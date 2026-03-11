Зенитные дроны – новый эшелон ПВО. Как они улучшат защиту энергетики? Разбираем на примере WIY STRILA

Последние события в мире и опыт Украины показывают, что энергетическая инфраструктура всё чаще становится мишенью для атак ударных дронов. В частности ночью и на малых высотах. Под удар попадают подстанции, ТЭС, распределительные узлы, магистральные сети и гидроэлектростанции. Их повреждение сразу ощущают миллионы людей, ведь страдает электроснабжение, экономика и общая безопасность страны.

По данным международных отчётов, с начала войны российские силы совершили тысячи атак на энергетические объекты в Украине. В результате сотни тысяч домохозяйств оставались без света, а восстановление инфраструктуры стоит миллиарды. Поэтому защита энергосистемы сегодня приобретает стратегическое значение и требует инновационных подходов.

Как сейчас защищают энергетические объекты в Украине

Основой защиты являются традиционные средства, такие как РЭБ и зенитно-ракетные комплексы. Однако они не всегда полностью перекрывают последние километры подлёта БПЛА, особенно на малых высотах — там дроны используют рельеф местности для маскировки.

Во время массированных атак использовать дорогие зенитные средства против большого количества небольших целей сложно — это ограничено и ресурсами, и тактикой. Поэтому даже наличие классических систем ПВО не гарантирует, что все направления будут полностью перекрыты.

Именно здесь зенитный дрон-перехватчик формирует новый эшелон обороны, обеспечивая мобильную физическую нейтрализацию воздушных угроз. Эти системы дополняют существующие технологии, создавая многоуровневую архитектуру ПВО, которая включает обнаружение, подавление и физическое уничтожение.

Почему традиционные средства ПВО ограничены

Защита энергетической инфраструктуры от БПЛА основана на многоуровневой системе, однако имеет определённые ограничения, которые подчёркивают необходимость инновационных решений:

Эффективность РЭБ. РЭБ эффективна против целей, зависящих от каналов управления или спутниковой навигации. Однако современные БПЛА, такие как Shahed-136, могут адаптироваться — для этого они переключают частоты или используют автономные режимы на основе инерциальной навигации. По данным украинских разработчиков, РЭБ может изменить траекторию дрона, но не гарантирует его полной остановки, особенно во время массированных атак.

Ресурсность ЗРК. Например, Patriot или S-300 предназначены для широкого спектра целей, включая крылатые ракеты и самолёты. Однако использовать их против малогабаритных БПЛА экономически неэффективно — стоимость ракеты может превышать $1 млн, тогда как дрон стоит в сотни раз меньше. Кроме того, ограниченные ресурсы требуют приоритизации угроз.

Реальный сценарий защиты подстанции от БПЛА

В типичном сценарии атаки БПЛА на подстанцию радары фиксируют угрозу с задержкой из-за рельефа, РЭБ частично влияет на навигацию, но цель продолжает движение.

Время на реагирование во время таких атак ограничено минутами, а ночью ситуацию ещё больше осложняет плохая видимость. Поэтому важную роль играет перехват с помощью тепловизионных систем и систем, интегрированных с радарами. Именно они помогают быстро навести средство поражения на цель.

Массированные атаки на украинскую энергетику в 2026 году показали, что нужны быстрые и относительно недорогие интерсепторы. Значительная их часть уже сегодня эффективно реализуется и защищает инфраструктуру именно в виде зенитных дронов-перехватчиков.

Какую роль играет дрон-перехватчик на финальной дистанции

Зенитный дрон-перехватчик — это специализированный БПЛА для борьбы с воздушными целями на коротких дистанциях, который дополняет ПВО энергетики. Его преимущества:

быстро разворачивается без стационарной инфраструктуры, что идеально для удалённых подстанций;

интегрируется с радиолокационными данными (например, через SkyMap) для получения координат;

автоматически выходит в сектор перехвата, после чего его можно донавести вручную.

Практический пример: украинская разработка WIY STRILA

Зенитный дрон-перехватчик WIY STRILA разработала компания WIY DRONES. Он ориентирован на нейтрализацию малогабаритных воздушных целей, таких как Shahed-136. В состав комплекса входит наземная станция управления с интеграцией данных радаров, которая отображает цели в реальном времени и автоматически рассчитывает точку встречи.

Навигационную стабильность дрона дополнительно поддерживает система позиционирования Sinelink, которая работает в условиях отсутствия GPS.

Технические характеристики WIY STRILA:

Максимальная скорость: более 350 км/ч;

Полезная нагрузка: до 700 г;

Мгновенное переключение видеоканала в полёте;

Операционный режим: день/ночь с тепловизионным модулем;

Безопасная БЧ с тремя уровнями защиты и возможностью возврата без детонации, если миссия отменена.

После получения координат дрон запускается, автоматически выходит в сектор перехвата и развивает необходимую скорость благодаря комплексной работе силовой установки, систем управления полётом и общей конструкции платформы.

На финальном этапе оператор точно донаводит WIY STRILA и поражает цель. Благодаря регулярным обновлениям программного обеспечения функциональность остаётся актуальной. А серийное производство позволяет масштабно поставлять перехватчик для защиты энергетики.

Ключевые факторы эффективности и дополнительные технологии

Эффективность перехватчика обеспечивает сочетание нескольких технологических решений.

Прежде всего речь идёт о мобильности комплекса: систему можно быстро развернуть на новой позиции, что позволяет гибко изменять конфигурацию ПВО.

Важную роль играет и скорость подготовки к запуску. Конструкция дрона и процедура подготовки рассчитаны так, чтобы обеспечить минимальное время развёртывания и готовность к старту.

Отдельный элемент — программные алгоритмы наведения. Они помогают автоматически выводить дрон в сектор цели, сокращая время реакции и упрощая работу оператора. Высокая скорость и манёвренность платформы позволяют эффективно преследовать воздушные цели даже если они резко меняют свою траекторию.

Модель работы в ПВО энергетики

Процесс состоит из этапов:

Обнаружение угрозы радарами. Сопровождение и передача координат через интегрированные платформы. Перехват с финальным донаведением. Оценка эффективности и корректировка системы.

Такой подход создаёт дополнительный уровень защиты, не заменяя существующие системы, и усиливает общую эффективность противодействия воздушным угрозам.

Почему зенитные дроны — новый эшелон ПВО энергетики

Энергетические объекты остаются одними из главных целей воздушных атак, а ущерб от повреждений исчисляется миллиардами. Традиционные системы ПВО необходимы, однако зенитные дроны-перехватчики, такие как WIY STRILA, могут дополнительно усиливать защиту и работать на критически близкой дистанции.

Сочетание радаров, средств РЭБ, зенитных комплексов и дронов-перехватчиков повышает устойчивость энергетической системы и укрепляет уровень её защищённости в условиях современных угроз. Поэтому сейчас целесообразно развивать и внедрять такие технологии для усиления системы охраны критической инфраструктуры.

Зенитный дрон дополняет РЭБ и ЗРК, закрывая последние километры подлёта, уменьшая нагрузку на дорогие системы и повышая плотность обороны. Для Украины это означает переход к гибкой модели, где комбинация интерсепторов и пассивной защиты минимизирует ущерб от атак. Будущие разработки, такие как интеграция ИИ для автоматического распознавания, ещё больше повысят эффективность.

Подробнее о разработке

