизнес-структур — в приоритете», — добавляют организаторы конференции.

Рекомендуем зарегистрироваться на конференцию уже сейчас — количество мест ограничено.

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