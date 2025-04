Crítica de la película «Home Sweet Home: Rebirth»

El 24 de abril, un engendro demoníaco se arrastró fuera de las puertas del infierno en la película de acción y terror «Home Sweet Home: Rebirth», basada en el videojuego «Home Sweet Home», que se estrenó en 2017. La distribuidora posiciona este proyecto como un «action horror basado en la popular franquicia de videojuegos de supervivencia superventas, inspirado en el Outlast». Lee la reseña a continuación para saber en qué acabaron los cineastas de —.

Ventajas: Al principio, la película al menos no es aburrida de ver; el demonio esqueleto anunciado en todos los materiales promocionales como la atracción principal parece bastante impresionante; Contras: la película apenas transmite el espíritu del juego; efectos visuales débiles, lo que hace que los encuentros entre los héroes y los demonios apenas sean emocionantes; cuanto más avanza la película, peor se pone; la falta de un villano llamativo; el demonio esqueleto está indefenso y existe puramente por el bien del entorno; 4.5 /10 Calificación

ITC.ua

«Home Sweet Home: Rebirth»

Género acción y terror sobre lo sobrenatural

Directores Steffan Hacker, Alexander Kiesl

Protagonistas Michele Morrone, William Moseley, Urassaya Sperbund, Alexander Lee

Estreno cines

Año de emisión 2025

Página web IMDb

Jake, ex policía, por fin ha podido escaparse con su mujer Prang y su hija Lu para pasar unas vacaciones en Bangkok. Pero incluso en estos momentos de despreocupación, se ve obligado a permanecer al teléfono y ocuparse de asuntos relacionados con el trabajo. Sin embargo, pronto el desapego de Jake parecerá el menor de los problemas de la familia cuando un maníaco enloquecido visita el centro comercial y empieza a disparar a todo el que se cruza en su camino.

El valiente Jake decide hacer frente al canalla y consigue neutralizar al loco asesino. Sin embargo, este enfrentamiento desemboca en una inesperada explosión, tras la cual el protagonista despierta en un mundo completamente distinto. Un auténtico apocalipsis se abate sobre la capital de Tailandia, y entre las criaturas venidas del mismísimo infierno, Jake une fuerzas con el misterioso monje Chen no sólo para encontrar a su mujer y a su hija, sino también para detener la afluencia de fuerzas demoníacas a nuestro sufrido mundo.

Una observación interesante es que — «Rebirth: Home, Sweet Home» se convirtió en una de las tres(!) adaptaciones de juegos de ordenador del mes de abril en la taquilla ucraniana, junto con la reciente «A Minecraft Movie» y «Until Dawn», que actualmente se desarrolla en paralelo. Y eso si no se tiene en cuenta el inicio de la segunda temporada «The Last of Us».

«Home Sweet Home» parece mucho más modesta frente a las adaptaciones antes mencionadas, pero no hace sino confirmar el hecho de que hoy en día el traslado de motivos de videojuegos a la pantalla de cine está más de moda que nunca. Este es el verdadero renacimiento.

La novedad fue el resultado de una coproducción tailandesa-estadounidense, en cuya producción participó el grupo Yggdrasil, que también desarrolló el juego original. La película se hizo con la vista puesta en el mercado internacional, aunque, por supuesto, para los estándares estadounidenses, parece, digamos, anodina. Y precisamente por estas ambiciones, en el juego se ignoraron en gran medida elementos del folclore tailandés, y los personajes principales se presentan como turistas, no como residentes de Bangkok.

La película empieza bastante alegre — antes de que pasen 15 minutos, vemos a un loco con una ametralladora, y un poco más tarde — algo parecido a una invasión muertos vivientes, sólo que aquí los zombis no son del todo zombis. El estudiante inmortal con un cuchillo clerical también aparecerá en el marco, lo que seguramente complacerá a los fans del juego (así como, por ejemplo, portales sangrientos), pero su historia de fondo fue descartado de forma segura por los autores.

Al mismo tiempo, aunque las posibilidades distan mucho de ser infinitas, los creadores no se limitan a los estrechos y oscuros pasillos de películas de los años 2000 como «Resident Evil» y «Doom», que también son apropiadas en el contexto de la fuente original. Los cineastas no se niegan el placer de escalar de alguna manera la acción, así que junto a las pasiones en el centro comercial, está su deseo, en la mejor tradición de Hollywood, de saborear el apocalipsis. Con planos generales de la metrópolis en llamas, escenas de caos total y, por supuesto, los protagonistas en el epicentro del principio del fin.

Hacia la mitad de la película, un enorme ogro — un demonio esquelético del tamaño de un kaiju, que parece bastante impresionante, pero en términos de utilidad para sus hermanos infernales — es completamente impotente.

Así, la primera mitad de la película, aunque no es prometedora ni especialmente sorprendente, es animada, y al menos no te duerme. Pero en la segunda mitad, cuando el monje novicio entra de lleno en la narración y explica qué demonios está pasando aquí, el nivel de idiotez empieza a subir rápidamente. Sí, quizá no deberíamos esperar una mitología compleja de una adaptación de un juego tailandés, pero el orden mundial que propone la película es completamente inviable.

Todo el sucedáneo de milagro local se basa no sólo en algo secundario, sino en tropos narrativos trillados que hace tiempo que están agotados. Hoy apenas es posible construir una historia coherente sobre ellos.

Comienza con las frases «tú — eres un elegido» y «no puedes escapar de tu destino», se apoya en el típico vaivén entre las realidades de los vivos y los muertos, que ya era suficiente al menos en «Sobrenatural» (en el mundo de los vivos, los espíritus necesitan un caparazón físico), y termina con un enfrentamiento final completamente inexpresivo que pasará a la historia como «Mortal Kombat» en escenarios mínimos — se añaden asiáticos belicosos con poderes sobrenaturales. Las breves escenas con criaturas demoníacas en cuadro dejan mucho que desear: las criaturas en sí no están bien hechas, y las ridículas batallas con ellas no resisten ninguna crítica.

Cuál fue el resultado? Una película basada en un juego, que los componentes importantes del mismo prefieren ignorar. Una película sobre demonios que parece más bien una película de zombis. Un apocalipsis de presupuesto que pretende ser una superproducción. Al final, una solicitud de algo inspirado en «Outlast», y una ejecución que no dista demasiado de algún «Doom: Annihilation».