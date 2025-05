De fiesta en una galaxia muy, muy lejana: éxitos de baile de películas y series de ciencia ficción

El fogoso baile de la habitualmente reservada senadora Mon Mothma en la segunda temporada de Disney+’s «Andor» suscitó un animado debate en las redes sociales y generó un auténtico chaparrón de remezclas, incluido un vídeo de una hora en el canal oficial de YouTube de «Star Wars». Esto nos ha inspirado para recordar los éxitos de baile de las películas y series de ciencia ficción que se escuchan en los rincones más recónditos de la galaxia.

Teniendo en cuenta las icónicas bandas sonoras de John Williams, crear música para «Star Wars» no es tarea fácil para ningún compositor. Por suerte, el compositor Nicholas Britell no tuvo miedo de ser comparado con su legendario predecesor, recibió carta blanca del creador de «Andor» Tony Gilroy para crear un paisaje sonoro completamente único para la serie, e hizo un trabajo excelente.

Tras grabar una canción «¡Niamos! (Morlana Club Mix)» para la escena del burdel subterráneo del planeta Morlana-1 en la que Cassian Andor busca a su hermana en la primera temporada, Brittell decidió repetir la canción ligeramente alterada en otras escenas «¿Y si este tema se convierte en un éxito intergaláctico? — sugerencia Él es Gilroy. — Esto explicaría su aparición en diferentes contextos». Así, cinco años antes de la fatídica Batalla de Yavin, Nicholas Britell se convirtió en el principal compositor de una galaxia muy, muy lejana.

Más tarde, más lentopara la versión «¡Niamos! (Coruscant Lounge Mix)» sonó durante la fiesta de la embajada en Coruscant. Aunque Brandon Roberts compuso la música de la temporada 2 de «Andor, utilizó una remezcla del tema original de Brittany para la boda del episodio 3. Cuando los enérgicos ritmos del acelerado hit synth-pop empiezan a sonar por el altavoz del droide, la hasta entonces contenida celebración se convierte en una auténtica fiesta de baile.

