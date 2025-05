El 22 de mayo, los cines ucranianos proyectarán la película de culto de franquicia «Misión imposible» protagonizada por el mismo Tom Cruise en el papel del agente del FMI Ethan Hunt. En concreto, hablamos del octavo episodio de la serie con el subtítulo «The Final Reckoning», que es una secuela directa de la película anterior «Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One». Formalmente, la novedad pretende completar la historia de Hunt, pero quién sabe cómo resultará en la realidad. En la reseña que te ofrecemos a continuación, te contamos cómo está siendo la despedida del incansable salvador del mundo, que podría no ser la definitiva.

Ventajas: Las espectaculares acrobacias características de Tom Cruise; una agradable referencia a las entregas anteriores, en particular a la primera y tercera películas; una conclusión de la historia en general decente (si es que realmente sucede) y un sólido éxito de taquilla veraniego; Contras: la lentitud de la narración al principio no le hace ningún bien; algunos no tienen suficientes acrobacias; no hay absolutamente ningún antagonista humano; los miembros del escuadrón están completamente perdidos contra el fondo de la verdadera estrella de este espectáculo; 7 /10 Calificación

ITC.ua

«Misión imposible: Sentencia final» / Mission: Impossible – The Final Reckoning

Género acción de espionaje

Director Christopher McQuarrie

Protagonistas Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Henry Cerny, Angela Bassett, Esai Morales, Pom Klementiev, Nick Offerman, Anna Waddingham

Estreno cines

Año de emisión 2025

Página web IMDb, sitio web oficial

Cuando una malévola inteligencia artificial llamada «Entidad» amenaza con desatar un apocalipsis nuclear, Ethan Hunt se convierte en la última esperanza de salvación de la humanidad. Para ello, debe sumergirse en las frías aguas del mar de Bering, visitar el submarino hundido «Sevastopol», y participar en una especie de duelo aéreo en biplanos.

Tom Cruise hace tiempo que lo demostró todo a todo el mundo, pero no se duerme en los laureles no va a. Su creación estrella «Misión Imposible» hace tiempo que funciona según una fórmula bien establecida, demostrando una vez más que no hay misiones imposibles — que es todo lo que vale socavar el Kremlin.

En una era de franquicias interminables, ésta es probablemente la que tiene menos quejas, porque a diferencia de las hazañas de superhéroes o de corredores callejeros invencibles, el desapego a la realidad parece aquí el más realista, y eso vale mucho. Ante todo, el atractivo de «Misión» reside en su superestrella Tom Cruise, siempre dispuesto a hacer alguna locura para la cámara.

En cierto sentido, Ethan Hunt es el Dominic Toretto de un hombre sano, y se nos dice repetidamente que se preocupa por su equipo (léase: familia) como un loco. Este cuidado existe más para el espectáculo que para cualquier drama cuerdo, y los miembros del escuadrón IMF cambian rápidamente de película a película — Ving Rhames se queda con el equipo antiguo, y Simon Pegg con el ligeramente más nuevo. Así que no hay necesidad de echar de menos a los miembros que se han ido por una razón u otra, a excepción de Rebecca Ferguson.

Sin embargo, cuando se trata de habilidades superheroicas, y Ethan Hunt y Dom Toretto no son otra cosa que superhéroes, el primero gana a su homólogo en pantalla por un margen considerable, sobre todo por su dedicación al trabajo en lugar de depender de dobles o de la magia CGI. Y esta feroz pasión profesional compensa por completo el absoluto convencionalismo de lo que sucede en la pantalla, el abuso de oxidados clichés de género, la repetición del pasado y la abierta autoflagelación en el encuadre — casi nadie en el planeta tiene autoridad para prohibirle esto último al señor Cruise.

Creators - Agencia de relaciones públicas internacionales para empresas tecnológicas y B2B Relaciones públicas para empresas y sus líderes Organización de entrevistas en medios, pódcasts y participaciones en conferencias Europa, Asia, América Conocer más detalles

Su agente se ha vuelto tan genial e invencible que lanzar a una persona corriente contra este dinosaurio, ya sea un buen tipo como Philip Seymour Hoffman o incluso el ex Superman Mr Henry Cavill, es una tarea inútil y carente de interés. Pero hacer que un héroe analógico luche contra la plaga digital de los pies a la cabeza es una forma estupenda de elevar la apuesta, vital para un proyecto a largo plazo, y un mensaje relevante para hoy en día, y, lo que es más importante, un antagonismo equivalente. Quién sino el pequeño John Connor puede tan categóricamente «sujetar a Skynet por las pelotas»?

Los autores de «The Final Reckoning», como corresponde a un posible final de una historia de largo recorrido, no rehúyen hacer referencia a las entregas anteriores, siempre y cuando ya hayamos mencionado a algunos de los personajes de allí. Nada más comenzar, el espectador verá un nostálgico corte de momentos de todas las películas de la serie, y aquí tendremos que volver a recordar sobre «Fast & Furious», cuya sexta parte se abría con un clip similar, aunque no con la voz en off de Angela Bassett, sino con el incendiario «We Own It» de 2 Chainz y Wiz Khalifa.

La historia también contará con otra fecha importante — 22 de mayo de 1996. No es difícil descifrar su simbolismo: ese día, hace 29 años, se estrenó la primera «Misión» de Brian De Palma.

Si recuerdas, la escena inicial iba acompañada de una transliteración rusa del título «Kiev» en lugar del ucraniano «Kyiv», lo cual no es sorprendente, ya que el colapso de la Unión Soviética tuvo lugar hace sólo cinco años. En cambio, en «Final Reckoning», se puede ver un mapa que muestra Ucrania en la forma que todos conocemos — incluyendo Crimea y todo lo demás, lo cual es un gesto muy revelador.

La octava película dura diez minutos y tres horas, incluidos los créditos finales: parece que Tom Cruise y compañía simplemente no quieren desprenderse de una historia que les es tan querida y despedirse de ella. Definitivamente, el ritmo pausado local no les beneficia, porque no sólo una larga duración puede ahuyentar a parte del público, lo que repercutirá negativamente en la recaudación de taquilla, sino que, además, marear la perdiz en una proyección sin demasiado entusiasmo no parece un tiempo de ocio aprovechado con provecho.