7 películas de ciencia ficción que reinventaron el género

Desde el innovador cortometraje de Georges Méliès «Viaje a la Luna hasta la epopeya de Denis Villeneuve «Dune, son muchas las películas que pueden considerarse ejemplos destacados de ciencia ficción. Pero sólo unas pocas han entrado definitivamente en la cultura de masas y reinventado el género de la ciencia ficción.

Frankenstein

Año de publicación: 1931

Director: James Vale James Vale

Valoración IMDb: 7.8

Al igual que la novela de Mary Shelley Frankenstein, o el moderno Prometeo» (1818) se considera la primera verdadera obra de ciencia ficción, los rasgos de su adaptación son visibles en la mayoría de las películas de ciencia ficción contemporáneas. Esto incluye el arquetipo aún muy extendido del científico loco, el primer ejemplo de creación de un «humano artificial» a partir de partes de cadáveres, y la primera encarnación de la tecnología que se descontrola y se vuelve contra sus creadores.

Con cada nuevo ciclo de progreso tecnológico, estas ideas vuelven a cobrar relevancia y permanecen en el corazón de la ciencia ficción, inspirando a los autores de películas y series de televisión. El sistema informático Skynet desarrollado por Cyberdyne Systems declara la guerra a la humanidad en las películas «Terminator», mientras que la tecnología genética priva a las personas del derecho a tomar decisiones libres en la distópica «Gattaca», clonación conduce a una catástrofe en «Parque Jurásico» y sirve de instrumento de cruel explotación en «Luna» y «Mickey 17».

Star Wars

Año de publicación: 1977

Director: George Lucas

Valoración IMDb: 8.0

Creators - Agencia de relaciones públicas internacionales para empresas tecnológicas y B2B Relaciones públicas para empresas y sus líderes Organización de entrevistas en medios, pódcasts y participaciones en conferencias Europa, Asia, América Conocer más detalles

Aunque el término «blockbuster» superproducción se utiliza en el cine desde el estreno de «Tiburón» (1975), la primera verdadera superproducción de ciencia ficción fue sin duda «La guerra de las galaxias» de George Lucas. El rotundo éxito de la historia de un joven granjero, Luke Skywalker, que descubre su ascendencia Jedi y debe dominar poderosos poderes para salvar a una princesa y enfrentarse a un cruel imperio, hizo que la ciencia ficción pasara de ser una afición de frikis a un género de moda en la cultura de masas.

«Una nueva esperanza» ha inspirado a toda una generación de cineastas de talento. Fue después de verla cuando Ridley Scott empezó a buscar proyectos de ciencia ficción. Y el futuro director de «Avatar», James Cameron, dejó su trabajo de conductor y entró en la industria del cine porque soñaba con hacer los mismos impresionantes efectos visuales que Lucas. «Star Wars» también hizo un enorme agujero en el dique de la desconfianza entre productores y estudios de cine. Paramount encontró urgentemente el dinero para hacer una versión cinematográfica de «Star Trek», Dan O’Bannon obtuvo el visto bueno «para desarrollar el guión de «Alien», y los aficionados al cómic vieron la primera adaptación cinematográfica de «Superman».

Para llevar a cabo espectaculares batallas espaciales, Lucas organizó un estudio de efectos especiales llamado Industrial Light & Magic (ILM), que durante muchos años se convirtió en el líder mundial en la creación de gráficos por ordenador. El T-1000 de Terminator, los dinosaurios de «Parque Jurásico», las batallas a gran escala de «Piratas del Caribe» — todo ello no habría sido posible sin los esfuerzos de ILM.

Sin embargo, todo lo anterior no es más que la punta del iceberg. «La guerra de las galaxias» creó todo un universo y dio forma a la mitología moderna, entretejiendo hábilmente el cine de samuráis de Akira Kurosawa y películas sobre pilotos militares de la Segunda Guerra Mundial en el colorido tapiz de su narrativa posmoderna, cómics sobre las aventuras espaciales de Flash Gordon, los rasgos reconocibles del mundo «Dune» de Frank Herbert y la estructura monomítica explorada por Joseph Campbell, que desde entonces ha constituido la base de casi todos los éxitos de la ciencia ficción, desde «Matrix» hasta «Avatar» y «Harry Potter».

Alien Año de publicación: 1979

Director: Ridley Scott

Valoración IMDb: 8.5 Dos años después del estreno de Una nueva esperanza», el público quedó impactado por el espeluznante encuentro entre la tripulación del remolcador espacial «Nostromo» y un xenomorfo en el terrorífico filme de ciencia ficción de Ridley Scott «Alien». La película cambió la ciencia ficción para siempre, contrastando los mundos brillantes y las hazañas heroicas de los personajes idealizados de «Star Wars» con una visión más oscura y realista del espacio.

En lugar de flamantes naves, el público veía una sucia y desgastada «Nostromo». Los héroes románticos con relucientes trajes espaciales fueron sustituidos por trabajadores corrientes con sus propias debilidades y motivaciones comprensibles, que, a pesar de la prohibición de fumar en el trabajo, nunca se plantearon salvar la galaxia y sólo piensan en ganar dinero y volver a casa.

La película de Ridley Scott allanó el camino para el éxito financiero del subgénero del terror espacial. En primer lugar, combinó hábilmente los miedos al espacio confinado de la nave, al frío implacable del espacio exterior y a los monstruos alienígenas de los que sencillamente no hay lugar al que huir. En segundo lugar, los reforzó con la tecnofobia, que se manifiesta a través de androides exteriormente indistinguibles de los humanos pero carentes de humanidad (hola «Frankenstein»).

Hoy en día, «Alien» sigue en el candelero. Los aficionados a la ciencia ficción rompen sus lanzas en debates sobre los detalles de su universo, se estrenan nuevas películas, cómics y juegos, y el éxito de la última entrega de la franquicia «Alien: Romulus» (2024) demuestra que sigue siendo popular y calando en una nueva generación de espectadores. También nos gustaría recordarles que este verano esperamos con impaciencia el estreno de «Alien: Tierra»en la que no sólo los astronautas sino también todos los habitantes de la Tierra tendrán que enfrentarse a monstruos de culto con ácido en lugar de sangre.

Blade Runner

Año de publicación: 1982

Director: Ridley Scott

Valoración IMDb: 8.1

En contraste con otras historias de ciencia ficción que miran al futuro con esperanza, «Blade Runner» ofrece una visión pesimista del futuro, y fue la primera película de Hollywood en adoptar el concepto de ciberpunk en la cultura de masas. En el momento de su estreno, la película fracasó en taquilla, pero acabó convirtiéndose en un éxito nacional, adquiriendo un estatus de culto e inspirando a numerosos escritores de ciencia ficción.

El director de «Hellboy» Guillermo del Toro recuerda que tras ver «Blade Runner», vio el mundo de nuevo. Y William Gibson, el autor de la novela «Neuromante» (publicada en 1984), dijo que la atmósfera de la película se convirtió para él en un auténtico canon ciberpunk. A lo largo de las décadas, el fascinante estilo tecno-noir de Scott ha influido en la visión del futuro de una nueva generación de cineastas. Sus ecos pueden verse en películas y series como «The Matrix», «Cowboy Bebop», «Akira», «The Fifth Element» y la original «Ghost in the Shell».

Back to the Future

Año de publicación: 1985

Director: Robert Zemeckis

Valoración IMDb: 8.5

La historia de un adolescente estadounidense corriente, Marty McFly, que se encuentra accidentalmente en 1955 de 1985, reinventó las películas de viajes en el tiempo combinándolas con la comedia adolescente. Esta elección artística dio sus frutos en numerosas ocasiones, lo que valió a la película un estatus de culto y numerosas secuelas e imitaciones en series de televisión, juegos, atracciones y cómics.

Por cierto, el 40º presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, era un gran fan de la franquicia Regreso al futuro, y en su discurso sobre el Estado de la Unión de 1986 utilizó el eslogan del Dr. Emmett Brown, apodado «Doc»: «¿Carreteras? No las necesitamos donde vamos».

Terminator 2: El día del juicio final

Año de publicación: 1991

Director: James Cameron

Valoración IMDb: 8.6

«Terminator 2» fue la primera gran película en utilizar gráficos por ordenador (CGI) para generar un personaje realista — el robot T-1000, que está hecho de «metal líquido» y puede cambiar de forma a voluntad. Este avance tecnológico prefiguró los dinosaurios CGI de «Jurassic Park» (1993) y sentó el precedente de «The Matrix» (1999) y «Avatar» (2009).

La película de Cameron estableció nuevos estándares de calidad para las películas de acción de ciencia ficción, dio forma al tropo de género de la sublevación de las máquinas, se hizo viral con miles de memes y planteó complejas cuestiones filosóficas sobre los peligros de la IA (con el telón de fondo de similares noticias su relevancia no hace más que crecer) a la posibilidad de cambiar el futuro y al humanismo que nos permite seguir siendo humanos en la era de la tecnología sin alma.

The Matrix

Año de publicación: 1999

Dirigida por: Lana y Lilly Wachowski

Valoración IMDb: 8.7

El estreno de «The Matrix» supuso un hito en el mundo de la ciencia ficción e insufló nueva vida al ciberpunk, resucitándolo en el siglo XXI con una poderosa narrativa: ¿cómo es realmente el mundo que nos rodea — es la realidad objetiva o una magistral simulacióncreada por una civilización más avanzada? Y si esto último es cierto, ¿es posible ir más allá?

La película de acción y ciencia ficción del dúo Wachowski combina el tecnoapocalipsis, la realidad virtual y el poder de las máquinas sobre la humanidad con la filosofía, y nos presenta una difícil elección entre la tranquilizadora ignorancia «pastilla azul» o la dolorosa verdad «pastilla roja», que nos saca de nuestras cómodas vidas a un páramo distópico lleno de horrores.

También hay que mencionar las técnicas visuales más novedosas de la película, como el «bullet-time» tiempo bala. Este efecto hizo inolvidable la lucha de Neo con los Agentes, en la que manipula el tiempo y el espacio para evitar una lluvia de balas, y sigue siendo uno de los momentos más espectaculares del cine de ciencia ficción de todos los tiempos. Legiones de imitadores intentan recrear una escena similar, pero no es tan fácil. Al fin y al cabo, esquivar balas como Neo requiere el trabajo coordinado de más de cien cámaras estáticas que rodean al sujeto por todos lados.