La misión no tiene fin: Tom Cruise dice que protagonizará películas de acción «hasta los 100 años»

Si alguien se preguntaba si «Misión: Destino Final» será efectivamente la última película de la saga Ethan Hunt, Tom Cruise parece tener una respuesta bastante clara.

En una entrevista concedida a The Hollywood Reporter, el actor confirmó que este «es efectivamente el» final, lo que queda confirmado por el título de la película.

Hace dos años, Cruise dijo que su La inspiradora carrera de Harrison Ford a sus 80 añosy está decidido a hacer películas basadas en «Misión Imposible» hasta que llegue a la edad de su colega. En su último comentario, Tom aclaró que se refería al cine en general.

La extensa filmografía de Cruise, que se remonta a principios de la década de 1980, incluye una amplia gama de papeles que van más allá del género de acción, como sus interpretaciones en películas como «Rain Man». Sin embargo, fue «Misión Imposible» la que le consagró como un actor capaz de todo en lo que a resistencia física se refiere (recordamos algunas de las acrobacias que realizó, actuó con una pierna rota). En la última película de la serie, Cruise se distinguió porescena submarina, donde estaba al borde de la hipoxia, y el momento en quesalta desde un avión en movimiento. Curiosamente, el actor dio una de las volteretas «más difíciles» director Chris McQuarrie.

«He recibido muchas recompensas de los directores con los que he trabajado, de los equipos, de la gente, de las culturas en las que hemos trabajado», continúa el actor, reflexionando sobre lo lejos que ha llegado Misión: Imposible desde que apareció por primera vez en la primera película en 1996. «Todo lo que he aprendido y sigo aprendiendo sobre historia, sobre la vida, sobre liderazgo, sobre caracterización y sobre todos los aspectos del cine, ha sido excepcional. Me siento muy afortunado de poder hacer las películas que hago y me encanta».