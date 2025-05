DOOM: The Dark Ages se incluirá en el catálogo de Xbox Game Pass el día de su lanzamiento + 10 juegos más en mayo

Microsoft está actualizando el catálogo de Xbox Game Pass con un gran lote de juegos — más de 10 títulos se añadirán a la biblioteca en mayo.

Junto a ellos, habrá tres nuevos lanzamientos el primer día. El más destacado de ellos — DOOM: The Dark Ages, que estará disponible a partir del 15 de mayo. Se trata de una precuela de DOOM (2016) de id Software con destrucción a gran escala, ciberdemonios і una nueva arma en el espíritu de la fantasía medieval incluyendo Reaver Chainshot. El juego se lanzará en PC, Xbox Series X y en la nube.

El segundo lanzamiento del mismo día es Revenge of the Savage Planet, que estará disponible en Game Pass el 8 de mayo. Se trata de un juego de acción cooperativa en tercera persona que es una secuela de Journey to the Savage Planet. Otro título nuevo es el juego de aventuras Kulebra and the Souls of Limbo, que se incorporará al catálogo el 16 de mayo. Esta historia sobre un viaje al más allá se lanzará en las principales plataformas a la vez: consola, PC y nube.

Aquí tienes la lista completa del catálogo actualizado de Xbox Game Pass para mayo:

Dredge — Ya disponible (Nube, PC y Xbox Series S/X)

Dungeons of Hinterberg — ya está disponible (consola) – ahora con Game Pass estándar

Flintlock: The Siege of Dawn — ya está disponible (Xbox Series X|S) – ahora con Game Pass estándar

Metal Slug Tactics — ya disponible (consola) – ahora con Game Pass estándar

Dragon Ball Xenoverse 2 — ya está disponible (nube, consola y PC)

Revenge of the Savage Planet — 8 de mayo (nube, PC y Xbox Series X|S)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed — 8 de mayo (nube, consola y PC)

Warhammer: Vermintide 2 — 13 de mayo (nube y consola)

DOOM: The Dark Ages — 15 de mayo (nube, PC y Xbox Series X|S)

Kulebra y las almas del Limbo — 16 de mayo (nube, consola y PC)

Firefighting Simulator: The Squad — 20 de mayo (nube, consola y PC)

Police Simulator: Patrol Officers — 20 de mayo (nube, consola y PC)

Si te fijas, Microsoft está añadiendo una gran mezcla de títulos nuevos y probados a Game Pass en mayo. Pero el 15 de mayo, cinco juegos abandonarán por completo Xbox Game Pass:

Hermanos: A Tale of Two Sons (nube, consola y PC)

Chants of Sennaar (nube, consola y PC)

Dune: Spice Wars (nube, consola y PC)

Hauntii (nube, consola y PC)

La gran estafa (nube, consola y PC)

Del interesante en abril a Game Pass añadido Clair Obscur: Expedition 33 por primera vez para los jugadores de PC de Grand Theft Auto 5 y Tempopo.

Fuente: Game Spot