WBT в индексах S&P, выход на рынок США и соглашение с Саудовской Аравией. WhiteBIT подводит итоги 2025 года

2025 год стал периодом фундаментального институционального прорыва для WhiteBIT. Компания с украинскими корнями, которая является крупнейшей европейской криптобиржей по трафику, отметила свою седьмую годовщину масштабной трансформацией в глобальную финтех-экосистему W Group. W Group на данный момент объединяет 8 финтех-компаний, включая WhiteBIT, и насчитывает 35 миллионов пользователей в 150 странах. На примере этого кейса можно проследить, как украинская технологическая экспертиза утверждается на самом высоком мировом уровне, задавая эталоны на рынках США и Ближнего Востока.

Институциональное признание и глобальная экспансия

Настоящим «знаком качества» для продукта стало декабрьское решение S&P Dow Jones. Впервые в истории нативная монета биржи с украинскими корнями — WBT — вошла в пять ведущих мировых криптовалютных индексов. Это финансовое признание, которое приравнивает цифровую монету компании к стандартам, по которым работают крупнейшие институциональные инвесторы планеты.

Параллельно с этим WhiteBIT осуществила стратегический выход на американский рынок, открыв отдельное представительство WhiteBIT US в Нью-Йорке и получив операционные лицензии. Вместе с расширением деятельности в Австралии, Аргентине и Бразилии эти шаги окончательно закрепили статус компании как игрока мирового масштаба.

Стратегическая экспертиза: от Киева до Эр-Рияда

Доверие к украинским разработчикам материализовалось в историческом соглашении с принцем Саудовской Аравии. В рамках инициативы Vision 2030 WhiteBIT предоставит технологическое проектирование инфраструктуры для королевства. Эксперты компании будут задействованы в токенизации фондового рынка Саудовской Аравии, разработке концепции цифровой валюты центрального банка (CBDC) и создании национальных дата-центров. Таким образом, украинская Web3-экспертиза становится фундаментом для построения финансовой инфраструктуры одной из самых мощных экономик мира.

Массовое внедрение блокчейн-технологий в спорте и повседневной жизни

Миссия массового внедрения криптовалют в 2025 году перешла от теории к конкретным цифрам. Благодаря партнёрству с Национальной сборной Украины по футболу и интеграции криптооплат через сервисы M-Ticket и Ticketsbox доля билетов на матчи сборной, приобретённых за цифровые активы, выросла до впечатляющих 8,5%.

Свою стратегию присутствия в глобальном спорте компания также подкрепила подписанием соглашения с футбольным клубом «Ювентус» и проведением первого в мире международного трейдингового турнира International Crypto Trading Cup (ICTC 2025).

Ответственный бизнес: образование и благотворительность

WhiteBIT продолжает системно инвестировать в будущее через поддержку образования и сохранение культурного наследия. Совместно с Киево-Могилянской академией компания развивает магистерскую программу «Блокчейн-технологии«. В этом году выпуск студентов состоялся в метавселенной, а дипломы были выданы в формате NFT-сертификатов на собственном блокчейне биржи Whitechain.

Помимо образовательных проектов компания финансирует восстановление исторических Братских келий НаУКМА, где расположен факультет информатики. Завершение работ позволит создать здесь современное образовательное пространство, направленное на повышение квалификации ИТ-специалистов и обеспечение общей потребности украинской ИТ-индустрии в профессиональных кадрах.

Вопрос благотворительности остаётся приоритетом: за 2025 год WhiteBIT задонатила почти 12 млн грн, а общая сумма помощи с начала полномасштабного вторжения превысила 468 миллионов гривен собственных средств. Кроме того, технологические решения компании позволили собрать более $160 млн на нужды армии через крупнейшие благотворительные фонды страны.

«2025-й был очень результативным для WhiteBIT. В этом году мы презентовали W Group, масштабировав бизнес от одной криптобиржи до целой финтех-экосистемы, вышли на новые рынки и подписали громкие партнёрства. Наши бизнес-амбиции не знают границ, и в 2026 году мы продолжим строить новый инновационный мир финансов», — Владимир Носов, основатель и CEO WhiteBIT, президент W Group.

