Во Львове возводят современное пространство для гедонистов с лондонским настроением. ЖК Big Ben в пяти историях

Что делает жильё по-настоящему комфортным? Это не только квадратные метры, умный дом и кофейня рядом. Это целая экосистема, которая позволяет жить полноценно, не тратя время на ежедневные поездки по городу в поисках того, что нужно для работы, отдыха или общения.

Сейчас во Львове строят Big Ben – современное многофункциональное пространство для людей, которые ищут комфорт, стиль и разнообразие в одном месте. И здесь можно реализовать разные сценарии: от тренировки в спортзале до уютных посиделок с соседями на террасе.

Чтобы лучше объяснить, как это работает, мы смоделировали несколько историй будущих жителей. Так появились вымышленные персонажи – фрилансер, молодая семья, опытные предприниматели. Мы представили, какие потребности могут быть у разных людей и как они реализуются в Big Ben благодаря реальным возможностям ЖК. Это как способ прожить пространство ещё до того, как оно будет построено, и смоделировать опыт людей с разными характерами, профессиями и стилем жизни.

Денис, 28 лет – UI/UX дизайнер, фрилансер

Попал в ловушку фриланса и перестал общаться с людьми офлайн

Меня зовут Денис, и я уже 5 лет работаю UI/UX дизайнером. Специализируюсь на создании интерфейсов для мобильных приложений. У меня есть небольшой джек-рассел терьер по кличке Фигма. Она очень активная, поэтому нуждается в частых и довольно долгих прогулках и общении с другими собаками.



Сейчас я фрилансер и работаю из дома, хотя ещё три года назад регулярно посещал офис. Когда работаешь из дома, легко попасть в ловушку: проснулся, сел за компьютер, весь день общаешься только с собакой и коллегами онлайн, и к вечеру понимаешь, что не видел ни одной живой души. Про спорт вообще молчу… ведь рядом с моим домом не было ни одного спортзала.

От воркаута до знакомства с интересными людьми

Переехав в ЖК Big Ben, я кардинально решил проблему. Теперь мне не нужно ехать в центр, ведь всё необходимое – рядом. Утром я могу работать в коворкинге, через пару часов выпить кофе на фудкорте, а после работы отправиться на воркаут – здесь на территории шикарная многофункциональная зона. Когда погода так себе – иду в местный спорткомплекс. А недавно я увлёкся TRX – тут есть место, где можно комфортно выполнить комплекс тренировок.

Одно из важных преимуществ ЖК Big Ben для меня, как владельца собаки – это специальный парк для прогулок с питомцами. Более того, здесь даже есть фонтанчики с питьевой водой трёх уровней – для взрослых, детей и для четвероногих. Честно говоря, раньше я такого не видел ни во дворах Львова, ни в других ЖК, очень удобно.

Благодаря прогулкам на этой площадке не только Фигма нашла новых друзей, но и я познакомился с интересными людьми. Оказалось, среди моих соседей есть программист, архитектор, пара видеомейкеров и даже мой коллега-дизайнер! Теперь мы часто встречаемся на фудкорте или в баре после прогулки, обсуждаем работу и отдыхаем. Что особенно приятно, заведения на территории ЖК пет-френдли. Фигма, которая не любит оставаться дома одна, очень рада 🙂

Игорь и Надежда, ему 50, ей – 43 года – предприниматели, родители троих детей

Искали способ не тратить бешеные деньги

Меня зовут Игорь Степаненко, а мою жену – Надежда. Уже 20 лет мы работаем в сфере логистики и имеем собственную компанию, которая занимается грузовыми перевозками. Из-за работы мы долгое время жили на два города – Ивано-Франковск и Львов. У нас есть две дочери, которые вскоре станут студентками Украинского католического университета, и сын-подросток.

Долгое время мы снимали квартиру во Львове для бизнес-поездок и потратили на это уйму денег в никуда. Теперь решили поступить умнее и инвестировать в недвижимость. Видим это так: покупаем квартиры – обеспечиваем детей комфортным жильём и создаём актив, который со временем вырастет в цене.

Мы – очень щепетильные люди. Поэтому несколько месяцев детально анализировали рынок недвижимости во Львове, после чего остановились на ЖК Big Ben.

Ставка на две квартиры – для детей и аренды

В итоге мы приобрели две квартиры в Big Ben. Первая, двухкомнатная – для наших дочерей, которые скоро станут студентками. Девушкам там точно хватит места, ведь площадь – 50 кв. метров: у каждой будет своя спальня, а для семейных посиделок или встреч с друзьями есть большая кухня-гостиная почти на 18 квадратов.

Вторая покупка, однокомнатная квартира – для сдачи в аренду. С такой инфраструктурой комплекса апартаменты точно заинтересуют потенциальных арендаторов: коворкинг, фитнес-зона, фудкорт, охрана.

Кстати, моя жена по образованию архитектор и она в восторге от галерейного типа застройки. Кухни здесь выходят на уютные галереи, где можно выпить утренний кофе, а спальни ориентированы во внутренний двор. А, забыл! Ещё здесь есть независимый подземный паркинг и места для автомобилей гостей ЖК, что меня особенно радует.

Алина, 32 года – мама 4-летней Софийки, маркетолог

Сменила Харьков на Львов и начала жизнь с нуля

Я – Алина Клопотенко, мне 32 года, и я одна воспитываю 4-летнюю дочку Софийку. Сейчас удалённо работаю маркетологом в IT-компании. Год назад мы с дочкой переехали из Харькова во Львов – это было сложное, но правильное решение.

Почему сложное? В Харькове у меня была налаженная система: хороший садик, любимые места для прогулок, любимые кофейни, много знакомых и друзей. После переезда нужно было заново устраивать свою жизнь с ребёнком в новом городе.

Как я нашла рай для тревожного человека

Сначала я рассматривала квартиры на вторичном рынке в разных районах Львова, но в итоге остановилась на ЖК Big Ben – понравилась его локация и хорошая инфраструктура. Рядом с ЖК есть школы, центры детского творчества, магазины, рестораны, больницы, а до центра города можно дойти пешком всего за 30 минут. Больше всего радует, что не нужно ездить по разным уголкам пока ещё незнакомого города, чтобы найти всё необходимое.

Самым важным для меня стало то, что на территории ЖК есть собственный детский сад. Ещё один плюс для меня как для немного тревожного человека – это закрытая территория, Smart Home от Ajax. В стартовый комплект здесь входят хаб, датчик движения, датчик открытия и брелок с тревожной кнопкой. Особенно важно, что на территории ЖК есть укрытие с туалетами и детской зоной – я спокойна.

Кстати, моя дочка в восторге от детских площадок в Big Ben и зелёных зон с фонтанами на любой вкус. А когда у нас есть настроение и время, мы идём в Стрыйский парк за мороженым – он всего в 15 минутах от нашего ЖК.

Пока Софийка в садике, я утром занимаюсь йогой на территории комплекса, а в обеденный перерыв иду выпить кофе на уютных галереях с удобной мебелью… Очень важно, что я нашла здесь для себя такие места силы, которые наполняют меня энергией.

Сергей и Яна, 26 и 25 лет – пара креаторов

Собрали деньги на первое жильё и встали перед выбором

Меня зовут Яна, а моего парня – Сергей. Мы основатели независимой продакшн-студии, где создаём видео для украинских и зарубежных брендов, музыкальных исполнителей и занимаемся организацией ивентов. А ещё я веду Телеграм-канал о культурных событиях во Львове.

Мы долго работали, чтобы накопить деньги на собственное жильё, поэтому оно должно было соответствовать нашим требованиям на все 100%. Посетив ЖК Big Ben впервые, мы испытали настоящее эстетическое удовольствие. Современное озеленение, дворы без машин и даже гамаки – иногда кажется, что ты посреди луга, а не в городе.

А ещё нам как творческим людям понравились разнообразные арт-объекты на территории. Например, есть места “только для поцелуев», а ещё собственная фотозона под названием Abbey Road. Сразу видно, что девелоперы продумали детали.

От Game Room до велопарковок – почему мы влюбились в Big Ben

Дальше было захватывающее знакомство с инфраструктурой ЖК. Особенно нам понравились Game Room и коворкинг. Теперь мы можем встречаться с клиентами прямо в коворкинге, проводить презентации наших проектов в Game Room, а после работы переходить в бар или фудкорт, чтобы неформально пообщаться – всё это рядом с домом.

А если захочется большего драйва, то до центра Львова всего 30 минут, можно отдохнуть там с друзьями или посетить культурные события, чтобы потом рассказать об этом в нашем канале.

А еще один важный плюс для нас – специальная велопарковка в ЖК. Сергей настоящий фанат велоспорта, у него целых три велосипеда. Раньше они занимали половину нашей маленькой квартиры, и это было источником постоянных споров. Теперь велосипеды хранятся в безопасном месте, всегда под рукой, а в квартире появилось больше пространства для творчества и комфорта.

Олег, 45 лет + Дарья, 43 – частные владельцы кофеен во Львове

Искали эстетику и уровень сервиса

Я – Олег Луценко, ресторатор. Вместе с моей женой Дарьей 12 лет назад мы открыли сеть кофеен во Львове. У нас есть двое взрослых детей, которые уже живут самостоятельно в Киеве.

В ресторанном бизнесе важны эстетика, планировка и уровень сервиса – эти же принципы мы применяем в своей жизни, в том числе при выборе жилья. У нас уже есть прекрасная дизайнерская квартира в историческом центре города, на проспекте Тараса Шевченко. Покупая её много лет назад, мы реализовали мечту жить в самом центре Львова, рядом с нашими заведениями. Теперь мы почувствовали потребность в более спокойной, но продуманной среде.

Нашли свою комьюнити

ЖК Big Ben полностью соответствует нашему запросу. Особенно нравится развитая инфраструктура как самого ЖК, так и вокруг него. Но одно из главных преимуществ для нас – это люди. Жители ЖК – очень интересные личности: предприниматели, айтишники, творческие профессионалы. Соседи теперь – это не просто человек за стенкой, а потенциальный партнёр по бизнесу или вдохновитель для новых идей. А генерировать идеи мы обожаем.

Ещё одно важное преимущество – собственное парковочное место, ведь в центре города, где мы жили раньше, припарковать машину возле дома было настоящим квестом.

Также моей жене очень понравилась планировка квартиры. Кухня, объединённая с гостиной, создаёт идеальное пространство для работы – мы можем разрабатывать новые позиции для наших заведений и сразу их дегустировать в уютной домашней атмосфере. Это как профессиональная кухня-лаборатория и гостиная в одном пространстве. И ещё здесь потолки почти 3 метра… даже дышится лучше, чем в нашей старой квартире в центре.

Ещё один бонус – это возможность участвовать в событиях ЖК, например, в фестивале уличной еды на территории комплекса. Как владельцы гастробизнеса, мы понимаем ценность таких мероприятий для создания комьюнити.

Мы видим своими глазами, как Big Ben превращает серую рутину и будни в моменты настоящего удовольствия от жизни. Это настоящая столица жизнелюбов, созданная для того, чтобы люди наслаждались каждым днём и легко заводили новых друзей.

