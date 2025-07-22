Важнейшие новинки Toyota представили под Брюсселем: подробный обзор и когда ожидать в Украине

Toyota провела под Брюсселем свой мультибрендовый ивент, на котором представила новые топовые модели: Toyota RAV4 HEV, Toyota Corolla Cross, Toyota bZ4x Touring. Бренд смог впечатлить публику не просто следованием трендам, а их задаванием, неуклонно повышая популярность своих продуктов.

В партнёрском проекте рассказываем, что было на ивенте и делимся честными впечатлениями о новинках Toyota.

Фокус презентуемого материала был глобальным: с многочисленными эмбарго на распространение и публикации, ведь в каждом уголке мира хотели увидеть свои новинки первыми. Поэтому организация ивента была синхронизирована с разными часовыми поясами. Мы первыми увидели европейские версии, которые уже скоро поднимут популярность Toyota на новую ступень. Хотя куда же выше?

На самом деле, в Старом Свете, в отличие от Украины, японцы пока не завоевали первое место. В прошлом году они продали 1,217 млн автомобилей и заняли вторую позицию с 7,1 % доли рынка, но в этом году подход станет более глобальным. Концерн ещё активнее расширяет модельный ряд, особенно электрические и гибридные версии. И уже в следующем году в Украине появятся электрички от Toyota.

Toyota RAV4 2025: современнее и эффективнее

Формат, который искали миллионы

RAV4 достиг такого статуса, что про него важно начинать с исторического вступления. Впервые, в 1994 году, это был исключительно нишевый продукт — «полно­приводный автомобиль для активного отдыха». И вдруг оказалось, что именно этот формат нужен миллионам самых разных покупателей. Наградой за дальновидность стала всемирная популярность: пять предыдущих поколений разошлись тиражом 15,3 млн машин.

Сегодня это не просто самый популярный кроссовер в мире, но и одна из самых массовых моделей в истории. Во многом RAV4 сформировал представление о кроссовере — от технических параметров до потребительского опыта.

Шестое поколение: сильный уклон в сторону сенсоров

Если первый RAV4 ориентировался на универсальность, то в шестом поколении он становится фактурным кроссовером. За счёт укороченных свесов и более вертикальной задней стойки он выглядит мощно и брутально.

Интерьер полностью переработан — теперь он ещё больше завязан на сенсорные экраны. Передняя панель опустилась на 40 мм, превратившись в платформу для приборов (12,3″) и мультимедиа (10,5/12,9″). Хотя интерфейс почти целиком сенсорный, дизайнеры сохранили физические кнопки для любителей. Вместо рычага коробки передач теперь в RAV4 мини‑джойстик.

Огромный набор опций: панорамная крыша, проекционный экран, акустика JBL на 9 динамиков и многое другое. Практичные решения, как всегда у Toyota. Салон полон интересных фишек для фанатов бренда: например, двухсторонний подлокотник, который превращается в удобный столик.

Что под капотом

В Европе исчезнут привычные бензиновые версии — останутся только гибриды: HEV (самозарядные) и PHEV (с подзарядкой от розетки). Оба оснащены 2,0‑литровым атмосферником и вариатором e‑CVT. Главное — HEV получил прирост мощности и экономичности за счёт модернизации трансмиссии, аккумулятора и карбидокремниевых полупроводников. Передние приводные версии — 183 л. с., полноприводные — 191 л. с.

Более того, всю гибридную начинку удалось разместить компактно, расширив салон и багажник. Второй ряд сместили назад, спинка стала ровно складываться. Объем багажника теперь 749 л вместо 733 л.

Батареи и запас хода

У плагин‑гибридов батареи выросли на треть — до 22,7 кВт·ч. Это положительно сказалось на мощности (268 л. с. для FWD и 304 л. с. для 4×4), скорости зарядки и запасе хода. На чистом электричестве кроссовер преодолевает 100 км, общий запас вырос до 1350 км — можно ехать из Киева в Берлин без дозарядки! Кроме того, Toyota научились делиться энергией: теперь во время отключений можно питать дом или устройства от аккумулятора автомобиля.

Для версии Plug‑in Hybrid впервые доступен FWD с 268 л. с., что удешевит модель. Для 4×4 предусмотрена система E‑Four с электромотором на задней оси — суммарная мощность 304 л. с., разгон до 100 км/ч за 6,3 с.

В Украине шестое поколение RAV4 появится летом 2026 года, и, возможно, предложат и бензиновые версии.

Что умеет драйверская версия Toyota RAV4 GR Sport

Главная интрига шоу — драйверская версия RAV4 GR Sport, вдохновлённая успехами Toyota в ралли. Вживую она выглядит впечатляюще и харизматично. Мы ждем, когда GR Sport появится у дилера для теста.

Toyota bZ4x Touring: больше возможностей для путешествий

Максимально практичное авто

Обновление электрического bZ4x неожиданно принесло ещё один формат — удлинённую версию Touring, полезную в путешествиях. Практичность подчёркивается защитными накладками, стилизованными дисками и рейлингами с нагрузкой до 70 кг. Немного изменили фары и бампер, предлагается бронзовый цвет и обивка City Moss.

Интерьер как у стандартного bZ4x, но пространства заднего ряда стало заметно больше, багажник вырос на +148 л до 600 л. Удлинение кузова (+140 мм) и высоты (+20 мм) пришлось на корму — настоящая магия инженеров Toyota.

Батарея 74,7 кВт·ч

Это всё тот же bZ4x, но с ёмкой батареей 74,7 кВт·ч. Запас по WLTP — до 560 км. Оснащается либо FWD с мотором 224 л. с., либо AWD с двумя моторами 380 л. с. У AWD доступны режимы X‑Mode и Grip Control для поездок вне асфальта. Максимальная масса прицепа — 1,5 т.

В Украине ожидаем bZ4x Touring и стандартный bZ4x в следующем году. Это отличная новость для сторонников бренда, и официальные поставки с гарантией от Toyota только усилят его преимущества.

Toyota Corolla Cross: лёгкий макияж

Самый продаваемый автомобиль в мире

Corolla, начавшаяся в 1966 году как скромный малолитражный семейный автомобиль, проделала путь к 55 млн проданных экземпляров. Третий десяток лет остаётся самым массовым автомобилем в мире. Corolla Cross, спроектированный как компактный кроссовер, сразу же стал глобальной моделью с высоким спросом.

Плановый рестайлинг дал Corolla Cross сразу два решения внешности. Одно — с безрамочной решёткой и «монобровью» между фарами. Задние фонари обновлены, с горизонтальной сегментацией. В базовых версиях — адаптивный дальний свет, в премиальных — матричный.

Что под капотом

В салоне — новый рычаг для более удобного захвата. Перекомпоновали центральный тоннель — теперь есть площадка для пары смартфонов и беспроводная зарядка. Улучшили работу подключений к смартфонам.

Но ключевой интерьерный апгрейд — полностью обновлённая шумоизоляция. Снижен шум вентиляции и двигателя — садишься в кроссовер и ощущаешь «аквариум» — видно, но почти не слышно.

Corolla Cross доступен с тремя гибридными силовыми установками: 1,8 л/140 л. с., 2,0 л/197 л. с., а также AWD‑версией с мотором сзади. Все с e‑CVT. AWD‑версия получила режим Snow Extra для езды по снегу.

В Украине Corolla Cross ожидается уже этой осенью. Будет доступна в гибридной версии HEV пятого поколения и в переднеприводной конфигурации.