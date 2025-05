Reseña de la serie «El Eternauta» / The Eternaut

Hoy repasamos una interesante e insólita adaptación cinematográfica — la serie argentina de ciencia ficción «El Eternauta», que se estrenó en Netflix el 30 de abril y que es también una adaptación del cómic argentino del mismo nombre, ambientado en los años 50. La película fue creada por el autor Héctor Germán Oesterheld y el ilustrador Francisco Solano López. Como siempre, estamos listos para contarte si los cineastas argentinos lograron crear un producto de alta calidad que compite con la videoteca más rica de Netflix sin spoilers en la reseña a continuación.

Ventajas: El apocalipsis nevado de Buenos Aires tiene un aspecto bastante impactante; la historia es intrigante (especialmente si sabes poco sobre ella y no estás familiarizado con el cómic original), y la narración tiene muchos momentos tensos y emocionantes; Contras: Los realizadores no han sabido encontrar el equilibrio entre el intento de centrarse en los personajes y el componente de entretenimiento puramente de género; es difícil creer en la amistad a largo plazo de los protagonistas; a alguien no le gustará, sin duda, la falta de respuestas y el final que se rompe a mitad de frase; 6.5 /10 Calificación

«El Eternauta» / The Eternaut

Género ciencia ficción

Creador Bruno Stagnaro

Protagonistas Ricardo Darin, Carla Peterson, Cesar Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari, Marcelo Subiotto, Maura Fish, Claudio Martinez, Oriana Cardenas

Año de emisión 2025

Buenos Aires. Una noche de verano, un grupo de viejos amigos se reúne en casa de uno de ellos, el gruñón bigotudo Alfredo Favalli, para jugar al truco con una botella de whisky. No está mal, pero en medio de la diversión, se va la luz y empieza a nevar fuera, algo extraño para la capital de Argentina, sobre todo en el caluroso verano. Pero la inquietante extrañeza no acaba ahí: pronto queda claro que cualquiera que entra en contacto con la misteriosa nieve muere al instante.

A medida que el apocalipsis se desarrolla justo al otro lado de la ventana, los desconcertados amigos se ven obligados a reaccionar ante las circunstancias. Juan Salvo está decidido a ir a ver a su ex mujer y a su hija para evitar lo inevitable, así que se pone todos los harapos y un buen abrigo y una máscara antigás que encuentra (afortunadamente, una vieja máscara estaba tirada por la casa de Favalli y le vino muy bien) y emprende el viaje. Ahora, en un mundo en rápida transformación y decadencia, todos los supervivientes tendrán que emprender una lucha sin cuartel por la supervivencia frente a una misteriosa amenaza.

La novela gráfica original «El Eternauta» fue escrita por el periodista e historietista argentino Héctor Germán Oesterheld e ilustrada por su compatriota Francisco Solano López, y publicada en la revista Hora Cero Semanal entre 1957 y 1959. Posteriormente, la historia recibió un reboot conocido como «El Eternauta 1969», al que Oesterheld dio un contexto político distinto, y más tarde — y varias secuelas. Algunas de ellas ya habían sido creadas por otros autores, ya que Oesterheld se unió al movimiento guerrillero Montoneros y fue secuestrado y probablemente asesinado por la dictadura militar de la época en 1977.

Los planes de rodar«El Eternauta» llevan en el aire desde 1968, pero los cineastas no han conseguido materializar esta idea hasta ahora. Además, la aparición de una serie de esta magnitud y su proyección internacional supuso un hito para el cine argentino. A pesar de que el cómic original se publicó hace casi 70 años, hoy su adaptación no parece anticuada ni irrelevante.

Los creadores han trasladado adecuadamente la acción a la actualidad. Y quizá no haya mejor momento para estrenar la serie, dada la situación actual. Presenta un país hispanohablante sufre un desmayo y la nieve cae, digamos, en la época equivocada del año (y cómo no recordar las heladas y nevadas de abril que visitaron Ucrania hace unas semanas). Al mismo tiempo, hay ciertos ecos del componente político, ya que uno de los personajes recuerda los disturbios masivos en Argentina en 2001, y el protagonista experimenta flashbacks de la Guerra de las Malvinas.

La historia comienza en su totalidad en el espíritu de Hollywood (aunque no tan arrolladoramente), como si Roland Emmerich hubiera acudido al plató con su desenfrenado deseo de someter a la metrópoli a una catástrofe a gran escala, incluida la congelación hasta la muerte. Sin embargo, esa asociación puede surgir en un primer momento, porque la nieve aquí no es ordinaria, sino tóxica, como dice uno de los actores en un breve vídeo entre bastidores: «Esto no es Brooklyn en la nieve, sino la Avenida Cabildo», aunque en la imagen aparezca la local Estatua de la Libertad.

Es decir, el hecho de que algo así ocurra en Buenos Aires, y no en la convencional Nueva York, ya añade originalidad a la historia y, al menos en términos de atmósfera, la distingue de las nieves de Hollywood de alto presupuesto.

Los guionistas Bruno Stagnaro y Ariel Staltari están mucho más interesados en los destinos y las interacciones de los personajes que en el apocalipsis y su curso, a diferencia de Emmerich con sus ídolos arquetípicos con el telón de fondo de tornados o granizadas del tamaño de una naranja bellamente dibujados y generados por ordenador.

De ahí el ritmo pausado y desigual de la narración. Aquí hay muchos personajes, cada uno de ellos necesita ser presentado al espectador, cada uno de ellos necesita tener su propia mini-historia, cada uno de ellos necesita hablar entre sí y averiguar sus relaciones, circunstancias, etc. Además, también hay que prestar atención al insoportable comportamiento humano, ya habitual en las películas postapocalípticas. Por eso, junto a las escenas de acción y tensión, que también abundan, también las hay francamente aburridas, lo que estropea la impresión general de lo que hemos visto. Y la amistad duradera que se muestra en la película no puede calificarse de sincera.

A lo largo de 6 episodios de entre 40 minutos y una hora de duración, los creadores irán levantando poco a poco el velo del secreto para que entiendas lo que está pasando (y cuanto menos sepas antes de verlo — mejor). Pero nadie tiene prisa por desvelar todas las cartas.

A medida que la vea, le surgirán preguntas lógicas, algunas de las cuales, al menos por ahora, no tendrán respuesta. Y si de repente algunos acontecimientos le parecen incomprensibles, si se siente indignado, como si algo estuviera claramente mal, recuerde que existe una fuente primaria, y que ciertas explicaciones están claramente reservadas para una posible secuela. Y se hace de rogar como nunca: «El Eternauta» se detiene literalmente a mitad de frase (ni siquiera hemos llegado aún a «Estadio Monumental») y sólo insinúa lo que está por venir.

Con una trama agudamente interesante y un desarrollo de los acontecimientos moderadamente emocionante, unos efectos especiales decentes para un proyecto televisivo, pero un ritmo de narración desigual, cuando te aburres y no puedes despegarte de la pantalla, esta serie argentina tiene fuerza suficiente para esperar a la segunda temporada. Así que que nieve, que nieve, que nieve.