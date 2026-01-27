Wise IT присоединяется к CISO Club Ukraine. Цель сообщества — обеспечить новый уровень киберустойчивости

Украинский системный интегратор Wise IT объявил о вступлении в CISO Club Ukraine – первое профессиональное объединение топ-менеджеров и экспертов по информационной безопасности.

О Wise IT

Wise IT, входя в рейтинг ТОП 5 системных интеграторов Украины, уже много лет помогает украинским компаниям строить надежную наземную и облачную IT-инфраструктуру. Главный принцип – Security by Design, где защита данных является фундаментом каждого решения. Сотрудничая с компаниями Google, AWS, VMware by Broadcom, Lenovo, Fortinet и более чем 40 другими технологическими лидерами, Wise IT интегрирует лучшие мировые практики в проекты украинских заказчиков.

Что такое CISO Club Ukraine

CISO Club Ukraine – это сообщество для эффективного диалога между CISO, CIO и представителями государственных структур. Участие Wise IT в клубе открывает новые возможности для обмена опытом и поможет совместно решать критические задачи:

Разработка стандартов: участие в создании отраслевых бенчмарков и адаптации международных норм (в том числе NIS2) к украинским реалиям.

Анализ реальных кейсов: обмен опытом в закрытом формате для быстрого реагирования на современные киберугрозы.

Развитие инноваций: поддержка и тестирование новых решений в рамках экосистемы стартапов.

Международное сотрудничество: синхронизация усилий с экспертами из ЕС и США для усиления глобальной безопасности.

Образование и развитие: участие в исследованиях и лекциях для повышения общего уровня киберграмотности.

«Наше присоединение к CISO Club Ukraine – это возможность объединить глубокую техническую экспертизу Wise IT с уникальным опытом лидеров рынка. Вместе мы сможем сделать цифровую инфраструктуру Украины защищенной даже в самых сложных условиях», – говорит Дмитрий Удовик, CTO Wise IT.

Благодаря активному сотрудничеству с мировыми техногигантами и IT-лидерами Украины, команда Wise IT предлагает заказчикам актуальную экспертизу в построении надежной инфраструктуры.

Ознакомиться с полным перечнем решений и услуг Wise IT, а также заказать бесплатную консультацию можно на официальном сайте компании.

