Clair Obscur review: Expedition 33 — tu juego personal del año

Clair Obscur: Expedition 33 es un juego que mucha gente habla pero no todo el mundo entiende por qué es tan especial. Parece una obra de arte, suena a poesía y se toca… bueno, eso es aún más interesante. ¿Es un verdadero avance o sólo uno bien disimulado? Overhype? Como siempre, todo está en los detalles — y es hora de profundizar en ellos.

Ambiente y estilo

Clair Obscur: Expedition 33 es un manifiesto de un enfoque de la vieja escuela del arte interactivo. No se distinguió por un marketing agresivo ni por grandes nombres (salvo por actores de doblaje), pero en cuanto ves el primer fotograma — no puedes dejarlo.

No te agarra por el cuello de inmediato. Al contrario, parece envolverte: visualmente, musicalmente, conceptualmente. Clair Obscur es una expresión de decadencia, la estética de una civilización que se desvanece, donde la Belle Époque se mezcla con las ruinas de un mundo que ya ha pasado el punto de no retorno.

No es sólo el fin del mundo, es su estetización. La luz se desvanece y los colores arden. Los héroes no son dioses, sino la última oportunidad de la humanidad.

Inmediatamente sientes una disonancia cognitiva: parece que estás tocando algo hermoso, pero te dice otra cosa. Esta es la paradoja que constituye la magia de Clair Obscur. Es fascinante, pero también inquietante. Esta es la belleza «Cuadrado negro» Malevich. Es la belleza de una grieta que está a punto de romper la piedra.

Clair Obscur — es un juego que hace preguntas antes de que tengas tiempo de hacer las tuyas. Qué es real: la vida o el recuerdo después de ella? Quiénes somos si nadie nos recuerda? ¿Debemos escapar a lo ilusorio o vivir en la amarga realidad?

Todo esto no se arroja a la cara del jugador, sino que se revela poco a poco, como un cuadro de varias capas. La historia no se lee, sino que se comprende a través de la empatía.

Un papel especial en Clair Obscur: Expedition 33 juega un papel especial. Visualmente, el juego es una mezcla de simbolismo francés, Art Nouveau y decadencia postapocalíptica.

La arquitectura recuerda al viejo París de principios del siglo XX, pero distorsionado por el tiempo. Todo a tu alrededor te parece familiar, pero al mismo tiempo — ajeno. Es como tener un sueño que nunca has visto pero que recuerdas.

Clair Obscur: Expedition 33 no te pide que te interpretes a ti mismo. Te pide que te entregues. Que abandones tus reflejos habituales de juego, que no busques tablas de DPS y guías en algún lugar de Reddit. En lugar de eso, — que escuches. Que pienses. Y sentir. No sólo se juega: se vive. Como un buen poema que te llega a las entrañas.

La trama de Clair Obscur: Expedición 33

En el centro de la historia está el absurdo envuelto en belleza. Cada año, la misteriosa figura de La Pintora se despierta, dibuja un número — y todas las personas cuya edad coincide con él — desaparecen sin dejar rastro, dispersándose en pétalos de rosa que se lleva el viento. Se evaporan de la historia como si nunca hubieran existido. El propio acto de gommage se convierte en un instrumento de destrucción. No es una espada, ni una bomba, sino un número cualquiera en un monolito.

Esto es más que una metáfora. Es la encarnación del poder del arte y del miedo al olvido. Clair Obscur: Expedition 33 juega con el concepto de «destrucción a través del olvido» en un sentido literal.

La artista no solo mata, sino que reescribe la realidad (¡hola, Thanos!). Si el mundo fuera un lienzo, y ella fuera la artista que decide qué mancha de pintura permanecerá y cuál se borrará para siempre.

A los jugadores se les presenta a un caballero de aspecto triste llamado Gustav, de la Unidad Expedicionaria 33. Su misión es encontrar a la Artista y acabar con la degeneración de la ciudad de Lumiere. Pero esta no es una historia sobre una marcha heroica contra el enemigo. Es más bien un viaje a su propia memoria, al pasado fundido.

La historia está hábilmente estructurada en torno a preguntas que el juego no nos permite responder de inmediato: ¿de dónde viene el Artista? ¿Por qué eligió esta forma concreta de genocidio? ¿Por qué el recuento empezó en 100? ¿Por qué ocurre todos los años? Hay respuestas, pero están dispersas en fragmentos por el mundo — en diálogos, notas de expediciones pasadas, escenas emotivas alrededor de la hoguera en momentos de relativa calma. El jugador se siente arqueólogo de una realidad que desaparece poco a poco. La estructura argumental no es lineal, pero tampoco caótica. Los momentos de acción se alternan con reflexiones, monólogos internos, fragmentos líricos que en otros juegos se tacharían de «procrastinación». Pero aquí son el corazón. En ellos se siente la tragedia, una atmósfera de desesperanza, pero también de esperanza desesperada.

Clair Obscur evita el tópico «el bien triunfa sobre el mal». La artista no es sólo una antagonista. Su figura es polifacética y trágica. Es una mezcla de Dios, víctima y artista.

Y aunque sus acciones parezcan crueles, hay un patrón en ellas que al final puede hacernos dudar: ¿realmente jugamos para el lado de la luz?

El final del juego (sin spoilers) — melancolía melancólica. No es un grito, sino un susurro. Deja tras de sí un silencio en el que el jugador tiene que formular lo que acaba de suceder. Dios mío, ¡es anime francés!

En definitiva, la trama de Clair Obscur es una forma de literatura disfrazada de juego. Es un híbrido de teatro, poesía y novela filosófica. Ése es su valor: no existe sólo para ser transitado. Existe para ser comprendido. Y hay muy pocos juegos así.

Jugabilidad

Clair Obscur: Expedition 33 — jRPG con frac francés. Surrealismo mecánico, donde el sistema de combate es simultáneamente un ballet, un poema y una partida de ajedrez táctico. Se basa en un sistema de combate por turnos con elementos activos que no permite relajarse ni un segundo.

Las batallas aquí son un híbrido de jRPG clásicos como Final Fantasy X y el menos conocido Sea of Stars. Los ataques no sólo se pueden seleccionar, sino que hay que ejecutarlos manualmente: hay que desviar los golpes, esquivar en el momento adecuado y marcar el ritmo QTE para infligir el máximo daño al enemigo. Esto añade ritmo al juego — ni siquiera el enfoque paso a paso te salva de la adrenalina.

Es un juego que te mantiene en vilo tanto como cualquier película de acción. Y esto contrasta con la poesía de la trama, que crea una atmósfera única. ¿Soy el único que ha percibido las vibraciones de Devil May Cry?

El sistema de niveles tiene varios niveles, pero no está sobrecargado. Se divide en niveles clásicos, árboles de habilidades y una tabla de características clave como salud, fuerza, suerte, etc.

Los enemigos — no son sólo objetivos. Parecen creaciones de una imaginación enferma pero rica: esculpidos con pintura, huesos, piedras y fragmentos de realidad. Cada uno tiene sus propias tácticas y debilidades.

Y los jefes son un tema aparte. Las batallas contra ellos se desarrollan en varias fases, cada una de las cuales cambia no sólo la mecánica, sino también el ambiente de la batalla. La tensión aumenta, la música acelera el ritmo y la pantalla se convierte en el escenario de un drama en el que está en juego nuestra propia existencia.

Clair Obscur abandona por completo el mundo abierto en el sentido clásico. No se trata de un «sandbox», sino de un viaje comisariado y guiado. Literalmente, una expedición. Pero este es su punto fuerte. El jugador puede avanzar sin distraerse con grinds y batallas por las batallas (puede volver a ellas más tarde si lo desea). No hay lugar para perder el tiempo. Cada momento es una parte del mosaico que va a ensamblarse en una catástrofe o revelación final.

Al final, el juego no trata de ser difícil por el mero hecho de serlo. Es — justo. Puedes morir. Pero gracias a un sistema de batalla claro, una estructura bien pensada y la ausencia de «mecánicas de mierda», cada derrota se percibe como un reto. Y esta es la magia de Clair Obscur. Ella convierte el combate en una danza, la mecánica en una metáfora y el juego en la poesía de la acción.

Sistema de combate Clair Obscur: Expedición 3

En Clair Obscur: Expedition 33, el sistema de combate no es sólo una mecánica, sino parte de la historia. Es una combinación de decisiones estratégicas y emociones instantáneas que te mantiene constantemente al borde del asiento.

La mecánica básica de combate se basa en una hábil combinación de ataques y habilidades. No puedes limitarte a «machacar» enemigos sin pensar, como en los juegos de acción convencionales. Aquí, cada golpe, cada paso requiere cálculo.

Es importante saber cuándo atacar con fuerza y cuándo guardar fuerzas para el siguiente paso. De hecho, toda la batalla es una danza en la que un movimiento en falso puede conducir a la derrota.

Sistema de combate Clair Obscur: Expedition 33 requiere flexibilidad táctica. A lo largo del juego, tendrás que dominar muchos estilos de lucha diferentes. Los ataques simples son la mecánica básica, pero el verdadero potencial se revela en combinaciones complejas cuando combinas fuego, hielo, electricidad y ataques físicos en una única tormenta natural.

Profundización en la mecánica de combate — acertada integración del ritmo. En lugar de limitarse a pulsar botones de forma desordenada, cada golpe y movimiento va acompañado de confirmaciones rítmicas. Si el jugador acierta con este ritmo, sus ataques se vuelven más poderosos y efectivos. Pero ¡recuerda tener en cuenta el ritmo!

Los enemigos tienen sus propias debilidades y, lo que es más importante, también son capaces de adaptarse. Usan magia, son astutos y sus ataques son diferentes. El juego te obliga a analizar constantemente la situación.

Aunque la mecánica de batalla parece familiar, es esta flexibilidad y versatilidad lo que hace que el sistema sea único. No hay lugar para las victorias fáciles (excepto en el nivel de dificultad Historia, el más fácil).

Cada combate es una prueba seria. Pero aquí las victorias son auténticos subidones de dopamina.

Sonido y música de Clair Obscur: Expedición 3

En el mundo de Clair Obscur: Expedition 33 el sonido no es un fondo. Es la voz del juego. No acompaña al jugador, sino que le marca el camino, susurra, a veces grita. A veces es silencioso — pero tan fuerte que empiezas a ponerte ansioso. El diseño de sonido aquí no es solo profesional — es de filigrana.

La banda sonora es una mezcla de Einaudi, Oulavur Arnalds y Shimomura Yoko. El tema principal no es un himno, sino un réquiem memorable desde la primera escena.

Lo importante — la música aquí es dinámica. Reacciona a tus acciones, pero no de forma intrusiva. En cada lugar, la banda sonora se adapta al ambiente. En las batallas, la música no se limita a acumularse, sino que se convierte en un drama. Cada batalla suena como la última, aunque se trate del primer enemigo de la lista.

El doblaje es uno de los puntos fuertes del juego. El doblaje en inglés es respetuoso con el material, pero la verdadera joya es el doblaje en francés. Suena auténtico, con la misma profundidad emocional que la traducción no siempre transmite.

Por cierto, actualmente no hay localización al ucraniano. Sólo está disponible en línea una opción de traducción automática.

Clair Obscur suena tan bien como parece. Es un raro ejemplo en el que el sonido no solo complementa el juego — le da forma. Y si juegas sin auriculares — pierdes la mitad de la experiencia. En serio. El sonido no es secundario en este juego. Es uno de los protagonistas.

Gráficos de Clair Obscur: Expedición 33

El juego utiliza todas las capacidades técnicas de Unreal Engine 5, pero no para deslumbrar con el trazado de rayos. No, aquí los rayos pintan sensaciones y las texturas transmiten significados. Este es el caso cuando la tecnología se subordina a un objetivo artístico — y el resultado es impresionante.

Imagina un mundo en el que la arquitectura Art Nouveau se funde con estatuas rotas y las calles parecen galerías de ensueño. El lenguaje visual del juego es una combinación de Dalí, Magritte y El Bosco, multiplicada por la ominosa estética de una civilización moribunda.

Cada lugar es un experimento con el color, la forma y la textura. El juego utiliza hábilmente la iluminación, la profundidad de campo y los efectos atmosféricos para crear no sólo inmersión, sino presión emocional. El HDR no es un elemento decorativo, sino un canal para transmitir melancolía.

Los niveles están construidos con una atención al detalle asombrosa. La dirección artística recuerda a Dishonored o Bloodborne, pero Clair Obscur va más allá. Aquí el jugador es un visitante de las ruinas de una belleza que acaba de caer de un pedestal.

Los modelos de los personajes parecen personas reales, no muñecas de porcelana. Las animaciones son suaves. Se presta especial atención a los rostros. La animación facial no sólo es de alta calidad, sino también espectacular. Se puede leer en los ojos lo que no se dice en los diálogos. Es un lenguaje emocional sin palabras — y funciona con más fuerza que cualquier monólogo.

Un golpe es un trazo. Un puñetazo es un destello de pintura. Cada batalla parece un mural vivo en movimiento.

Unreal Engine 5 permite implementar complejos efectos de partículas, simulación de fluidos e iluminación dinámica sin sacrificar el rendimiento, al menos en el hardware moderno.

El autor de estas líneas fue de expedición en un portátil de gama alta MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth y en la casi popular — GeForce 5070 de sobremesa.

Resolución 4K+ y 4K (3840×2400 y 3840×2160), ajustes épicos y modo DLSS Quality —, y la salida es bastante cómoda 60+ fps.

Aquí no hay florituras. Incluso en las escenas más fastuosas, la cámara es capaz de mantener el enfoque, la IU no estorba y la composición de cada fotograma se mantiene bien.

Es un juego maravillosamente dirigido. Y se nota en todo: desde la elección de los tipos de letra hasta la forma en que la cámara se detiene antes de las escenas.

Clair Obscur: Expedition 33 es un raro ejemplo en el que los gráficos no son un adorno, sino una parte orgánica de la experiencia. Y aunque no todo es técnicamente perfecto (algunos frisos siguen notándose al cambiar de escena), la impresión general es la de un poema visual que quieres volver a leer. Y otra vez. Y otra vez.

Precios

El proyecto artístico y de combate de Sandfall Interactive apareció en las estanterías virtuales el 24 de abril de 2025. La edición estándar cuesta 1.499 UAHpero Clair Obscur: Expedition 33 — Deluxe Edition costará 1.799 UAH.

La versión Deluxe incluye:

El juego básico;

La colección «Flores» incluye seis disfraces y peinados inspirados en las flores de Lumiere, así como seis variaciones del disfraz «Gommage» uno para cada uno de los personajes;

Traje individual «Ligero» para Mael;

Un traje a medida «Sombra» para Gustav.

Los desarrolladores no desperdiciaron su dinero en DLC «8 UAH» por cada pétalo — todo el contenido de bonificación se combinó en un solo juego Deluxe.

Y si a un jugador no solo le gusta bloquear los ataques enemigos con precisión, sino también hacerlo con estilo, el complemento Flower Avenger — está diseñado para él.