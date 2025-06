Crítica de la película «Bailarina» / Ballerina

Desde el 4 de junio, los cines estrenan la película de acción «Ballerina», protagonizada por Ana de Armas en el papel de una mortífera asesina. La película es un spinoff de la popular franquicia de acción «John Wick» protagonizada por Keanu Reeves, y los hechos transcurren entre la tercera y la cuarta parte de la serie principal. En esta crítica, descubriremos hasta qué punto es razonable la aparición de semejante ramificación argumental y si resulta interesante ver a una belleza cubano-española con una pistola en la mano.

Ventajas: escenas de acción bien dirigidas y emocionantes; los creadores se centran en la acción, en detrimento del contenido y para estar a la altura de la serie principal, por lo que a los fans de la franquicia les gustará sin duda este enfoque; Ana de Armas, en una breve aparición en «Sin tiempo para morir» (2021), demostró su aptitud para la acción y aquí luce bastante segura; la aparición de Keanu Reeves y otros personajes de la tetralogía original; Contras: la trama es muy primitiva (aunque dentro del género y de la serie «John Wick» en particular, esto es bastante aceptable); lo absurdo del orden mundial de John Wick no ha desaparecido; muchos elementos de acción son notablemente inverosímiles; hacia el final, esa violencia incesante empieza a cansar; 6.5 /10 Calificación

«Bailarina» / Ballerina

Género película de acción

Director Len Wiseman

Protagonistas Ana de Armas, Angelica Huston, Gabriel Byrne, Norman Reedus, Keanu Reeves, Ian McShane, Lance Reddick

Estreno cines

Año de emisión 2025

Página web IMDb, sitio web oficial

El padre de la pequeña Eva murió en sus brazos cuando ella sólo tenía 12 años — así termina su encuentro con el villano que dirige una misteriosa secta situada en algún lugar de las pintorescas montañas alpinas. Por sugerencia del dueño del hotel «Continental» Winston Scott, la niña es puesta bajo el cuidado de la Directora del Clan «Ruska Roma», donde le enseñan no sólo el grácil pas de bure o la sison tombé, sino también a dar puñetazos y a disparar una pistola.

Después de que «los profesores de ballet» concluyan que su alumna está por fin preparada para «subir al escenario», la chica se enfrenta a los responsables de la muerte de su padre. Ahora está dispuesta a todo para vengarse de los villanos, y ni siquiera el legendario Jordani Jovanovic, más conocido como John Wick, se interpone en su camino.

Esbocemos de entrada el público objetivo de «Bailarina» — la película está destinada principalmente no tanto a los aficionados a la acción al uso como a los fans de «John Wick». Y, quizá, a Ana de Armas personalmente. Es decir, a quienes hace tiempo que aceptaron las reglas del juego absurdo y se resignaron al puro convencionalismo del hipertrofiado orden mundial local.

Y se basa en el hecho de que todas las personas con las que te cruzas, ya sea una seductora belleza o un anciano conserje, son peligrosos asesinos dispuestos a doblar la esquina en cualquier momento para acabar con el protagonista o, en nuestro caso, con la heroína. Por lo general, el último hombre en pie, y esto es lo que asemeja la serie a los videojuegos, está preparado para luchar contra un número ilimitado de adversarios, mientras que las consecuencias de sus heridas se reducen al mínimo.

La película se apoya en una coreografía de lucha inverosímil pero extremadamente espectacular (que compensa completamente la locura en pantalla) y una mitología sorprendentemente pretenciosa con todas esas monedas de oro, algunos códigos ridículos y hoteles sorprendentemente disfuncionales.

En este contexto, «Ballerina» es en realidad «John Wick» con falda. La única diferencia es que el personaje de Keanu Reeves se presentaba ante el espectador como un dios natural del oficio de matar, mientras que Eva Macarro — trata más bien de la historia de la formación de la heroína y, en consecuencia, de la todavía apropiada vulnerabilidad

Como historia, prácticamente no hay trama como tal. Pero probablemente no hace falta. Si consigues aguantar la primera media hora mientras la línea infantil es sustituida por una adulta, será más divertido. Durante sus simulacros de matador, Eva aprenderá la regla de oro que sin duda le ayudará en su batalla con el toro físicamente más poderoso. A saber, — un golpe en el lugar causal, que pasará por un auténtico código de trucos (recordemos las referencias videojueguiles). Y cómo no recordar el mítico truco de «garras de tigre» en la comedia juvenil «The New Guy» (2002).

En cuanto a la agenda, también esperamos asiáticos hostiles en una discoteca de neón (ya lo hemos visto en alguna parte visto); y una visita al hotel «Continental», donde seremos recibidos no sólo por Daryl Dixon sino también la última vez que el difunto Lance Reddick estuvo en la recepción; y un viaje a un páramo dejado de la mano de Dios, cubierto de nieve inclemente, que recuerda la penumbra soviética. También echamos un vistazo a la fachada del Teatro Tarkovsky, cuyo «Stalker» apareció en otra película de acción sobre un duro guerrero — «Atomic Blonde» (2017).

Si nos fijamos en la trayectoria del personaje de De Armas, encontraremos un viaje moderadamente emocionante por un camino bien hollado por icónicos predecesores. Entrenamiento agotador en el espíritu de Rocky a través de «no puede», en moral y volitiva (en algún lugar aquí el sonido de la icónica «Eye of the Tiger» falta) — una vez. La valiente cauterización de la herida por parte de Rambo — dos veces. En un momento especialmente difícil, una boca de incendios acude al rescate de la heroína, tal y como John McClane la necesitó en una ocasión — a pesar de que el policía neoyorquino utilizó el equipo para otros fines — tres.

Y para que sea realmente caliente en el marco — utilizar la quema «espíritus malignos» estilo lanzallamas Ellen Ripley. Así que, junto con Charlize Theron, Ana de Armas merece el estatus de morena atómica. Sin embargo, para brillar como rubias ella tampoco es ajena a ello.

El tema musical principal es «Hand That Feeds» de Halsey y Amy Lee de Evanescence. Los mismos Evanescence que se escucharon en «Daredevil» modelo 2003 con su tema Bring Me to Life, probablemente el más fresco, y en la escena en la que otra luchadora, Electra, se preparaba para una batalla decisiva.

En algún lugar del fondo, el siempre firme John Wick está alborotando, y su aparición no es tanto necesaria como agradable. Será él quien empiece a hablar de elección, como imitando las conclusiones de su amigo Keanu Reeves un tío con dos pastillas en la mano.

Todo esto es, por supuesto, genial: una atractiva cubano-española lucha contra un montón de extras, maneja granadas con eficacia y, lo que es más importante, con eficiencia, rompe sin piedad los brazos de los villanos y les parte la cara. Pero al final de la segunda hora, tanta fealdad, o, por el contrario, esplendor (depende de a quién se pregunte), empieza a resultar terriblemente cansina. Por no decir que se trata de un defecto crítico. La misma escena «lanzallamas contra boca de incendios» es tan absurda como brillante. O la escena — patinaje sobre hielo parece genial. Sin embargo, al final, sigue siendo difícil librarse de la sensación de agobio ante la acción continua.