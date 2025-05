Análisis del portátil MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth: potencia por todo el dinero del mundo

Titan 18 HX Dragon Edition El mito nórdico — Smaug está esperando tus monedas de oro. En este análisis editorial, intentaremos averiguar si este «dragón» es realmente tan imparable como prometen sus especificaciones y si puede sustituir a tu PC de sobremesa. Prepárate para que Titán no solo te sorprenda, ¡sino que también te escandalice!

MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth 299 999 грн. Ventajas: máximo rendimiento posible para un portátil de juegos en 2025; lujosa pantalla Mini LED de 18 pulgadas, UHD+ 120 Hz; diseño original y materiales de primera calidad; refrigeración eficiente; sonido y teclado mecánico de alta calidad; accesorios coleccionables. Comprar en Rozetka Contras: precio; pequeños fallos de software. Comprar en Rozetka 9.5 /10 Calificación

ITC.ua Selección

del editor

Especificaciones técnicas MSI Titan 18 HX Dragon Edition Mito Nórdico

Pantalla 18″ UHD+ (3840×2400), Mini LED, 120 Hz, 100% DCI-P3, VESA DisplayHDR 1000, brillo de hasta 1000 nits Procesador Intel Core Ultra 9 285HX (24 núcleos: 8 núcleos P + 16 núcleos E, hasta 5,5 GHz, 40 MB de caché) RAM 96 GB DDR5-6400 (2×48 GB), máximo 96 GB Unidades SSD PCIe Gen5 de 2 TB + SSD PCIe Gen4 de 4 TB (2×2 TB), para un total de 6 TB Tarjeta de vídeo GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 para portátiles, 24 GB GDDR7, hasta 2160 MHz Boost Clock, 175 W (Dynamic Boost), 1824 AI TOPS Refrigeración Enfriador de cámara de vapor con tubo de calor adicional para SSD Gen5 Interfaces inalámbricas Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 Sistema de audio 6 altavoces (4×2 W + 2×2 W subwoofers) de Dynaudio, compatibles con Nahimic 3 y Hi-Res Audio Interfaces por cable 2× (DisplayPort / Power Delivery 3.1) 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1× HDMI (8K a 60 Hz / 4K a 120 Hz) 1× SD Express card reader 1× 2.5G Ethernet 1x toma de audio combinada de 3,5 mm (micrófono/auricular) Alimentación 400 W; 20 V, 20 A Batería 99,9 W*h Peso 3,6 kg Dimensiones 404 × 307,5 × 24-32,05 mm Otros Chasis de magnesio-aluminio con grabado al estilo de la mitología nórdica, moneda «dragón» impresa en 3D en la zona bajo la palma. Cierre Kensington

Componentes y embalaje MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth

La primera caja de envío parece una caja de Pandora, revelando el MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth.

Se trata de una auténtica caja de regalo con un diseño temático: runas, dragones, símbolos míticos, todo lo que corresponde a un producto que pretende ser un «portátil-dios». En el centro — la imagen de marca de un dragón.

Un juego de coleccionista para los amantes de la mitología escandinava y la estética tecno. Y puedes sentirlo incluso antes de encender el dispositivo.

Junto con el portátil y una enorme fuente de alimentación de 400 W, el comprador recibe un generoso «Nordic» conjunto de accesorios:

Un exclusivo llavero de dragón — algo pequeño pero bonito, perfecto para colgar las llaves.

El ratón gaming Dragon Edition — tiene un aspecto elegante y gamer, aunque el propio «roedor» está claramente más orientado a la imagen que a lo cibernético.

La alfombrilla de ratón característica de Yggdrasil es enorme, hermosa y presenta un estampado del árbol del mundo de las leyendas nórdicas. Te invita a pasar muchas horas en Commandos: Origins o The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

Como resultado — el paquete corresponde plenamente a la condición de un ordenador portátil: no economía barata, todo se ve y se siente al máximo. Incluso la caja da pena tirarla — ¡sólo hay que mirar a Yggdrasil!

Diseño, ergonomía y materiales

El MSI Titan 18 HX parece forjado en una fragua asgardiana. El cuerpo de aleación de magnesio y aluminio, el dragón de la tapa, las runas, la moneda bajo el cristal… toda la estética trabaja para crear algo que merezca la pena y sea exclusivo.

Creators - Agencia de relaciones públicas internacionales para empresas tecnológicas y B2B Relaciones públicas para empresas y sus líderes Organización de entrevistas en medios, pódcasts y participaciones en conferencias Europa, Asia, América Conocer más detalles

Abra la tapa — y será recibido por un panel táctil Mystic Light. Puedes configurar cualquier mezcla RGB si quieres. O puedes mantenerlo comedido y elegante. Sin embargo, a veces hay problemas con él a nivel de software.

El teclado Cherry MX Ultra-Low Profile de perfil bajo proporciona una sensación de clic real bajo los dedos. Un trazo nítido y la misma magia de la mecánica que los hace tan queridos.

Las dimensiones son decentes: 404×307,5×24-32 mm y 3,6 kg. Para movilidad, es demasiado, pero para productividad, es lo justo. Es un portátil que no se lleva en la mochila todos los días. Está pensado para un uso estacionario que sustituya a un PC de sobremesa.

La webcam está aquí en 1080p con HDR. Además, hay una cortina física: olvídate del parche y otros métodos antispyware.

Los biseles alrededor de la pantalla son finos. Los puertos están bien situados. El chasis es agradablemente frío al tacto, e incluso cuando la máquina funciona a pleno rendimiento, la carcasa no se calienta de forma crítica.

La parte inferior de la MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth A2XWJG está ocupada casi en su totalidad por enormes rejillas de ventilación para una máxima eficiencia de refrigeración. Los pies de goma especiales elevan la caja por encima del escritorio para un mejor flujo de aire (pero deberías considerar un soporte), y la tapa en sí está hecha de aluminio para una mayor durabilidad MIL-STD-810H.

El acceso a las partes internas es relativamente fácil si tienes un destornillador a mano: hay 2 ranuras (ambas ocupadas) para RAM DDR-5, 4 ranuras (una libre) para SSD M.2, una cámara de evaporación con un tubo de calor de cobre adicional para una unidad PCIe Gen5. Pantalla MSI Titan 18 HX Dragon Edition Mito Nórdico La pantalla tiene una diagonal de 18 pulgadas y una resolución UHD+ (3840×2400), lo que se traduce en una imagen extremadamente nítida con una densidad de píxeles a la altura de las soluciones profesionales premium. Utiliza retroiluminación MiniLED con una frecuencia de refresco de 120 Hz — la suavidad de movimiento y la profundidad de negros son mucho mejores que con IPS convencional. Pero, por supuesto, esto no es OLED. La gama de colores es 100% DCI-P3, y la compatibilidad con la certificación VESA DisplayHDR 1000 garantiza un alto nivel de brillo y detalle al ver contenidos HDR.

En mediciones reales, la pantalla muestra un brillo máximo de 1083 nits. ¡Lleva gafas de sol!

Vale la pena señalar que en la configuración de Windows, el modo HDR puede estar ausente o inactivo por defecto. Este es un inconveniente típico del ecosistema Windows: incluso una pantalla con soporte HDR por hardware no siempre es detectada correctamente por el sistema.

El ratio de contraste de 2.000.000:1 de la pantalla causa una impresión muy fuerte — especialmente al ver vídeo HDR o procesar fotos, donde la profundidad de negros y los tonos medios son importantes.

Para diseñadores, fotógrafos y editores de vídeo, esta pantalla puede ser una herramienta de trabajo. Con una cobertura DCI-P3 del 100%, negros profundos gracias a la retroiluminación MiniLED y una reproducción precisa del color, puedes trabajar con el color a un nivel cercano al de referencia.

Especialmente valioso es el soporte 16:10, que te proporciona más espacio vertical — práctico para líneas de tiempo en Premiere Pro o retoques en Photoshop.

Pero para los juegos, este formato supone una mayor carga para la tarjeta de vídeo: la resolución 3840×2400 contiene aproximadamente un 11% más de píxeles que la estándar 3840×2160 (4K UHD). Esto significa que la imagen es más nítida, pero también «más pesada» para la GPU.

Los ángulos de visión son amplios. El revestimiento antirreflejos está en perfecto estado. Incluso cerca de una ventana o bajo una lámpara brillante, la imagen es legible. Hay reflejos, pero dentro de los límites adecuados.

Cámara y sonido

El Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth está equipado con una webcam infrarroja 1080p, que en teoría debería proporcionar una imagen nítida incluso en condiciones de poca luz. En la práctica, todo es un poco más prosaico, y toda esta acción pixelada desprende un cierto aire a Siemens C75 o Sony Ericsson K300i.

La cámara es compatible con HDR y la tecnología 3D Noise Reduction+, que reduce el ruido y mejora la calidad de imagen durante las videollamadas o las transmisiones. Y si alguien quiere ir sobre seguro, tiene Windows Hello a través de la cámara de infrarrojos y un obturador de cámara. Todo es como debe ser.

El Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth está equipado con un sistema de altavoces de 6 canales de Dynaudio. Los altavoces integrados son capaces de reproducir sonido envolvente con tecnología Hi-Res Audio y Nahimic, lo que permite conseguir una voz y unos graves nítidos al ver contenidos o comunicarse por vídeo.

Sin embargo, debido a su limitado tamaño físico, los graves no son tan ricos como en dispositivos más grandes, pero para la mayoría de las tareas el sistema de sonido es suficientemente bueno.

El micrófono está equipado con tecnología 3D Noise Reduction+, que ayuda a reducir el ruido de fondo durante las conversaciones.

Software propietario

Nada más sacarlo de la caja, el portátil ya tiene Windows 11 Pro instalado y activado. Y software adicional para ajustar y personalizar el sistema.

MSI Center es el panel de control central, por así decirlo. Desde la optimización del rendimiento hasta la configuración del consumo de energía. Todo es bastante intuitivo.

MSI True Colour es un programa que te ayudará a cambiar el perfil de color con un solo clic. Elige entre los modos sRGB, AdobeRGB o DCI-P3 para conseguir la máxima precisión, algo especialmente importante para diseñadores y fotógrafos.

También hay un antivirus: Norton 360, que tiene fama de ser uno de los mejores de su clase. Ofrece protección multicapa, que incluye antivirus, cortafuegos y funciones de privacidad. Se incluye una clave de 60 días.

SteelSeries GG — permite personalizar la retroiluminación RGB del teclado, crear macros y guardar ajustes para distintos juegos o tareas. Pero a menudo, la retroiluminación cobra vida propia: se apaga, no se sincroniza con el touchpad RGB, etc. La infantilidad del software estropea un poco la impresión general.

Nahimic es un software de mejora de sonido que, en teoría, debería proporcionar un sonido envolvente y una mejor calidad de audio. En la práctica, todo depende de lo que estés escuchando. Los altavoces integrados en los portátiles no siempre son capaces de ofrecer todo el potencial de esta tecnología. Sólo quienes utilicen auriculares o altavoces externos de alta calidad notarán la verdadera diferencia.

Rendimiento de la MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth

Punto de referencia Resultado Velocímetro 3.1 (PSU) 34.7 Velocímetro 3.1 (batería) 22.47 WebXPRT 4 399 Google Octane 2.0 plus 115773 Google Octane 2.0 plus (Multi Core Score) 1142055 Geekbench Single 2983 Geekbench Multi 21808 Geekbench Open CL 157701 Geekbench Vulkan 21134 CPU-Z Single (fuente de alimentación) 855.6 CPU-Z Single (batería) 694 CPU-Z Multi (fuente de alimentación) 17767.4 CPU-Z Multi (batería) 4687.7 3DMARK Steel Nomad 6127 3DMARK Port Royal 15697 3DMARK Storage 1516 Cinebench Single 129 Cinebench Multi 2035 Blender CPU 4.4.0 (PSU) 516.38 Blender CPU 4.4.0 (batería) 142.33 Blender GPU 4.4.0 (PSU) 7908.18 Blender GPU 4.4.0 (batería) 1789.57 Corona Benchmark 9755190 RAM read MB/s 94254 RAM write MB/s 89505 SSD read MB/s 15133.50 SSD write MB/s 8960.02

El MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth ofrece un rendimiento sólido en las tareas cotidianas, que varía en función del tipo de tarea y el modo de energía. En pruebas de navegador como Speedometer 3.1, obtiene 34,7 puntos del zócalo y 22,47 puntos de la batería, y en WebXPRT 4 — 399 puntos.

Esto puede deberse al ahorro de energía o a que no es la mejor optimización para escenarios cotidianos. Google Octane 2.0 Plus con una puntuación de 115773 nivelar un poco las cosas, pero en general, Titán no es impresionante en el navegador, especialmente en la batería.

En las pruebas sintéticas de CPU, el portátil empieza a mostrarse mejor. Geekbench da 2983 en modo monohilo y 21808 en multihilo — este es el nivel de un sobremesa insignia moderno. CPU-Z lo confirma: 855.6/17767.4 en energía — decente, pero 694/4687.7 en batería — ya una caída notable, lo que indica un ahorro de energía agresivo.

En Blender, la puntuación de la CPU de 516,38 subraya una vez más que el sistema es realmente capaz de trabajar a pleno rendimiento, pero sólo cuando está conectado. Con batería, las mismas escenas se renderizan cuatro veces más despacio — 142,33. El renderizado por GPU en Blender (7908,18 con alimentación frente a 1789,57 con batería) confirma esta tendencia: el portátil no está diseñado para trabajar en movilidad con aplicaciones que consumen muchos recursos.

En cuanto a las pruebas gráficas, Steel Nomad (61273) y Port Royal (156973) demuestran el alto nivel esperado — ofrecen rendimiento de sobremesa en tareas cortas cuando no están ahogadas por el trote. El almacenamiento integrado también es de primera: El SSD ofrece velocidades de lectura de 15133,5 MB/s y de escritura de 8960,02 MB/s — eso es PCIe 5.0 en su máxima expresión. La RAM tampoco defrauda, con más de 94 GB/s de lectura y 89 GB/s de escritura — ideal para procesar grandes volúmenes de datos, renderizar o compilar.

El MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth ofrece un rendimiento multinúcleo realmente potente, pero tiene algunos problemas con la eficiencia energética y la estabilidad bajo carga, especialmente en modo offline.

Un portátil debe considerarse un sustituto de un PC de sobremesa, pero no una herramienta portátil universal para trabajar sobre la marcha.

Rendimiento de juego de la MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth

La RTX 5090 es una apuesta seria por el juego 4K cómodo y fluido sin concesiones. Y hay un buen extra — una suscripción de un mes a Xbox Game Pass para descargar algo grande y bonito de inmediato (y probar en la práctica las capacidades de la GPU RTX 5090 para portátiles).

Características comparativas de la NVIDIA GeForce RTX 5090 de sobremesa y la RTX 5090 de portátil Modelo RTX 5090 desktop RTX 5090 laptop Arquitectura Blackwell Blackwell Código GB202 GB203-400 Frecuencia base 2032 1095 Bloques de sombreado 21 760 10 496 Unidades de modelado de texturas (TMU) 680 328 Unidades de salida (ROPs) 176 112 Bloques SM 170 82 Núcleos tensoriales 680 328 Núcleos de trazado de rayos 170 82 Caché L1 128KB per cluster 128KB per cluster Caché L2 88MB shared 64MB shared Pixel Fill Rate 451,4 GPix/s 178,9 GPix/s Texture Fill Rate 1754,4 GTex/s 523,8 GTex/s Interfaz PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 TGP 575 W 175 W Producción TSMC TSMC Número de transistores 92 200 45 600 Tamaño del cristal 750 mm² 378 mm Tipo de memoria GDDR7 GDDR7 Capacidad de memoria 32 GB 24 GB Frecuencia de memoria (por defecto) 1750 MHz 1750 MHz Neumático 512 bits 256 bits

Se trata de una tarjeta gráfica móvil de gama alta, pero veámosla en comparación con la 5090 de sobremesa. El rendimiento debería estar a la par con la 5070Ti/5080.

Empecemos con la versión no gen de The Witcher 3: The Wild Hunt, donde tenemos una media de 48 fps en ajustes ultra con rayos en la resolución nativa de 3840×2400. Activamos DLSS Quality y la salida ya está troceando hábilmente a gente ahogada a más de 75 fps.

A continuación, esperábamos el post-apocalipsis británico en Atomfall. La configuración de los gráficos Epic nos ha permitido encontrar el equilibrio entre la frecuencia de imagen y la frecuencia de actualización de la pantalla: 120 Hz.

У The Last Of Us Part II Remastered también se encuentra en una situación similar: los paisajes invernales son igual de agradables a la vista, y una vez más nos adentramos en un peligroso viaje. Cinemático y fluido: 117 fps de media.

Indiana Jones And The Great Circle es un hueso duro de roer, que pone de rodillas a los sistemas dextop, pero ¿y la portátil? Y… todo va bien. 3840×2400 píxeles nativos, configuración Supreme con RT y DLSS Rendimiento — 60+ fps.

Cyberpunk 2077 con la configuración máxima de Ray Tracing Overdrive nos da unos estables 85+ fps «Jellybean» no se notó durante el juego.

Pero donde sí está presente es en Half-Life 2: RTX. Hay que tener en cuenta que se trata de una demo técnica, no de un juego completo. Con ajustes ultra, estamos ante unos 25 fps justos, y con la calidad DLSS y la generación de fotogramas múltiples activadas, obtendremos más de 75 fps.

Sería un error no jugar al legendario God of War Ragnarök en una portátil escandinava. No dudes en embarcarte en un viaje épico en UHD+ con DLAA a velocidades de juego de más de 110 fps.

En nuestra S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl vemos unos cómodos 60 fps. La resolución es de 3840×2400, con ajustes gráficos épicos y DLAA con FG. Sidorovich come pollo en 4K — sin registro ni SMS.

У Siroidili todo es tranquilo y fluido. El juego, como casi cualquier otro del motor Unreal Engine 5, es muy exigente con el hardware. Y aquí el héroe de la crítica demuestra que no cede ante los desafíos, ¡incluso en configuraciones épicas!

Y por último — modo desenchufado. Decidí jugar sin cargar. Irónicamente, no sólo la trama te traslada a 2006 — el contador de fps se mantiene estable en 30. Auténtico.

Duración de la batería, temperaturas y ruido

El MSI Titan 18 HX Dragon Edition viene con varios modos de funcionamiento: ECO-Silencioso, Equilibrado, Rendimiento Extremo y un modo manual (Escenario de Usuario en el Centro MSI). Cada uno de ellos establece un perfil de energía diferente para la CPU y la GPU, afecta a la velocidad del ventilador y al nivel de confort acústico.

El problema más acuciante del MSI Titan 18 HX Dragon Edition es la temperatura. Bajo la carga de pruebas sintéticas, el procesador literalmente «arde»: El paquete de CPU alcanza los 100 °C, y algunos núcleos incluso superan el límite de los 102 °C. Esto no es ninguna broma — esto ya es una zona de trote estable. Casi todos los 24 núcleos funcionan de forma estable en el rango de 92-100 °C, lo que indica una utilización plena y una disipación máxima del calor. Los núcleos IA de la CPU consumen 166 W de los 176 W totales del paquete de CPU — es decir, aquí no hay ahorro de energía, sólo máxima entrega de potencia. Y aunque la GPU está relativamente fría (62 °C) y apenas activa (16,38 W a un TDP del 0%), es la CPU la que se convierte en un monolito caliente.

La presión térmica se transfiere a los componentes — DIMM2 y DIMM4 se calientan hasta 72 °C y 69 °C respectivamente, lo que ya está al límite para la RAM. Incluso en una carcasa tan masiva, el Titán no tiene tiempo de disipar el calor, lo que plantea dudas sobre su eficiencia de refrigeración. Al mismo tiempo, la batería muestra 17,2 V, y se carga desde la red eléctrica — bastante lógico, porque con semejante consumo, el portátil simplemente no puede aguantar de forma autónoma más de unos minutos.

Sin embargo, la situación cambia radicalmente en cuanto el Titan 18 HX tiene la oportunidad de respirar aire a través del soporte del portátil en lugar de la mesa. Las temperaturas en las pruebas de estrés caen inmediatamente a un nivel mucho más seguro: los núcleos ya no asaltan los 100 °C, sino que se mantienen entre 80-84 °C, el Paquete CPU se estabiliza en 83-84 °C, y el perfil térmico general se vuelve mucho más uniforme.

Los picos repentinos de hasta 176 W desaparecen, y el trote — si se produce, es en codificación pesada y después de una carga larga.

Y la tarjeta de vídeo discreta está… ¡helada! La calenté hasta un máximo de 73 grados, lo que indica la excepcional eficiencia del sistema de refrigeración, incluso para el buque insignia RTX 5090 Laptop.

En este modo, el portátil ya no se siente como un motor de cohete en el despegue — el sistema de refrigeración hace frente sin histeria, los refrigeradores ya no imitan el despegue de Boeing, y los dedos ya no tienen miedo de tocar el teclado después de un render de Blender.

El rendimiento se mantiene al máximo nivel, pero lo más importante es la — estabilidad añadida. Así es como la Titan 18 HX pasa de ser una ardiente demostración de potencia de ingeniería a una herramienta realmente adecuada para un uso continuo bajo carga.

Y si va a invertir en una máquina de este tipo, un soporte de refrigeración no es un accesorio, sino una garantía de que durará al menos hasta el final de su proyecto.

En cuanto a la duración de la batería — tiene una batería de 99,99 Wh. En modo ECO-Silencioso y al 60% de brillo, el portátil puede aguantar hasta 5-6 horas de trabajo (texto, navegador, vídeo).

Tiempo de carga (h:xx) Porcentaje de carga de la batería 00:00 5% 00:49 50% 01:19 70% 02:36 100%

Ejemplo de carga de un portátil desde un cargador.

A medida que aumenta la carga, la duración de la batería disminuye rápidamente — Titan se agota en 1-1,5 horas mientras se juega. La carga se realiza a través de una fuente de alimentación de 400W. También hay soporte para USB-C PD de hasta 100 W, pero solo sirve para cargar en modo silencioso — no en juegos. Y, por supuesto, puedes recargar tu propio gadget. Por ejemplo, a menudo «recargaba» mi iPad Air 5.

Experiencia de uso de la MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth

Una semana de funcionamiento pasó volando. La estética escandinava con elementos de dragón, el paquete de lujo y el hardware de gama alta impresionarán hasta al más cínico de los tecno-geeks. Y lo más importante — detrás de todo este séquito hay un dispositivo completamente práctico y bien pensado.

He sustituido por completo mi portátil de trabajo y mi PC de sobremesa por él. Y nunca me he arrepentido. Por supuesto, no es un dispositivo que quieras llevarte al sofá o a la cama — Titan 18 HX no está diseñado para jugar relajadamente «tumbado», sino para trabajar y jugar en serio en un escritorio, en un lugar bien ventilado y con una fuente de alimentación potente cerca.

El sistema de refrigeración hace su trabajo con dignidad, pero sin un soporte de refrigeración el portátil se calienta rápidamente, y en algunas tareas hay un ligero trote. Sin embargo, dados los apetitos Intel Core Ultra 9 285HX y NVIDIA GeForce RTX 5090 Es más física que un defecto.

Gracias especialmente al panel táctil. El dedo se desliza con tanta suavidad que parece como si debajo estuviera la superficie de un fiordo helado. Los clics son nítidos, los gestos se procesan a la perfección. Este es uno de los pocos portátiles en los que realmente se puede trabajar sin ratón — al menos hasta que empiezas un juego.

El único inconveniente es la retroiluminación RGB del teclado, que a veces tiene vida propia, especialmente cuando se empareja con la retroiluminación del touchpad. Se puede ajustar, pero hay que entrenar un poco al SteelSeries GG. Y eso es todo. El resto es un placer tecnológico en una carcasa de 18 pulgadas que querrás encender por la mañana incluso sin ninguna necesidad especial.

Precio y competidores

MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth juega en la liga mayor del segmento premium del mercado de portátiles. Su precio en Ucrania empieza en 299.999 UAH. ¿Qué ofrece la competencia?

MSI Raider 18 HX AI (A2XWJG) — casi un hermano gemelo. La RAM es menor — 64 GB, al igual que el SSD — solo 4 TB. El diseño es gaming clásico, a diferencia del exclusivo «dragón». ¡Pero el precio! Casi 50.000 UAH más barato que el héroe de la revisión.

Alienware m18 R2 — sigue siendo un portátil vigoroso con un precio de 156.299 UAH. La pantalla es más simple: VA matrix 2560×1600 (16:10), 165 Hz, brillo — 300 nits. «Hardware» — generación anterior, pero el rendimiento es decente, y por la mitad de precio MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth— una muy buena opción.

ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX) — un serio contendiente de ASUS. Tiene una pantalla de gran calidad (2560×1600 (16:10), 240 Hz, HDR10, Dolby Vision) y alto rendimiento. Pero la carcasa no es del todo premium, y la cantidad de RAM y SSD es menor. Precio — a partir de 268.099 UAH.

9.5 /10 Calificación ITC.ua Autonomía 9 Dado el potente «hardware» y la gran pantalla de 18 pulgadas, la duración de la batería es una agradable sorpresa. Productividad BZ 10 MSI Titan 18 HX ofrece el máximo rendimiento sin límites, liberando todo el potencial de la CPU y la GPU. Productividad batería 9 Incluso con batería, puede realizar tareas pesadas, pero con un límite de TDP. Pantalla 9.5 Ideal para editar, ver contenidos y, por supuesto, jugar. Diseño, ergonomía 9.5 Estilo único «nórdico», disposición de puertos bien pensada. Calidad de montaje, materiales 9.5 Materiales de primera y calidad de fabricación casi estándar. Energía, Ruido 9.5 Para ser tan monstruoso, — es muy silencioso y está bien optimizado. Precio 8 Elevado, pero justificado para un buque tan emblemático. Sonido 9 El sonido es — de alta calidad y tridimensional, aunque a veces faltan graves.