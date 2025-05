Películas de ciencia ficción infravaloradas de los 90 que los fans del género deberían ver

En el umbral del tercer milenio, millones de personas intentaron mirar al futuro con esperanza y temor. El cine respondió a esta demanda del público con una auténtica avalancha de películas de ciencia ficción. Y si hablamos de algunas de ellas «Matrix», «Terminator 2», «Independence Day» o «Men in Black» — son mencionadas en casi todos los artículos, otras pasaron casi desapercibidas, quedando a la sombra de sus competidoras más populares. En este artículo, hemos decidido recordar películas de ciencia ficción infravaloradas de los años 90 que merecen la atención de los verdaderos aficionados al género.

P. S. Por supuesto, hay muchas más películas de ciencia ficción con talento de los años 90 de las que se pueden describir en un solo artículo. Hemos querido hablarte de películas que no se mencionan muy a menudo hoy en día, pero que quizá te interese ver. También hemos intentado evitar en la medida de lo posible los proyectos con una calificación de 5 o inferior.

Tremors

Año de publicación: 1990

Director: Ron Underwood

Valoración IMDb: 7.2

Inspirándose en los gusanos de arena gigantes de la novela de Frank Herbert «Dune», el guionista Stephen Wilson ha creado una historia sobre depredadores subterráneos mutantes que aterrorizan un pueblo del desierto de Nevada. Para escapar de los monstruos, que reciben el nombre de «graboides» y pueden atacar desapercibidos en cualquier lugar, los héroes se ven obligados a desarrollar astutas tácticas con cebos, trampas y bombas caseras.

La película recibió elogios de la crítica por sus originales y bien diseñados enemigos y una gran mezcla de terror y humor, pero fracasó en taquilla. Sin embargo, esto no impidió que «El temblor de la Tierra» se convirtiera en un éxito en casa y obtuviera varias secuelas. Un detalle interesante: durante su ciclo vital, los graboides pasan por cinco fases de desarrollo, cada una de las cuales tiene sus propios hábitos y plantea diferentes amenazas a los humanos.

The Rocketeer

Año de publicación: 1991

Director: Joe Johnston

Valoración IMDb: 6.6

17 años antes del estreno de «Iron Man», Disney creó una película cuyo héroe, como Tony Stark, surca los cielos como un cohete. La historia se desarrolla en una América alternativa de los años 30, donde un piloto de acrobacias encuentra un paquete de cohetes y lo utiliza para derrotar a gángsters, espías alemanes y salvar a su prometida.

La película está basada en el cómic homónimo del dibujante estadounidense Dave Stevens y cuenta con un reparto repleto de estrellas, como Billy Campbell en el papel de Clifford Secord, conocido como «Rocket Man», Jennifer Connelly como su novia Jenny y Timothy Dalton como el espía alemán Neville Sinclair.

Fire in the Sky

Año de publicación: 1993

Director: Robert Lieberman

Valoración IMDb: 6.5

El 5 de noviembre de 1975, un grupo de leñadores estadounidenses ordinarios observan un extraño resplandor en el cielo. La fuente de la luz resulta ser un objeto iridiscente en forma de disco. Cuando uno de los leñadores, Travis Walton, se acerca, un rayo azul le alcanza desde la parte inferior del ovni. Los testigos ven caer a Walton, lo dan por muerto y huyen. Pero la policía no cree su historia y empieza a buscar al desaparecido. Y sus colegas son declarados sospechosos del asesinato, que parecen intentar ocultar con sus absurdas historias sobre extraterrestres. Esta historia real es la base del libro autobiográfico «La experiencia Walton» y fue adaptada en una película dirigida por Robert Lieberman. Los recuerdos de Walton sobre su abducción por los «Hombres Grises» y la reconstrucción de los hechos reales que rodearon el incidente crean una narración confusa, que obliga al espectador a observar atentamente los acontecimientos en pantalla con la esperanza de comprender lo que realmente ocurrió aquel día en las montañas de Arizona.

Stargate

Año de publicación: 1994

Director: Roland Emmerich

Valoración IMDb: 7.0

Un joven egiptólogo, Daniel Jackson, es invitado a una base militar donde, en un ambiente de estricto secreto, debe ayudar a desentrañar el secreto de un misterioso artefacto, la — Puerta Estelar «Stargate», descubierta en 1928 en la meseta de Guiza, en Egipto.

La dirección del proyecto decide enviar inmediatamente una expedición de investigación a través de la puerta. Daniel y un equipo especial van al encuentro de lo desconocido y, tras atravesar el portal, encuentran una copia exacta de la pirámide egipcia en el otro extremo.

La película de Roland Emmerich utiliza hábilmente la teoría popular sobre el origen extraterrestre de las pirámides (por cierto, es simpatizante es Elon Musk), se convirtió en un éxito de taquilla y lanzó una franquicia que, además de películas, incluye cuatro series de televisión.

Pero siempre hay, como suele decirse, un «pero». A pesar de su papel pionero, Stargate «Emmerich quedó a la sombra de la popular serie de televisión que engendró y no se menciona tan a menudo como podría haberse hecho. Los críticos han escrito que la película no consigue aprovechar el asombroso potencial de su fantástica idea y, tras cruzar la puerta, se asemeja demasiado a una película de acción convencional de los noventa, con todos sus clichés, como la cuenta atrás de una bomba nuclear.

Merece la pena citar palabras por el influyente crítico de cine Roger Ebert: «La película carece tanto de sentido de la maravilla que nos precipita de un extremo a otro del universo, para acabar en un tiroteo entre los buenos y los malos mientras la bomba del coronel hace tictac»… «Stargate» — es como un ejercicio de escuela de cine. Tarea: Piensa en el argumento más extraño que se te ocurra y redúcelo a un cliché de película de acción» lo más rápido posible.

Strange Days

Año de publicación: 1995

Directora: Kathryn Bigelow

Valoración IMDb: 7.2

El thriller ciberpunk de Kathryn Bigelow se desarrolla en vísperas del nuevo milenio en un EE.UU. alternativo, donde los especialistas del FBI han inventado un nuevo dispositivo para rastrear a los delincuentes. Parece una malla metálica que puedes ponerte en el pelo, tras lo cual todo lo que veas y sientas quedará grabado en un disco compacto. Curiosamente, el dispositivo también funciona en la otra dirección — puedes reproducir el disco en un reproductor especial y durante un rato parecerás convertirte en otra persona, obteniendo todo el conjunto de sentimientos del autor de la grabación.

Está claro que un invento así no podía permanecer mucho tiempo en el dominio exclusivo de los servicios especiales. El aparato fue robado y provocó una auténtica epidemia de fascinación por las grabaciones ilegales. Algunas personas sentían curiosidad por saber cómo se siente una persona con un traje de alas después de saltar desde un alto acantilado. Otros querían ducharse en el cuerpo de una chica de 16 años. Pero también había quien estaba dispuesto a pagar por grabaciones violentas. Uno de estos discos acaba en manos del protagonista, interpretado por Ralph Fiennes, y se convierte en la principal prueba en el caso del asesinato de su novia.

Space Truckers

Año de publicación: 1996

Director: Stuart Gordon

Valoración IMDb: 5.4

Las películas de ciencia ficción de los 90 sabían cómo captar la atención del espectador desde el primer minuto: «Space Truckers» nos lleva a la luna más grande de Neptuno, Tritón, donde una unidad de fuerzas especiales fuertemente armada sufre una aplastante derrota contra un monstruoso ciborg en su superficie helada. Resulta que se trataba de una prueba de un arma creada en estricto secreto. Y que el ejército de despiadados asesinos mecánicos llegue a la Tierra sólo depende del experimentado camionero espacial Neil, su encantadora novia Cindy y su nuevo compañero Mike.

Los aficionados a la ciencia ficción seria pueden encontrar la película demasiado desenfadada. Al fin y al cabo, la película, que comienza como un thriller de ciencia ficción, se convierte sin problemas en una divertida película de acción y aventuras con el robo de un cargamento de cerdos marcianos cuadrados, una persecución a través de un campo de asteroides y un ataque de piratas espaciales. Pero si piensas en ella como una excéntrica parodia que recrea de forma cómica momentos familiares de «Alien», «Star Wars» y «Recuerda el día», te divertirás mucho viéndola.

Mención aparte merece el maravilloso actor británico Charles Dance, que interpreta al líder pirata: después de encarnar al aristocrático Tywin Lannister en «Juego de Tronos», es sencillamente imposible ver a su, um… biomecánico villano sin sonreír.

Space Truckers

Año de publicación: 1997

Director: Paul W. S. Anderson

Valoración IMDb: 6.6

La versión oficial afirma que la nave Event Horizon fue diseñada para explorar los confines del sistema solar. Toda la humanidad se volcó en su viaje, pero la misión real era bien distinta. Los creadores de la nave querían probar la posibilidad de viajar más rápido que la velocidad de la luz utilizando un agujero negro artificial que crea agujeros de gusano en el espacio.

En una zona segura alejada de la Tierra, se planeó poner en marcha el modo gravitatorio y abrir el agujero de gusano. Se creó la puerta, la nave experimental la atravesó y se perdió la comunicación con ella durante muchos años. Al cabo de 7 años, apareció de repente en la órbita de Neptuno y transmitió una señal de SOS. Una misión de rescate con investigadores a bordo intenta averiguar qué ha ocurrido. Pero lo que encuentran supera la imaginación humana más salvaje.

La película de Anderson combina ciencia ficción, terror y thriller, cuenta con una increíble lista de actores estrella y unos efectos que lucen bastante bien a pesar de su antigüedad. A pesar de que fracasó en taquilla y no fue muy popular entre la crítica, los aficionados al género consideran el proyecto de Paul W.S. Anderson una de las mejores películas de terror espacial del siglo XX.

Las alusiones más frecuentes son a los cuadros del Bosco, la iconografía cristiana y la influencia del diseño de la nave de Fritz Lang y la arquitectura gótica en el diseño futurista de la nave. El director confirmó personalmente esto último enentrevista portal Space. Según él, durante una visita a París se le ocurrió la idea de digitalizar la catedral de Notre Dame y construir después un barco gótico conceptual a partir de sus elementos constitutivos, con la silla del capitán reinterpretando el altar y las altas bóvedas reforzando las imágenes oscuras y religiosas de la película.

Año de publicación: 1997

Director: Robert Zemeckis

Valoración IMDb: 7.5

Casi todas las películas de nuestra selección exploran de un modo u otro el tema del contacto con inteligencias extraterrestres. Sin embargo, «Contacto», de Robert Zemeckis, destaca entre las demás porque está basada en la novela de Carl Sagan, un destacado astrónomo estadounidense que ha dedicado toda su vida a la búsqueda de vida extraterrestre y conoce sus dificultades de primera mano.

En la historia, la doctora Eleanor «Ellie» Arroway se une al proyecto SETI (Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre). Fanáticamente entregada a su trabajo, se pasa todo el tiempo escuchando la banda de radio. Y un día, da sus frutos: Ellie descubre una secuencia de números primos procedentes de la estrella Vega, de origen artificial.

La heroína comparte la noticia con colegas de otros países y, de repente, se ve inmersa en un torbellino de pasiones: los militares la acusan de revelar información clasificada, el gobierno y el presidente intentan utilizar el descubrimiento para sus fines políticos y los funcionarios científicos quieren apropiárselo. En el mensaje descifrado, los científicos encuentran los planos de una máquina que, sospechan, podría enviar humanos al mundo natal de los alienígenas. Esto desencadena un animado debate en el que chocan los argumentos contradictorios de líderes religiosos, filósofos, científicos y políticos.

Cabe recordar que Carl Sagan fue el inspirador ideológico de varios mensajes a civilizaciones extraterrestres: desde los discos dorados «Voyager», hasta los discos «Pioneer» y el mensaje de Arecibo. En la actualidad, esta práctica está siendo criticada por los partidarios de la llamada hipótesis «Bosque Oscuro», según la cual las civilizaciones avanzadas ocultan su existencia como cazadores en un bosque oscuro que no quieren llamar la atención de los animales depredadores. El nombre de la hipótesis procede de una novela de 2008 del autor chino de ciencia ficción Liu Qixin «Bosque oscuro»y la propia hipótesis desempeña un papel importante en la serie basada en ella «Problema de los 3 cuerpos» por Netflix.

Dark City

Año de publicación: 1998

Director: Alex Proyas

Valoración IMDb: 7.6

Por alguna razón, el sci-fi noir dirigido por Alex Proyas («Yo, Robot», «El Cuervo») titulado «Dark City» ha pasado desapercibido para la mayoría de los aficionados al género. Al mismo tiempo, incluso el excesivamente quisquilloso Roger Ebert llamado la película como un triunfo de la imaginación, una obra maestra visionaria y comparó su originalidad con películas de culto como «Metrópolis» y «2001: Una odisea del espacio».

El actor británico Rufus Sewell («The Man in the High Castle», «The Diplomat») interpreta a John Murdoch, que no recuerda su nombre ni su pasado. El héroe despierta sin recuerdos en una habitación con una trabajadora sexual muerta, cubierto de extraños símbolos y obligado a huir de la policía, que sospecha que ha sido asesinado. También le persiguen unas extrañas criaturas pálidas parecidas a vampiros llamadas los Extraños.

Sin embargo, el espectador no tarda en darse cuenta de que tras el oscuro diseño urbano y la atmósfera lúgubre se esconde algo más que un detective noir convencional. Resulta que los Extraños son seres alienígenas con una mente colectiva, poseen habilidades psicoquinéticas y son capaces de manipular el entorno, creando una especie de realidad virtual surrealista. Y Murdock, aunque no entiende lo que ocurre a su alrededor, como Neo de «Matrix», puede ignorar sus leyes. Y por eso es un gran peligro para los alienígenas.

Cada minuto de la película está lleno de giros argumentales inesperados y nuevas revelaciones. Los personajes se ven obligados constantemente a cuestionar su propia realidad y la validez de sus recuerdos, y plantean una serie de preguntas filosóficas sobre la individualidad, las opciones existenciales y la libertad que pueden remontarse a películas como «El show de Truman», «Matrix», «Piso 13» y «Blade Runner».

Soldier

Año de publicación: 1998

Director: Paul W. S. Anderson

Valoración IMDb: 6.7

En un futuro no muy lejano, los soldados profesionales son reclutados y entrenados casi desde la cuna. Todd (Kurt Russell) es uno de los mejores guerreros que ha luchado en una serie de sangrientos conflictos a sus 40 años. Pero los hombres como él ya no pueden competir con los soldados mejorados genéticamente. Y cuando un día Todd pierde un enfrentamiento con el recién llegado replicante Kane-607, su cuerpo es simplemente arrojado a un vertedero del lejano planeta Arcadia junto con un cargamento de residuos industriales.

Allí, el soldado herido es recogido por los colonos locales. Y el duro Todd (Russell es bueno en estos papeles), que en su vida sólo ha visto las llamas de la guerra, siente por primera vez el calor humano y la compasión. Pronto, una amenaza se cierne sobre el planeta. Como Arcadia está oficialmente deshabitada, la cúpula militar la elige como campo de entrenamiento para nuevos soldados. El escuadrón dirigido por Kane-607 recibe la orden de matar a todos los que encuentren en la superficie. Pero Todd se levanta para defender su nuevo hogar y demuestra que la experiencia y la motivación pueden vencer a la perfección genética.

Esfera

Año de publicación: 1998

Director: Barry Levinson

Valoración IMDb: 6.1

La información sobre un avión hundido de un kilómetro de largo que yace en el fondo del océano Pacífico desde hace 300 años, pero que sigue activo, plantea una serie de preguntas difíciles al gobierno estadounidense. El psicólogo Norman Goodman parece conocer las respuestas a las mismas. Fue él quien redactó el protocolo oficial para tratar con extraterrestres. Y ahora dirige un equipo de expertos para bajar al fondo e investigar el misterioso artefacto.

Una vez dentro de la nave espacial, los héroes hacen descubrimientos impactantes que no hacen sino aumentar el número de misterios sin resolver. Y cuando intentan explorar la enorme esfera dorada que se encuentra en su interior, se meten en verdaderos problemas. Con un gran reparto (protagonizado por Dustin Hoffman, Sharon Stone y Samuel L. Jackson) y una base literaria de calidad del autor de «Parque Jurásico» Michael Crichton, la película debería haber sido un éxito.

En su mayor parte, en efecto, es buena: atrae con su atmósfera sombría e intriga con giros argumentales inesperados. Pero hacia el final, el ritmo de la narración a menudo «decae», y el tropo de la materialización de los pensamientos, conocido desde «Solaris», funciona mejor para la parte de terror de la película, dejando sin respuesta algunos de los aspectos fantásticos de su premisa.

Galaxy Quest

Año de publicación: 1999

Director: Dean Parisot

Valoración IMDb: 7.4

Dieciocho años después del final de la otrora popular serie «Guardianes de la Galaxia», su protagonista y estelar capitán de nave espacial «Defensor» Jason Nesmith está desesperado. A sus espaldas, cada vez le llaman más viejo perdedor parasitario de su gloria pasada. Así que cuando un grupo de fans disfrazados de astronautas humanoides se le acerca en un evento para fans y le pide ayuda en un asunto importante, Jason acepta ir a su «estudio de cine» tras una breve vacilación.

Allí, queda impresionado por la detallada escenografía de la nave espacial, por la que navegan alienígenas que parecen pulpos de dos metros de largo. Poco a poco, Jason se da cuenta de que está realmente en el espacio. Y los llamados «fans de» — son representantes de la pacífica e ingenua raza Terman, que confundieron las grabaciones de su serie con una crónica documental y ahora buscan la ayuda del «héroe más famoso de la galaxia» para defenderse de los belicosos reptilianos Serrus.

A pesar del peligro mortal, la idea de convertirse en un héroe real, no sólo de película, es tan emocionante para Jason que decide llevar a toda su tripulación a la nave alienígena y dirigir personalmente la guerra contra los reptilianos. «Galaxy Quest» se ha ganado un estatus de culto entre los fans de «Star Trek», a la que se parece en su estilo, así como un prestigioso premio Hugo 2000.

Hace poco escribimos sobre otra serie cuyos personajes se encuentran en el mundo de «Star Trek». Este episodio «Transbordador espacial Calister» de la antología «Black Mirror».