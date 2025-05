DOOM: The Dark Ages es el capítulo más oscuro de la historia de la franquicia. ¡Y es emocionante!

DOOM: The Dark Ages — un himno de batalla al estilo del antepasado de todos los shooters, pero en pergamino, escrito con sangre y rabia. Es la prueba de que, incluso en la Edad Media, se puede ser ultrarrápido, ridículamente sangriento y condenadamente elegante. Y aunque el juego tiene sus asperezas, hace lo principal — no te deja respirar, no te deja olvidar por qué nos encanta Serie DOOMpor la pura, firma y despiadada emoción de destruir todo lo infernal. Es hora de descubrir en nuestro análisis si The Dark Ages será un auténtico obra maestra o — otro paso hacia el abismo de las ideas olvidadas.

DOOM: The Dark Ages 2 449 грн. Ventajas: Dinámica de batalla inigualable; gráficos modernos y diseño de niveles probado; mecánica intuitiva; gran banda sonora; variedad de enemigos. Contras: niveles de dificultad desequilibrados; monotonía del juego; el jugador puede sentirse abrumado por las escenas de acción. 8 /10 Calificación

Antecedentes y expectativas de DOOM: The Dark Ages

Después del brutal neón DOOM EternalEra difícil imaginar un aumento del ritmo aún más intenso. Y aquí ID Software enciende toda la fantasía — y lleva a los jugadores a la Edad Media. O mejor dicho, a una versión alternativa de la Edad Media, donde los caballeros matan demonios y, en lugar de cruzadas, hay infiernos.

El anuncio del juego provocó inmediatamente la reacción de los jugadores: «¡¿Va a ser DOOM con maza?!» — y resultó ser así. Doomslayer recoge no sólo las armas tradicionales, sino también las herramientas clásicas de un carnicero medieval. A estas alturas, la franquicia ya ha pasado por un relanzamiento (2016), el éxtasis de Eternal y varios añadidos que pusieron fin (¡más o menos!) a la historia. Pero esta vez, ID se dirige en una dirección completamente diferente.

Las expectativas en torno al juego eran muy dispares. Algunos jugadores temían que alejarse del «infierno tecnológico de» destruyera la propia magia de DOOM. Otros — estaban encantados: cuanta más locura, mejor.

El juego conservaba todo el encanto de la destrucción brutal, pero lo servía con un nuevo sabor — en lugar de bases espaciales, nos encontrábamos en la infernal Edad Media, donde castillos de piedra, tótems paganos y ominosos monasterios se convertían en campo de batalla. ¡También hay un dragón mecanizado y un mech atlante! ¡Wow! Simplemente ¡guau!

Dark Ages — es una precuela de DOOM (2016). Los desarrolladores querían crear una leyenda sobre el origen de Doomslayer. No una masacre más, sino un mito. Y sabes — es lógico. Eternal convirtió al héroe de un carnicero silencioso en un semidiós con su propia biblia. Y ahora se nos muestra cómo empezó todo.

ID Software se inspira no sólo en sus propias tradiciones, sino también en el estilo de fantasía oscura. Se puede sentir la influencia de Berserk, Dark Souls e incluso Warhammer. Pero al mismo tiempo, hay algo puramente «Duma»: agresividad, velocidad y densidad de combate.

En definitiva, las expectativas de — son como un polvorín. Por un lado, hay un mundo nuevo, nuevas mecánicas y riesgo. Por otro, hay una receta probada de cocina sangrienta. ID se arriesgó y parece que acertó.

Pero, como con cada nueva pieza, la pregunta principal no es «¿es mejor que antes?», sino «¿es diferente pero reconocible?».

Ambientación y atmósfera de DOOM: La Edad Oscura

Si los anteriores DOOM eran un infierno de tecno industrial con esteroides, The Dark Ages es una sinfonía de fantasía oscura, teñida de sangre demoníaca y realzada por el heavy metal.

Aquí, cada castillo es un templo de destrucción, cada templo es un lugar donde lo humano desaparece, y sólo queda nuestro héroe alfa.

Aquí casi no hay estaciones UAC de última generación (al menos no de la forma habitual). Este es un mundo donde el infierno no «llegó a Marte», sino que siempre ha estado allí. No fue invocado — existía como parte del paisaje.

El principal atractivo de la atmósfera es su densidad. La influencia del género de fantasía oscura se deja sentir aquí a todos los niveles: desde la arquitectura hasta los detalles de la decoración. Semiesqueletos con armadura, demonios con túnicas de cuero, monjes zombificados que parecen cultistas de Warhammer 40k — todo ello crea una impresión muy coherente. Ya no es «shooter espacial», sino una crónica mística de un destructor que atraviesa un apocalipsis pseudoreligioso.

La paleta de colores juega un papel especial en la creación de la atmósfera. Si Eternal era ácido-neón, Dark Ages — es cobre, carmesí, piedra gris y ocre. Todo parece como si no estuvieras simplemente en un juego — estás en las ilustraciones de un manuscrito medieval que alguien ha desfigurado maliciosamente con pentagramas y sangre negra. Las localizaciones varían desde catedrales en ruinas y bastiones de asedio hasta ciudadelas subterráneas del Infierno que recuerdan al Dothan. Cuando corres por los pasillos entre los tapices ensangrentados, la sensación de «casa del infierno» no te abandona ni un minuto. Una extraña mezcla de Painkiller y Dark Messiah of Might and Magic vibes. Por último — el mundo del juego, a pesar de su penumbra, no causa asco. No es repugnante, sino grandioso. No es muerte, sino catarsis. No es decadencia, sino maldad pura, filtrada hasta un absoluto estético. Y este es el principal logro de la ambientación: hacer lo oscuro — bello, y lo terrible — majestuoso.

Guía de juego DOOM: La Edad Oscura

DOOM: The Dark Ages — una reinterpretación de la fórmula DOOM, afilada para la nueva era. Si DOOM 2016 y Eternal eran como thrash metal con riffs agresivos y un ritmo frenético, Dark Ages se parece más al sludge metal: pesado, sólido, con un ritmo sólido, pero aun así mega-matador. Y lo más importante — sigue siendo DOOM. Sólo que ahora con sabor medieval, maza y escudo.

Empecemos por los cambios. La principal característica de la nueva parte es el escudo-sierra, que combina defensa con ataque. Se puede lanzar como un bumerán del infierno, y cuando golpea a un enemigo, lo destroza con un característico sonido mecánico de molienda. No es sólo un lanzamiento, sino todo un mini-ataque con secuela.

Puedes combinar el escudo con disparos, ondas de choque y ataques cuerpo a cuerpo. La tactilidad — se maximiza. Cuando el escudo vuelve a tu mano, puedes oír un ruido metálico distintivo, que es más satisfactorio que un disparo a la cabeza en Call of Duty.

El nuevo arsenal no sustituye a las armas clásicas, sino que las complementa. El cañón de plasma, la superescopeta, el cañón Gauss — todo está de vuelta, pero ahora se entrelazan con la estética medieval. DOOM siempre ha sido famoso por la forma en que presenta las armas. Cada una dispara de forma diferente, y el sonido, el retroceso, la animación, todo funciona para que sientas la potencia en cada apretón del gatillo.

La jugabilidad sigue siendo ultradinámica. Pero si Eternal era más bien un ballet de la muerte, Dark Ages es una danza ritual de destrucción. La frecuencia de movimiento es menor, porque el escudo provoca al jugador al combate cuerpo a cuerpo, para controlar el espacio. Y ahora, más que nunca, hay que leer la arena, anticiparse a los movimientos enemigos, combinar ataques y no tener miedo a saltar hacia delante. No es un baile con una espada — es un ataque con una maza.

La IA enemiga está al nivel habitual de la serie. Los demonios son agresivos… y ya está. Dependiendo del nivel de dificultad, solo aumenta su «grosería» agresividad.

También hay juego vertical, pero no es tan plataformero como en Eternal. Y eso es algo bueno. Así que no hay necesidad de saltar por medio mapa — en su lugar, se te da un pequeño espacio en el que tienes que sobrevivir. Y sobrevivir de maravilla.

El argumento de DOOM: The Dark Ages

DOOM: The Dark Ages De repente — historia. En serio. Antes había la trama justa para justificar la aparición de Dumsler en la arena con una escopeta, pero ahora — todo es mucho más profundo.

Dark Ages nos ofrece una auténtica epopeya fantástica-infernal que amplía simultáneamente el canon de DOOM y construye con audacia su propio universo lleno de mitos, profecías, civilizaciones caídas y pactos demoníacos.

El jugador asume el papel de un silencioso (¡casi!) Doomslayer. Esta vez, su no habla y su inarticulación ganan contexto: él es — fuego en la carne, «el que desgarra». Todo lo que hay en él es — arma, ira y voto.

Para aprender el lore del juego, hay un Códice. La lectura de este libro es un auténtico fan service para aquellos a los que les guste la inmersión: hay descripciones de demonios con citas de sacerdotes, registros de PNJ que observaban al protagonista con temor y admiración, y profecías sobre la caída del mundo.

La historia se cuenta a través de numerosas escenas cinemáticas, monólogos de los aliados, simbología en las paredes del castillo e incluso un coro en la banda sonora. Esto realza la atmósfera y te da la sensación de que tus acciones no son un simple calentamiento sangriento, sino que forman parte de un gran ciclo de lucha.

Los capítulos finales de la historia son una escalada en las mejores tradiciones de DOOM. Antiguas guerras entre dimensiones, rituales que convirtieron el mundo en una arena del Infierno. Y el papel del protagonista en esto no es heroico, sino necesario. Es una herramienta. Un martillo. Un castigo.

DOOM: The Dark Ages da por fin a los que lo pedían más sentido — sentido común. Pero sin moralina.

Esto es la más larga juego de la serie. Tardarás hasta 20 horas en completar los 22 capítulos de la campaña, y tardarás el doble en explorar por completo cada localización y conseguir todos los logros.

Música y sonido de DOOM: The Dark Ages

EN DOOM: The Dark Ages, la música crea ambiente y ayuda a revelar la profundidad de cada momento.

Presta atención a los efectos: las explosiones aquí son sencillamente extraordinarias. Incluso con simples disparos, parece que el mundo entero tiembla. Esto se nota especialmente cuando utilizas un arsenal con cargas potentes.

Cada movimiento, cada paso del protagonista en el suelo (y especialmente el tópico aterrizaje del superhéroe badass desde una altura), cada golpe con el escudo o apretón del gatillo van acompañados de sonidos característicos que crean una sensación de fuerza y determinación.

Destacan especialmente las canciones que suenan durante las batallas contra los jefes. No se trata solo de riffs pesados, sino de toda una orquestación con muchos instrumentos, incluidos elementos electrónicos y cuerdas clásicas.

El sonido varía en intensidad, y su dinámica cambia según las fases de la batalla: cuando el jefe está perdiendo fuerza — la música se vuelve menos estridente, pero sigue siendo una parte importante de la batalla.

Los efectos visuales del juego se funden con esta música, creando un verdadero efecto sinérgico.

Con la música y la banda sonora disponibles, DOOM: The Dark Ages te sumerge en la atmósfera de un mundo loco donde la sangre y la magia se combinan en una sinfonía aterradora.

El sistema de combate de DOOM: The Dark Ages

Como corresponde a la serie DOOM, el sistema de combate en The Dark Ages es uno de los elementos clave del juego que da forma a toda la experiencia. Los desarrolladores han puesto un enorme énfasis en el dinamismo de las batallas, introduciendo elementos que añaden aún más profundidad a la mecánica.

EN DOOM: The Dark Ages — hay un amplio arsenal que puede satisfacer todos los gustos. Cada tipo de arma tiene sus propias ventajas y desventajas, haciendo de la elección un aspecto importante del juego. La variedad de armas te permite encontrar el conjunto perfecto para cada situación.

Como en las partes anteriores, la gestión eficaz de los recursos es una de las habilidades más importantes para la supervivencia. Los botiquines, las armaduras y la munición no están simplemente «esparcidos» por el mapa, sino que se convierten en parte del ritmo de juego. Algunos de ellos se pueden recoger en los niveles de la forma clásica — tras la exploración, las batallas o los secretos, por lo que prestar atención al entorno siempre tiene recompensa.

La otra parte — la consigues en la batalla. Todo funciona en tándem — el sistema de combate, como una máquina bien engrasada, premia a los que no se quedan quietos y no temen ir a por todas.

No podemos dejar de mencionar los característicos glory kills, que aquí tienen un aspecto aún más brutal, cinematográfico y emotivo. Su uso no es solo una solución espectacular, sino también una importante herramienta táctica: es una forma de recuperar salud rápidamente durante el combate. Se han vuelto aún más variables y dependen del tipo de arma y de la ubicación del enemigo.

Ciertas armas tienen mecánicas únicas y combinaciones de ataques que te permiten infligir golpes mortales incluso a los oponentes más brutales. Las armas de poder no sólo tienen un mayor radio de daño, sino que también pueden atravesar las defensas de los demonios.

A pesar de todo lo anterior, sólo necesitas unas pocas mejoras de armas para darte un paseo fácil en los niveles de dificultad hasta Pesadilla. Pero por encima de — se trata de un auténtico arte de fuego infernal para los jugadores, donde cada momento requiere la máxima concentración.

Las decisiones se toman en milisegundos, y un error puede costarte toda la ronda. En estas batallas, incluso los monstruos más feroces parecen ser solo una parte de un enorme mecanismo infernal que te presiona constantemente para que encuentres nuevas estrategias y velocidad de reacción.

Gráficos y optimización de DOOM: The Dark Ages

DOOM: The Dark Ages supone una revolución artística en la serie. Tras el infierno neón-tecnológico de Eternal, nos encontramos en la Edad Media gótica, respirando arcaísmo, dolor y grandiosidad. Y, lo que es importante, los efectos visuales funcionan. Una Europa oscura con acentos surrealistas, inspirada en Warhammer, Berserk y Dark Souls.

Ante todo, la arquitectura. Enormes catedrales que surcan el cielo con frescos destrozados que conmemoran la caída de los ángeles, castillos con habitaciones llenas de huesos y campos de batalla donde el hierro y la carne se mezclan en un mosaico infernal. Todo — parece sacado de grabados del siglo XVII, pero llevado a la realidad RTX.

El nivel tecnológico es — puntero. Y esto no es Unreal Engine 5. Utilizamos la última versión del motor — id Tech 8, que nos permite mostrar simultáneamente cientos de efectos de partículas, reflejos en piedras mojadas, grietas de lava temblorosas y animaciones de enemigos explotando con un detalle quirúrgico.

La dirección artística entrelaza a la perfección la fantasía con la ciencia ficción, y esto supone un nuevo nivel de estética en DOOM.

Los sistemas de iluminación y sombras funcionan con acentuado dramatismo. El fotorrealismo se mezcla con el expresionismo, y este estilo funciona a la perfección.

¿Cómo está optimizado el motor id Tech 8? El viaje de una generosidad sin precedentes ya está en marcha: una copia de DOOM: The Dark Ages viene de regalo con las tarjetas gráficas NVIDIA GeForce RTX 50. Ojalá fuera una edición física en lugar de digital. Sin embargo, esa no es la cuestión.

El autor de la review jugó en un PC con un AMD Ryzen 7 7800X3D y ASUS GeForce RTX 5070 PRIME OC Edition en resolución 3840×2160 a máxima configuración gráfica en modo DLSS Quality sin generación de fotogramas (el juego soporta 4x Multi Frame Generation out of the box, por cierto) — y obtuvo 60+ fps.

Antes de empezar, el juego te aconseja que actualices tus controladores a una versión que aún no está disponible en el mercado. No es de extrañar, ya que hemos jugado a la versión preliminar para la prensa. De cara a mañana, durante el juego, rara vez, pero me encontré con un efecto extraño que podría durar un par de minutos.

Al principio pensé que era una referencia a la primera parte de DOOM. Creo que se trata de nuevo de los controladores. Así que no es una cuestión crítica.

Después de todo, DOOM: The Dark Ages es uno de los proyectos mejor realizados visualmente del género. Y no porque sea «el más bello» — no, su belleza es otra. Está en su integridad, estilo y voz visual que grita, ruge y susurra: «Has entrado en la era infernal de la oscuridad. Y no hay vuelta atrás.»

Precios

El nuevo DOOM medieval oscuro: The Dark Ages, que respeta el legado de la gran serie, saldrá a la venta el 15 de mayo de 2025 en Xbox Series X, PC y PlayStation 5.

El juego también estará disponible desde el primer día en la suscripción a Game Pass.

Para la edición digital estándar, se le pedirá que 2.499 UAHpero DOOM: The Dark Ages – Premium Edition costará — 3.499 UAH.

La Edición Premium incluye:

El juego principal;

Acceso anticipado dos días antes del lanzamiento oficial;

Campaña DLC;

Libro de arte digital y colección de bandas sonoras;

Un conjunto de skins de Divinity.