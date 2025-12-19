Интертелеком запустил 4G: что получат абоненты, как подключиться к сети и какое покрытие

В начале 2025 года Интертелеком объявил о переходе на стандарт GSM – это был первый важный шаг в трансформации сети и сохранении мобильной связи для пользователей. Сегодня компания продолжает реализовывать стратегию и выходит на новый уровень развития.

С 1 декабря Интертелеком официально стал частью национальной 4G-экосистемы и обеспечил доступ к высокоскоростному мобильному интернету по всей территории Украины.

В партнерском тексте рассказываем, как благодаря современной партнерской инфраструктуре абоненты Интертелекома могут пользоваться стабильным 4G-покрытием в городах, общинах и самых отдалённых населённых пунктах.

Стратегический прорыв: преодоление технологического разрыва

Интертелеком вынужденно прекратил предоставлять услуги CDMA, чтобы гармонизировать частотный план Украины с европейским. Поэтому переход на LTE стал стратегической целью компании.

«И сегодня мы можем уверенно заявить: Интертелеком вернулся в современное телекоммуникационное пространство и теперь работает в формате 4G по всей Украине», – говорят в компании.

Современный 4G для всей страны

Быстрый и стабильный мобильный интернет

4G даёт абонентам новое качество цифровой жизни и обеспечивает:

высокую скорость мобильного интернета;

стабильное соединение даже при нагрузке;

комфортную работу мессенджеров, видеозвонков и навигации;

быструю загрузку сайтов и приложений.

Сеть, построенная по современным стандартам

Интертелеком использует партнёрскую инфраструктуру, которая позволяет обеспечивать доступную и стабильную связь везде – в прибрежных районах, городках, сёлах или отдалённых регионах.

Как подключиться к сети 4G

Чтобы смартфон работал в 4G, нужно лишь:

включить 4G/LTE в настройках телефона;

активировать роуминг данных (только для регистрации устройства, на тариф это не влияет);

установить APN: IT.4G.

Большинство смартфонов подключаются автоматически. Если вдруг смартфон не смог настроиться автоматически – можно просто прописать эти настройки вручную.

Гибкая тарифная политика для всей абонентской базы

Интертелеком создаёт новую тарифную линейку, которая будет максимально удобной и доступной для всех абонентов – включая тех, кто особенно чувствителен к стоимости услуг.

Например, в базовом тарифе абонентская плата – 120 грн в месяц. Он включает звонки по Украине – 1000 минут, 100 смс, 10 ГБ интернета. Стартовый пакет с таким тарифом можно заказать онлайн в ИТ Маркет.

Тарифы направлены на то, чтобы:

сделать мобильный интернет доступным для всех;

поддержать общегосударственную программу цифровизации населения Украины;

обеспечить каждому пользователю возможность оставаться онлайн без ограничений.

Для тех, кому нужны дополнительные услуги, доступен современный сервис IT Phone. С ним можно совершать и принимать звонки без привязки к SIM-карте или оборудованию и не только.

Национальный масштаб и ориентация на людей

«Интертелеком возвращается на рынок с современной 4G-сетью и делает акцент на главном – доступности, стабильности и возможности быть на связи в любом регионе Украины. Компания использует свой многолетний опыт, чтобы обеспечить высокие стандарты обслуживания, прозрачность и быстро реагировать на запросы абонентов», – говорит команда компании.

Особую благодарность здесь выражают партнёрской инфраструктуре, благодаря которой стало возможным запустить этот масштабный проект и предоставить доступ к передовой мобильной связи.

Детальные условия, тарифные предложения и дополнительные сервисы можно просмотреть на официальном ресурсе Интертелекома: digital.intertelecom.ua.

