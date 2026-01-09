WhiteBIT инвестирует в таланты: как попасть в бесплатную Global Talent Program для Web3-специалистов

Сегодня в Украине практически отсутствует профильное образование в сфере блокчейна, из-за чего на рынке возникает острый дефицит квалифицированных разработчиков. Именно поэтому крупнейшая европейская криптобиржа по трафику WhiteBIT запускает Global Talent Program.

Эта программа создана исключительно для украинских разработчиков, чтобы поддержать эти таланты в стремлении переквалифицироваться и дать им старт в международном Web3. Четырёхмесячный интенсив стартует 2 марта и нацелен на трансформацию разработчиков уровня Junior+ из других сфер в уверенных профессионалов в блокчейн-индустрии.

В партнёрском тексте — ключевые детали и нюансы.

Почему разработчикам стоит обратить внимание на Web3 именно сейчас?

Глобальный масштаб и влияние. Возможность работать над продуктами нового поколения, которыми пользуются миллионы людей по всему миру. Это переход от локальных сервисов к децентрализованным экосистемам и DeFi-решениям, меняющим мировую финансовую систему.

Инженерные вызовы и инновации. Web3 требует нестандартных подходов к архитектуре. Здесь безопасность, прозрачность и устойчивость к высоким нагрузкам заложены непосредственно в код.

Высокая рыночная ценность специалистов. Из-за дефицита кадров и сложности технологий специалисты с Web3-экспертизой являются одними из самых востребованных и высокооплачиваемых в IT-индустрии.

Фокус на практику, а не на теорию

Программа Global Talent Program от WhiteBIT построена по принципу продуктовых интенсивов: студенты работают над кейсами, максимально приближенными к реальной разработке внутри WhiteBIT. Обучение бесплатное, проходит онлайн три раза в неделю в вечернее время.

Оно сосредоточено на двух технических направлениях, в каждом из которых студенты создают собственный инженерный проект.

Детальный разбор учебных модулей

PHP Track: Архитектура и масштабируемость (10 недель)

Этот модуль рассчитан на тех, кто хочет глубже погрузиться в разработку сложных экосистем. Программа выходит далеко за рамки базового написания кода:

Engineering Excellence: работа с архитектурой сервисов и базами данных (оптимизация запросов, проектирование схем).

Infrastructure: освоение инструментов контейнеризации, построение CI/CD пайплайнов и мониторинг систем.

Performance: работа с асинхронными системами и API, выдерживающими высокие нагрузки.

Agile-среда: обучение командному взаимодействию по методологии Agile и регулярный фидбек через code review.

Go Track: Высоконагруженные микросервисы (6 недель)

Трек сфокусирован на языке Go — основном инструменте современного финтеха и блокчейна благодаря его скорости и эффективности.

Core Go: глубокое изучение структур, указателей и интерфейсов.

Concurrency: разработка параллельных процессов (goroutines, channels) — ключевого преимущества языка.

Microservices: создание HTTP-сервисов и микросервисной архитектуры «с нуля».

Testing & Observability: написание надёжных тестов, профилирование кода и внедрение систем мониторинга (logs, metrics) для контроля состояния сервиса в реальном времени.

Кто может принять участие

Программа создана для украинских разработчиков, которые проживают в Украине или ЕС (Польша, Чехия, Словакия). Она не обучает программированию с нуля, а ориентирована на Junior+ разработчиков с прочной технической базой и уровнем английского B2+.

Зарегистрироваться на четырёхмесячный интенсив, который стартует 2 марта, можно по ссылке

Этапы отбора: от pet-проекта до технического интервью

Отбор напоминает процесс найма в топовую IT-компанию:

Заявка и проверка технического бэкграунда. Оценка pet-проекта опытными тренерами WhiteBIT. Короткое знакомство с рекрутерами для проверки soft skills. Техническое интервью с менторами и кураторами курса.

Результат: уникальный билет в команду лидеров

Традиционно в WhiteBIT работают лучшие разработчики рынка, а процессы найма крайне строгие — попасть в компанию напрямую всегда было сложной задачей даже для опытных специалистов. Поэтому Global Talent Program становится особой возможностью для разработчиков уровня Junior+ пройти интенсивную переквалификацию под кураторством топ-менторов.

Лучшие выпускники, которые продемонстрируют высокие результаты во время финальных проектов, получат предложения работы и смогут развивать карьеру в одной из крупнейших технологических компаний Европы.

Присоединиться к программе Global Talent Program

Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

Редакция отвечает за соответствие стилистики редакционным стандартам.

Заказать материал о вас в формате PR-статьи вы можете здесь.