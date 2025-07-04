Выгодный и удобный обмен валют прямо в банковском приложении: Sense Bank расширил возможности

Украинский Sense Bank усовершенствовал валютный обмен в своём мобильном приложении Sense SuperApp, расширив его функциональность. Сейчас там доступны инструменты, которые позволят не только обменивать валюту выгодно, но и лучше понимать рынок.

В партнёрском материале с Sense Bank рассказываем, что изменилось и какие возможности это открывает для клиентов банка.

Что нового в Sense SuperApp

Среди главных нововведений — то, что приложение Sense SuperApp будет уведомлять об изменении валютных курсов в реальном времени. Клиенты могут выбрать валютную пару, настроить периодичность получения уведомлений (круглосуточно или только в рабочее время) и своевременно реагировать на выгодные колебания курса.

Ещё одна удобная функция — архив валютных курсов за последние шесть месяцев. Это нововведение позволяет принимать взвешенные финансовые решения, лучше понимать рынок, планировать расходы и обменивать валюту в наиболее выгодный момент.

В Sense Bank отмечают, что теперь пользователи могут настраивать собственные каналы обмена валют в соответствии со своими предпочтениями. А для тех, кто хочет оперативно видеть курс валют, доступен виджет с актуальными данными на главном экране смартфона.

Если клиент ещё не имеет счёта в иностранной валюте, приложение автоматически предложит открыть его в несколько кликов во время обмена.

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Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

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