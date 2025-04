El teaser de la serie «Alien: Tierra» muestra embarazada «xenomorfo» y 4 nuevos monstruos

El icónico monstruo con ácido en lugar de sangre — no es la única amenaza alienígena a la que se enfrentan los habitantes del planeta Tierra en la nueva serie de FX.

Los nuevos teasers de «Alien: Tierra» lanzados con motivo del Día del Alien El 26 de abril se celebra en todo el mundo el Día del Alien. Esta festividad fue organizada por 20th Century Fox en 2016. Conmemoraba el 30 aniversario de la película de James Cameron «Aliens», además de mostrar el embarazo del xenomorfo (¿o es una xenomorfina?) con todo lujo de detalles gráficos, también insinuaba la aparición de nuevas especies de criaturas alienígenas.

Incoming report from Weyland-Yutani: CRITICAL GESTATION COMPLETE. #AlienEarthFX premieres this Summer on FX | @Hulu pic.twitter.com/q4UlVDUEX5

— IGN (@IGN) April 26, 2025