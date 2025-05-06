Защищенный смартфон FOSSiBOT F112 Pro 5G: чипсет Dimensity 6300, силиконовый корпус и батарея 7150 мАч

FOSSiBOT — бренд мобильных телефонов, основанный в 2022 году профессиональной командой с более чем 10-летним опытом в индустрии, с гордостью представляет F112 Pro 5G. После двух лет кропотливой разработки, FOSSiBOT выпускает первый в отрасли экологичный защищённый смартфон, F112 Pro, открывая новую страницу в мире мобильных технологий. Этот телефон — не просто инновация среди защищённых устройств, это идеальное сочетание экологичности и стиля!

В партнерском материале с FOSSiBOT рассказываем про новинку в деталях.

Инновационный дизайн и мастерство исполнения

Этот смартфон не только технически продвинутый, но и обладает футуристическим дизайном. Камера выполнена в минималистичном стиле, а её геометрическое расположение улучшает визуальное восприятие. Комбинация металла и стекла подчёркивает технологическую эстетику, делая весь корпус стильным и современным. Тщательно проработанные детали усиливают его прочность и придают премиальный внешний вид, не жертвуя при этом надёжностью.

Экологичность и мода

F112 PRO — первый в своём роде смартфон, выполненный из жидкого силикона. Он не только мягкий, приятный на ощупь и безопасен для кожи, но и экологически чистый. В отличие от традиционных материалов, жидкий силикон более долговечен и подлежит переработке, обеспечивая гармонию между технологией и природой. И при этом он ломает стереотипы своим ярким выбором цветов, каждый из которых выражает индивидуальность и стиль!

F112 PRO — это не просто защищённый телефон, это заявление о стиле жизни. Благодаря инновационным материалам и дизайну, он переосмысляет понятие прочности и моды. Будь вы любителем приключений на свежем воздухе или городским модником, F112 PRO станет вашим идеальным спутником!

Исключительная производительность

В основе F112 Pro лежит 6-нм чипсет Dimensity 6300 5G, обеспечивающий молниеносную скорость, плавную многозадачность и стабильную связь. Смартфон поддерживает до 24 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ, что обеспечивает достаточно памяти для всех приложений и мультимедиа. Благодаря батарее на 7150 мАч, устройство позволяет использовать его в течение длительного времени без частой подзарядки. А 6.88-дюймовый экран HD+ с частотой обновления 120 Гц обеспечивает яркое изображение и плавное взаимодействие, значительно улучшая пользовательский опыт.

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