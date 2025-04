Se ha producido un apagón a gran escala en Europa — el metro, los aeropuertos e Internet no funcionan

El lunes, varios países europeos sufrieron un apagón a gran escala. Primero, un apagón masivo afectó a amplias regiones de España. Más tarde, el problema se extendió a Portugal y Francia, causando trastornos en empresas e infraestructuras de transporte.

Lisboa, Madrid, Sevilla, Barcelona y Valencia se vieron afectadas. El apagón comenzó sobre las 12:30 CET (13:30 hora de Kiev).

BREAKING: Massive — really, massive — electricity outage hits Spain, which large part of the country suffering blackouts (including Madrid and Barcelona).

Data from Spain's national grid shows a lost of >10 GW of demand, from ~26GW to ~12GW in a few seconds. Reason unknonw. pic.twitter.com/KwvDxOOLQJ

— Javier Blas (@JavierBlas) April 28, 2025