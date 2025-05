Análisis del smartphone OPPO A5 Pro: una novedad económica con características inesperadas

La semana pasada repasamos Motorola Moto G75 — un smartphone asequible con prestaciones de gama alta. En las nuevas pruebas, tenemos otra novedad de presupuesto, OPPO A5 Pro, y también tiene algunas bonificaciones importantes. Buques insignia rara vez tienen tales características, por no hablar de los dispositivos con un precio de 7000 UAH. Por lo tanto, vamos a echar un vistazo a otro modelo inusual en este segmento, averiguar si el teléfono inteligente es digno de atención, que será adecuado y quién no.

OPPO A5 Pro Від 7000 грн. Ventajas: Diseño elegante y moderno; excelente empaquetado; seria protección contra agua, golpes y caídas IP69, IP68 e IP66, MIL-S TD-810H; brillante pantalla IPS; altavoces estéreo de gran volumen; batería de larga duración; carga rápida; compatibilidad con dos tarjetas SIM y tarjetas de memoria simultáneamente. Comprar en Elmir Contras: respuesta de vibración simple; una cámara mediocre; procesador débil Comprar en Elmir 7.6 /10 Calificación

Especificaciones técnicas del OPPO A5 Pro

Pantalla LCD IPS de 6,67 pulgadas, HD+ 1604×720 píxeles, 90 Hz, 264 ppi, Corning Gorilla Glass 7i, brillo máximo 1000 nits Procesador Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 1 de 8 núcleos (6 núcleos de 2 GHz: Cortex-A55 – 2 núcleos de 2,4 GHz: Cortex-A76), 6nm Chip gráfico Mali-G57 MP2, 1072 MHz Memoria 8 GB de memoria LPDDR4×256 GB UFS 2.1 Ampliación de memoria Sí, microSD de hasta 1 TB inclusive Cámara principal 50 megapíxeles f/1. 8 AF, objetivo adicional mono de 2 Mp f/2. 4 Cámara frontal 8 megapíxeles f/2,0 Módulos e interfaces 5G, 4G LTE, W i-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, NFC Protección Sí, resistencia al polvo y al agua IP69, IP68 e IP66, resistencia a impactos MIL-S TD-810H OS Color OS 15, Android OS 15 Batería 5800 mAh, carga rápida de 45 W Vivienda Plástico Dimensiones 164,8 2×75,53×7,76 mm Peso 194 gramos

Embalaje y equipamiento

OPPO A5 Pro viene en una caja estándar blanca y plateada.

La caja contiene el propio dispositivo con un protector de pantalla, documentación, un clip para la bandeja, un cable USB-C a USB-A, un adaptador de corriente de 45W y una funda protectora.

Para los smartphones modernos y las tendencias minimalistas, este dispositivo tiene un paquete muy bueno. Me complace especialmente la presencia de una fuente de alimentación, y es decente, sobre todo para un smartphone económico.

Diseño y ergonomía

El OPPO A5 Pro tiene un cuerpo de plástico mate y un diseño moderno: bordes planos y esquinas redondeadas, la pantalla también es plana y la zona de la cámara principal es relativamente pequeña y sobresale ligeramente.

Recibimos el color «Chocolate» para la revisión, que es marrón oscuro. Y también hay uno oliva. En mi opinión, este color resulta mucho más atractivo. Nuestra versión no se ensucia en absoluto, no hay huellas dactilares o polvo en él. Probablemente ocurrirá lo mismo con otro color, sobre todo porque es mucho más claro.

Las dimensiones del modelo son 164,8 2×75,53×7,76 mm y pesa 194 gramos. Se trata de un smartphone típico en el formato moderno «spade». Se adapta bien a la mano, al menos a la de un hombre, pero la carcasa es muy resbaladiza, por lo que te aconsejo que le pongas la funda incluida enseguida. Además, no es transparente, sino negra, queda chula y no se pondrá amarilla al cabo de un tiempo, como hacen siempre las fundas atadas transparentes.

El panel frontal muestra dos bordes laterales finos y un par más gruesos — superior e inferior.

En la parte trasera vemos un módulo con cámaras y la inscripción OPPO.

En el lado derecho, todo es estándar — el botón de bloqueo y las teclas de volumen. A la izquierda hay un puerto para dos tarjetas nano-SIM y un espacio adicional para una tarjeta de memoria. No hay nada en los bordes superiores, y en la parte inferior vemos un altavoz, un micrófono y un puerto USB-C. Una de las principales características del modelo es la protección total según cuatro estándares a la vez: contra polvo y agua según IP69, IP68 e IP66, así como contra golpes y caídas según MIL-S TD-810H. El smartphone puede sumergirse en agua dulce hasta una profundidad de un metro y medio durante media hora. También puede soportar agua caliente hasta +80 grados.

Se puede dejar caer y soltar de las manos y no sufrirá daños. Al menos eso es lo que dice. Pero recuerde que nada de esto está cubierto por una garantía, así que tenga cuidado. Sin embargo, con las normas establecidas, puedes estar seguro de que tu smartphone está a salvo, lo que no ocurre con muchos otros competidores.

Pantalla del OPPO A5 Pro

OPPO A5 Pro tiene una pantalla LCD IPS de 6,67 pulgadas con una resolución de 1604×720 píxeles. La tasa de refresco aquí es de 90 Hz, la densidad de píxeles es de 264 ppi y el brillo máximo es de 1000 nits. Esto último sólo es posible con el brillo automático, por lo que siempre recomiendo usarlo. La parte superior de la pantalla está protegida por Corning Gorilla Glass 7i.

El teléfono inteligente tiene una pantalla típica para los teléfonos modernos de presupuesto — sólo una matriz IPS normal que casi no se desvanece en los ángulos, tiene un brillo bastante alto y colores ricos. No voy a añadir nada nuevo aquí, porque lo hemos visto muchas veces antes y es bueno que no lo hacen peor, sólo mejor.

Por ejemplo, aumentan la frecuencia de refresco a 90 Hz. Puede ser de 60 o 90 Hz, o automática. Recomiendo usar esta última opción.

En general, la pantalla es muy buena, se puede trabajar fácilmente con ella al aire libre bajo el sol, y es agradable para ver películas o programas de televisión en Netflix, Sweet TV, o MEGOGO.

Respuesta acústica y vibratoria

OPPO A5 Pro tiene un motor de vibración básico, por lo que la vibración es estándar, no distintiva o memorable. Tampoco se puede personalizar. Lo único que puedes hacer es activar/desactivar la respuesta táctil del sistema.

El sonido del smartphone es estéreo, proporcionado por el altavoz principal y el altavoz del auricular. El sonido es alto, incluso muy alto. Especialmente en el modo de volumen ultra alto al 300%. Se activa con una pulsación adicional en el volumen cuando ya está al máximo. Pero no recomiendo activarlo, porque aparecen zumbidos y otros sonidos innecesarios. Pero al 100% estándar, todo suena adecuadamente.

Aquí no hay jack de 3,5 mm, cada vez se eliminan más incluso en los modelos económicos. Por lo tanto, los auriculares deben conectarse a través de un adaptador o por Bluetooth. Si haces esto, el smartphone soporta los populares códecs SBC, AAC y aptx.

Cámaras OPPO A5 Pro

El OPPO A5 Pro tiene en realidad una cámara principal — es un módulo gran angular de 50 megapíxeles con apertura f/1,8 y un ángulo de visión de 76 grados. Pero no tiene estabilización electrónica ni óptica. El segundo sensor de 2 megapíxeles con apertura f/2,4 es un módulo auxiliar.

Está claro que en esta categoría de precio, la calidad de las fotos será mediocre, pero por el precio, las fotos están muy bien.

La reproducción del color me gustó más o menos, aunque enseguida se nota que los algoritmos intentan extraer fotos a costa de la saturación y la acidez. El rango dinámico es mediocre, al igual que la nitidez. Las fotos nocturnas tienen mucho ruido.

Tiene un modo de 50 megapíxeles, así que si vas a fotografiar algo para las redes sociales, es mejor que lo uses.

La cámara principal graba vídeo en 1080p a 30 fotogramas por segundo. Los vídeos están bien, pero hay algo de temblor, porque te recuerdo que no hay estabilización alguna.

El módulo selfie de la cámara tiene una resolución de 8 megapíxeles y apertura f/2.0. Las fotos son más o menos adecuadas, hay un modo retrato normal. Sin embargo, cuando hay muchos objetos en el fondo, no siempre los desenfoca todos correctamente. Pero este es un problema común con los smartphones más caros. Aquí también se filma en 1080p/30 fps.

Productividad, software y juegos

OPPO A5 Pro es alimentado por el procesador Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 1 (11nm) de 8 núcleos Esto es en realidad una actualización del viejo chip Qualcomm Snapdragon 662. Tiene cuatro núcleos Kryo 260 (Cortex-A73) a 2100 MHz y el mismo número de núcleos Kryo 260 (Cortex-A53) a 2000 MHz. El chip gráfico aquí es Adreno 610 1150 MHz. Hay 8 GB de memoria LPDDR4X y 128 o 256 GB de almacenamiento UFS 2.1. También puede añadir hasta 8 GB de RAM virtual.

Los módulos e interfaces incluyen 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS y NFC. Esto último ya se está convirtiendo en la norma incluso para los modelos económicos, lo cual es una buena noticia.

El procesador es muy mediocre, es decir, asequible, pero también frío. Vea todas las pruebas a continuación.

Debo señalar que algunos puntos de referencia se negó a trabajar con el chip. Por ejemplo, Geekbench 6 probó sólo la CPU, y dio un error en la GPU. Reiniciar y otras cosas no ayudaron. Además, 3D Mark no funcionó en el smartphone: seguía diciendo que había un error y que había que descargar los archivos de pruebas, y cuando se descargaban, volvía a aparecer el mismo error.

El OPPO A5 Pro no es un smartphone para jugar, pero los títulos básicos más populares como Call of Duty Mobile o Wild Rift funcionan en él con una configuración gráfica media. También puede ejecutar juegos como Genshin Impact, pero será hasta 30 fotogramas y ajustes bajos. No me siento cómodo jugando en este formato, pero sé que a alguien más le irá bien.

El smartphone funciona con Android 15 con el shell propietario ColorOS 15. Es un buen complemento sin anuncios, pero con un montón de aplicaciones y juegos preinstalados. Es un montón de cosas, pero es bueno que se puede desinstalar.

La carcasa es altamente personalizable y puede ajustarse fácilmente en detalle para adaptarla a sus necesidades, incluido el cambio de fuentes y colores generales.

El sistema funciona adecuadamente, pero a veces, por supuesto, hay ligeras ralentizaciones. Esto es normal en un smartphone económico, porque todos lo tienen. La diferencia es aún más notable si alguien utiliza un buque insignia o un iPhone y coge un dispositivo similar. Pero la situación mejora con la pantalla de 90 Hz, donde el aumento de la frecuencia de imagen añade velocidad al menos visualmente.

Duración de la batería del OPPO A5 Pro

El OPPO A5 Pro está equipado con una batería de 5800mAh, que es definitivamente mejor que los 5000 de la mayoría de los competidores con algunas excepciones.

El procesador económico y la pantalla IPS consumen relativamente poco, por lo que con un uso estándar con redes sociales, llamadas, juegos y vídeos de YouTube, el dispositivo dura fácilmente un día y medio. La duración de la batería puede ampliarse a dos días si dejas de jugar con el móvil y ver vídeos.

En las pruebas de PCmark, el smartphone dio error varias veces y no quiso medir este indicador.

Me gustaría destacar la carga rápida por cable de 45 W, que es excelente para este segmento. Una carga completa tarda 1 hora y 20 minutos. La carga inalámbrica no funcionó y aquí no se produjo ningún milagro, como sí ocurrió con el Motorolla.

Experiencia del usuario

El OPPO A5 Pro es el típico teléfono económico moderno con un bonito diseño y algunas sorpresas agradables. Es genial que tenga protección total contra el agua y los golpes, pero todo lo demás es típico de otros smartphones de esta categoría de presupuesto.

En definitiva, me ha gustado el paquete completo, que ya es un valor en cualquier segmento. Y aquí tenemos una película y una bonita funda no transparente, así como una fuente de alimentación de 45 W, que no es barata en sí misma. Considéralo un regalo adicional a un smartphone, porque así son las cosas en la realidad actual.

Es una pena que no se hayan incluido otros trucos emblemáticos como la e-SIM o la carga inalámbrica, pero incluso la presencia de una protección tan seria y un conjunto tan completo ya hacen que este modelo destaque entre los competidores de la categoría.

Precios y competidores

OPPO A5 Pro se vende a un precio de 7000 UAH para la versión de 8/128 GB. También hay una versión de 8/256 GB, que ya hemos analizado. Los precios aquí empiezan en 7.800 UAH, y en redes grandes llega a 9.299 UAH. Si no te fijas en la competencia, el precio es muy adecuado. Pero si se presta atención, el precio parece normal, pero por este dinero sin duda se puede encontrar algo mejor, o simplemente añadir un poco y conseguir algo mejor.

Le aconsejo que preste atención al mismo Motorola Moto G75. Con un precio de 9.000 hryvnias, tiene la misma memoria, pero un mayor conjunto de funciones interesantes. También está el Samsung Galaxy A16 4G con un precio de 5.500 hryvnias, si quieres algo más sencillo, Realme C75 (precio a partir de 5700 UAH), Poco M6 Pro con un precio de 6649 UAH, Redmi Note 14 (precio a partir de 5900 UAH), Nubia Neo 2 (precio a partir de 5960 UAH) yMotorola Moto G55 con un precio a partir de 7300 UAH.

Me alegro de que al menos en este modelo, la compañía está arreglando su problema constante con los dispositivos de precios excesivos. Sí, por supuesto, hay otras posiciones para este dinero, como ya he dicho, pero OPPO A5 Pro está lleno de sorpresas en su categoría. Y el principal competidor Motorola Moto G75 sólo está lleno de trucos y es el único por el dinero, y esto es definitivamente una excepción.

