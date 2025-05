Desde la segunda mitad del siglo XX, la acumulación de gases de efecto invernadero, el aumento de la temperatura global y la subida del nivel del mar han hecho pensar a los escritores de ciencia ficción en un futuro en el que la desatención a las cuestiones medioambientales desemboca en desastres climáticos a gran escala. Hemos recopilado 10 películas de ciencia ficción sobre el cambio climático y sus consecuencias.

Cabe señalar que las películas de ficción sobre el clima hace tiempo que dejaron de ser una mera atracción espectacular. Hoy en día, se han convertido en una importante herramienta para influir en la opinión pública y motivar a la gente a tomar medidas activas para proteger el medio ambiente. Por ejemplo, investigación El estudio de la Universidad de Yale demostró que, tras ver la película «El día de mañana», los espectadores mostraron una mayor preocupación por el cambio climático y declararon su intención de buscar posibles soluciones políticas al problema.

Año de publicación: 2004

Director: Roland Emmerich

Valoración IMDb: 6.5

En el artículo sobre derretimiento de la capa de hielo de Groenlandia te contamos que la liberación de enormes volúmenes de agua dulce no sólo provocaría la subida del nivel del mar, sino que también destruiría el sistema de corrientes del océano Atlántico que configura el clima del planeta. El protagonista de la película «El día de mañana», el paleoclimatólogo Jack Hall, intenta en vano llamar la atención de los líderes mundiales sobre el peligro de semejante escenario.

Pronto, las decepcionantes predicciones de los científicos se hacen realidad. La corriente cálida del Golfo deja de fluir y, tras una serie de desastres naturales sin precedentes, comienza una nueva edad de hielo en el hemisferio norte. La película de catástrofes de Roland Emmerich se convirtió en un éxito de taquilla y suscitó un gran debate sobre el cambio climático. Y aunque la posible destrucción de las corrientes oceánicas es muy real problemaSin embargo, los científicos siguen considerando que un desarrollo tan rápido de los acontecimientos es un escenario extremadamente improbable.

Año de lanzamiento: 2025

Director: Bruno Stagnaro Bruno Stagnaro

Valoración IMDb: 7.6

Un apocalipsis nevado en pleno verano porteño en una fresca serie argentina «Suplente» no es tan épica como «El día de mañana», pero tiene algo para sorprender al público. En primer lugar, además de la repentina ola de frío, la nieve que cae aquí es tóxica y mata al instante al contacto con la piel.

Investigación NASA muestra que si todos los glaciares del planeta se derriten, el nivel de los océanos del mundo subirá más de 60 metros, la mayor parte de Europa quedará bajo el agua y la soleada Florida se convertirá en el fondo del Golfo de México. Pero los creadores de la película de ciencia ficción postapocalíptica «Waterworld» decidieron ir aún más lejos.

Según el guión, como consecuencia de una catástrofe climática, el nivel de los océanos ha subido 25 mil pies (unos 7,6 km), todos los continentes de la Tierra se han sumergido bajo el agua, y un puñado de supervivientes intenta sobrevivir en plataformas flotantes hechas de basura diversa y sueña con encontrar al menos alguna tierra habitable.

Año de publicación: 2008

Director: Andrew Stanton

Valoración IMDb: 8.4

En el siglo XIX, la superpoblación y el consumo excesivo provocaron un cambio climático catastrófico que convirtió la Tierra en un desierto de basura. Los humanos abandonaron el planeta en cómodas naves espaciales, dejando a los robots basureros la tarea de limpiar el desastre que habían creado.

Pero tras 700 años de soledad, uno de estos robots, llamado WALL-E, encuentra la primera planta viva entre la basura. Junto con el robot explorador Eve, emprende un largo viaje para informar a la humanidad del comienzo de la restauración de la vida en la Tierra.

Los acontecimientos de «WALL-E» tienen lugar en el año 2805, pero paradatos NASA, algunas partes de la Tierra podrían, desgraciadamente, volverse inhabitables antes de 2050. Así pues, si no vamos a escapar al espacio en un futuro previsible, es hora de limitar consumo excesivoque agrava los problemas medioambientales, destruye los ecosistemas y acelera el calentamiento global.

Año de publicación: 2014

Director: Christopher Nolan

Valoración IMDb: 8.7

La película de Christopher Nolan describe una Tierra alternativa del futuro próximo con constantes sequías, suelo estéril, hambruna masiva y aire irrespirable. Las tormentas de polvo amenazan con destruir la principal fuente de alimentos del mundo, el maíz. Como consecuencia, los gobiernos recurren a trabajos agrícolas forzados y a la búsqueda de nuevos mundos habitables.

Aunque la película se centra en el viaje de un grupo de astronautas a través de un agujero de gusano, también ilustra vívidamente las consecuencias de la desatención a largo plazo de los problemas medioambientales y las medidas radicales que serán necesarias si la humanidad no detiene ahora el cambio climático.

Año de publicación: 1973

Director: Richard Fleischer

Valoración IMDb: 7.0

Del futuro lejano, trasladémonos al año 2022, tal y como se veía en los años 70 del siglo pasado. Según el argumento de una de las primeras películas de cli-fi de la historia (basada en la novela de Harry Harrison «¡Muévete! ¡Muévete!»), la superpoblación y la contaminación ambiental han provocado el calentamiento global, la degradación del suelo, la escasez de agua potable y la desaparición de la mayor parte de la vegetación.

En este contexto, sólo la élite puede permitirse agua potable y comida de verdad. El resto de la población depende de un suministro centralizado de briquetas de proteínas supuestamente elaboradas a partir de plancton marino «Soylent». El protagonista de la película, el detective de policía Thorne, investiga un asesinato y descubre un terrible secreto sobre «Soylent Verde». Pero de mucho mayor interés para el espectador moderno es la audaz predicción de Harrison, que en 1966 describió detalladamente el efecto invernadero y sus consecuencias.

Hablando de predicciones, la ciencia ficción materializa sus ideas en la vida real. En 2013 se lanzó en California Soylent Nutrition, que produce… sí, un sustituto de la comida normal bajo la marca «Soylent». También es interesante que su fundador, el programador Rob Reinhart, desarrollara su producto por la excesiva complejidad de cocinar comida corriente, que, en su opinión, quita mucho tiempo libre a la gente.

Año de lanzamiento: 2021

Director: Miguel Sapočnik

Valoración IMDb: 6.9

Han pasado 15 años desde que una potente erupción solar destruyera la capa de ozono de la Tierra y convirtiera el planeta en un páramo muerto abrasado por los rayos ultravioleta, con temperaturas en la superficie que alcanzan los 70°C durante el día. Uno de los pocos supervivientes, el ingeniero en robótica Finch Weinberg, se refugia con su perro Goodyear en el laboratorio subterráneo de San Luis donde solía trabajar.

Finch intenta ser precavido y sólo sale al exterior para reponer suministros y siempre lleva un traje de protección contra materiales peligrosos. Sin embargo, sigue recibiendo una gran dosis de radiación y, como consecuencia, muere lentamente. Para evitar que el perro se sienta solo, crea un robot humanoide inteligente, Jeff. Juntos se dirigen a San Francisco. Aunque el hombre muere por el camino, Jeff y Goodyear encuentran terreno habitable y pruebas de la existencia de seres humanos en las cercanías.

Año de publicación: 2013

Director: Pong Joon-ho

Valoración IMDb: 7.1

12 años antes del estreno «Miki 17» El director surcoreano Pong Joon-ho ya probó suerte en la ciencia ficción con el thriller postapocalíptico «A través de la nieve». En su mundo, la humanidad intenta eliminar los efectos del calentamiento global rociando un producto químico llamado CW7 en la atmósfera superior. Pero el intento de intervenir en el clima «cocina» del planeta fracasa: en lugar de producirse un descenso moderado de la temperatura, la Tierra se congela. Toda la vida del planeta muere, salvo un grupo de personas que se refugia en el tren nuclear del magnate del transporte Wilford.

Los vagones de este expreso milagroso tienen una clara jerarquía social. En la cabeza del tren, la élite se baña en el lujo, mientras que en los últimos vagones sin ventanas, los parias intentan sobrevivir. La revolución organizada por el carismático líder Curtis cosecha una sangrienta cosecha en todo el tren. Pero cuando llegan al vagón de Wilford, los rebeldes se enteran de que el propio magnate organizó ésta y otras revueltas similares para mantener dentro de ciertos límites a la población de su mundo sobre ruedas.

Año de publicación: 2017

Director: Dean Devlin

Valoración IMDb: 5.3

En 2019, la Tierra se enfrenta a huracanes, tormentas y sequías de proporciones sin precedentes. Esta crisis lleva a científicos de 17 países a desarrollar un sistema mundial de satélites capaz de regular el tiempo y proteger para siempre a los habitantes del planeta de sus caprichos. Al principio, el sistema hace un trabajo excelente. Pero unos años más tarde, un equipo de la ONU encuentra un pueblo afgano cuyos habitantes han muerto congelados por una misteriosa anomalía climática. Resulta que unos desconocidos se han hecho con el control de los satélites y pretenden provocar una devastadora Geostorm.

Cabe señalar que los creadores de la película se inspiraron en investigaciones reales de geoingeniería destinadas a modificar el tiempo y frenar el cambio climático. Pero lo que vemos en la película va mucho más allá de las capacidades de la ciencia moderna. Métodos como la fumigación de nubes pueden forzar las precipitaciones y reducir los daños de la sequía, pero no pueden evitar que ésta se produzca.

Año de lanzamiento: 2021

Director: Adam McKay

Valoración IMDb: 7.2

La estudiante Kate Dibiaschi descubre un asteroide que se dirige hacia la Tierra. Los cálculos de su supervisor, Randall Mindy, demuestran de forma convincente que en seis meses el visitante espacial destruirá toda la vida del planeta. Sin embargo, las autoridades, el presidente de EE.UU. y los medios de comunicación prefieren ignorar las incomprensibles predicciones de algunos inteligentes y seguir con sus asuntos como de costumbre.

Parece que la película sobre la destrucción de la Tierra por un asteroide no tiene nada que ver con el cambio climático. Pero un espectador atento puede desentrañar fácilmente su verdadero mensaje. El cuerpo celeste es una metáfora de la crisis climática. Y los políticos y la sociedad se obstinan en ignorar la verdad hasta destruir el planeta. Las autoridades sólo piensan en los votos en las urnas, mientras que la gente corriente intenta distraerse de algún modo del inevitable apocalipsis con la esperanza de que habrá suficiente agua y aire limpios para toda su vida.

