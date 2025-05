Top 7 cámaras que merecen tu atención en 2025

En un momento en el que uno de cada dos propietarios de un smartphone se considera fotógrafo, y uno de cada dos primeros es una futura estrella de TikTok o YouTube, elegir una cámara se está convirtiendo en una auténtica búsqueda. Hemos recopilado el TOP 7 de cámaras que creemos que merecen tu atención en 2025. La selección — incluye modelos para diferentes escenarios: para principiantes, para los que disparan vlogs, para profesionales, e incluso para aquellos que sólo quieren «fotos normales para unas vacaciones en familia».

Criterios de selección

Es fácil perderse en el mundo de la fotografía digital. Pero lo cierto es que no existe la cámara perfecta, sino la que mejor se adapta al trabajo que hay que realizar. Así que, antes de sacar una tarjeta de tu cartera (o simplemente añadirla a tu lista de deseos en ek.ua), debe saber exactamente qué buscar.

Tipo de matriz

Cuanto mayor es el sensor, mejor es el detalle, el rango dinámico y el manejo del desenfoque del fondo (el llamado «bokeh»). Pero un sensor más grande también significa un cuerpo más grande, un precio más alto y objetivos más pesados. Para vlogging, a menudo es mejor optar por algo más ligero (Micro 4/3 o APS-C), pero para los profesionales, — full frame es casi una obligación. Piensa también con antelación: ¿qué sistema eliges? Sony E, Canon RF, Nikon Z — cada uno tiene su propia óptica, precios y disponibilidad.

Resolución

En serio, 24MP — ya es más que suficiente incluso para imprimir en lienzo. Más grande no siempre es mejor. Las resoluciones más altas suelen generar más ruido y archivos más pesados. También tendrás que comprar un montón de tarjetas SD. Así que no te dejes engañar por «50 megapíxeles» — – fíjate en la calidad ISO, el procesado RAW y el color. En la mayoría de los casos, es mejor invertir en una óptica rápida o un enfoque automático fiable que en la carrera de los megapíxeles.

Estabilización de la imagen

Si no eres un T-800 capaz de mantener la cámara quieta incluso en un terremoto, la estabilización es tu nueva mejor amiga. Te ayudará a disparar a pulso sin mancharte, a capturar vídeos fluidos y a evitar tirar a la basura uno de cada dos fotogramas. La mejor — matricial (IBIS), pero la óptica (en objetivos) no se queda atrás. Electrónica — última oportunidad, pero mejor que nada.

Enfoque

Las cámaras modernas pueden hacer algo más que enfocar. Pueden reconocer ojos, seguir objetos en movimiento y dar prioridad a varias personas en el encuadre. En 2025, el enfoque basado en IA ya no es futurista, sino una tendencia sostenible. La cámara puede identificar animales, vehículos, pájaros e incluso adivinar dónde quieres enfocar. Si planeas disparar acción, fotografía callejera o vídeo — el sistema de enfoque automático debe funcionar como un reloj suizo. Y no, no es un Casio.

Vídeo

Aunque solo quieras «un poco de vídeo», te recomendamos que no descuides el rendimiento de grabación. Hoy en día, 4K ya es un estándar. Pero la compatibilidad con 60 fps, perfiles de registro y un micrófono externo — se trata de una aplicación seria para vlogging o cortometrajes.

Visor y pantalla

Para el vlogging, es importante que la pantalla gire sobre sí misma (modo selfie), para la fotografía callejera, debe ser lo más luminosa y táctil posible, y para los fotógrafos clásicos, el visor no debe dar migraña. También hay que prestar atención a la frecuencia de refresco: 120Hz te ofrece los visuales más fluidos, y es un placer apuntar con esto.

Lentes

Una compacta o «jabonera» no te permite cambiar la óptica. Pero los objetivos sin espejo y con espejo — flexibilidad durante años. Pero recuerda: «carcasa» — es sólo el comienzo, y entonces usted está enganchado en el equipaje de la lente. Es bueno si la lente está incluido. Para la primera vez, un objetivo de kit será suficiente, y es aún mejor — si te decides por una montura enseguida, porque cambiar a otro sistema es doloroso (tanto para el alma como para la cartera).

Dimensiones, peso, autonomía

Muchas grandes cámaras son grandes y pesadas, especialmente las de fotograma completo. Si piensas viajar, disparar a diario o simplemente no quieres cargarte los hombros, opta por algo más ligero. Y asegúrate de comprobar la duración de la batería. 300 disparos es el límite de la supervivencia, pero 800 disparos son suficientes para respirar tranquilo. Además, comprueba si la cámara se puede cargar a través de USB-C. Powerbank en tu mochila — y la cámara estará lista para disparar de nuevo.

Si tu cámara no tiene Wi-Fi o Bluetooth, prepárate para un baile de pandereta y cable de la vieja escuela. Mejor aún — que sea USB-C con carga, no el vetusto microUSB que lleva provocando flashbacks desde 2012.

La mejor cámara polivalente — Canon EOS R7 Canon EOS R7 — Una de las cámaras más versátiles de su clase. Es perfecta para una amplia gama de tareas — desde celebraciones familiares hasta grabaciones deportivas e incluso vídeo comercial. Si buscas una cámara «para todas las ocasiones», la EOS R7 es una gran elección.

Esta cámara sin espejo APS-C de 32,5 megapíxeles cuenta con un sensor CMOS que ofrece un detalle y una nitidez excelentes.

Enfoque automático Canon EOS R7 se basa en Dual Pixel CMOS AF II, con 651 zonas de enfoque que cubren casi todo el encuadre. La detección de ojos, caras, animales e incluso vehículos convierte a esta cámara en una herramienta realmente versátil.

La cámara graba vídeo en 4K a un máximo de 30 fotogramas por segundo, es compatible con Canon Log 3 para un rango dinámico ampliado y color de 10 bits, lo que la convierte en una opción interesante para vloggers y aquellos que quieran probar algo más serio como videógrafos.

Cuerpo Canon EOS R7 compacta y ligera — la cámara se adapta bien a la mano y los botones están colocados de forma que sean fáciles de alcanzar mientras se dispara. Además, la cámara está protegida contra el polvo y la humedad, lo que aumenta su fiabilidad cuando se trabaja en exteriores.

El visor electrónico de 2,36 millones de puntos ofrece una buena imagen con un retardo mínimo, y la pantalla táctil giratoria de 1,62 millones de puntos facilita el trabajo con los ángulos y los menús.

La estabilización de imagen de cinco ejes integrada IBIS — proporciona hasta 7 pasos de compensación (en la vida real — 4-5), lo que permite disparar sin trípode incluso en condiciones difíciles y a velocidades de obturación lentas.

Precio Canon EOS R7 actualmente comienza a partir de UAH 43.179 a 76.999 para un cuerpo «sin lente. Esta cámara es ideal para aquellos que quieren una cámara versátil para fotos y videos, no están dispuestos a pagar de más por el profesionalismo excesivo, pero quieren calidad y comodidad buque insignia.

La mejor cámara para principiantes — Canon EOS R50

Si acabas de decidir abandonar el acogedor puerto de la fotografía con smartphone, Canon EOS R50 — tu billete de primera clase. Una cámara que literalmente pregunta: «No te preocupes, lo conseguirás». Sin menús complicados, sin un número excesivo de botones — solo un cuerpo ligero, un agarre agradable y una interfaz que no te hace querer tirar la cámara por la ventana tras el quinto intento de encontrar el ISO.

El sensor aquí es de 24,2 megapíxeles en formato APS-C — es decir, más grande que el de cualquier smartphone, y esto es suficiente para hacer grandes fotos de naturaleza y retratos. Y lo más importante, el sistema de autoenfoque Dual Pixel CMOS AF II es rapidísimo, rastrea ojos, caras, animales e incluso objetos en movimiento.

Capacidades de vídeo Canon EOS R50 también son una agradable sorpresa: 4K 30 fps sin recorte. También hay Full HD de hasta 120 fps, compatibilidad con vídeo vertical y una entrada de micrófono para los que quieran grabar sonido sin el efecto «bajo la tapa». La pantalla táctil giratoria es imprescindible para hacer vlogging, la interfaz es intuitiva y la transferencia de fotos al smartphone mediante Wi-Fi o Bluetooth es sencilla y sin complicaciones.

Compacta (375 g con batería), ligera, fácil de usar y realmente apta para principiantes. Incluso con el objetivo de kit RF-S 18-45 mm, esta cámara ya es una cámara de la que sentirse orgulloso.

El cuerpo Canon EOS R50 plástico, no hay estabilización en el sensor, pero el precio es adecuado — sin lujos. Es ideal para principiantes, blogueros, estudiantes, fotógrafos de viajes y aquellos que quieran pasar de un smartphone a algo más serio. El precio está en cuestión — de 22.959 a 32.465 hryvnias.

La mejor cámara para profesionales — Nikon Z9

Nikon Z9 — Dirigido a profesionales que trabajan en entornos difíciles y valoran la máxima calidad y velocidad posibles.

En este caso, el sensor es un CMOS de fotograma completo con una resolución de 46 megapíxeles. Capta imágenes excelentes con un detalle increíble y un rango dinámico excelente.

Enfoque automático en Nikon Z9 — 493 puntos de enfoque con tecnología de aprendizaje profundo para detectar caras, ojos, animales e incluso vehículos. Es rapidísimo, casi sin retardo. Esta es una característica clave para capturar eventos dinámicos, deportes o vida salvaje.

El vídeo es otra historia. La Nikon Z9 admite 8K a 60 fps sin recorte y 4K hasta 120 fps, además de salida HDR de 10 bits. Estas características impresionarán incluso a los cineastas y videógrafos más exigentes.

El cuerpo de la cámara está fabricado en aleación de magnesio, totalmente sellado y protegido del polvo y la humedad, con un peso aproximado de 1340 gramos — no es solo para «pont», sino para el trabajo real sobre el terreno. La ergonomía es excelente, con botones fáciles de usar, dos pantallas y un gran visor.

La estabilización IBIS de 5 ejes integrada ofrece hasta 6 pasos de compensación, lo que permite disparar sin trípode incluso al anochecer y con velocidades de obturación largas. Además, la batería dura unos 700 disparos, lo que es — la norma para el trabajo profesional.

Dispone de todos los conectores necesarios: dos ranuras para tarjetas de memoria (CFexpress y XQD), micro HDMI, USB-C, entradas y salidas de audio. Una conexión Wi-Fi de 5 GHz compatible con FTP permite transferir rápidamente las fotos al estudio.

El inconveniente para algunos será el precio — de 178.375 a 224.904 UAH por cuerpo, lo que hace que esta cámara sea inasequible para muchos. Pero para un profesional que valora la fiabilidad y la máxima calidad, Nikon Z9 — verdadero «caballo de batalla».

La mejor cámara para vlogging — Sony ZV-E10

Sony ZV-E10 — es todo un hallazgo para vloggers y creadores de contenidos que quieran conseguir vídeos de alta calidad con el mínimo esfuerzo, pero sin limitarse a un smartphone. Esta cámara sin espejo está diseñada para satisfacer las necesidades de quienes se graban a sí mismos, a sus amigos o cualquier contenido de acción en directo.

Lo primero que llama la atención es el sensor APS-C de 24,2 megapíxeles, que proporciona un amplio rango dinámico y un bonito desenfoque del fondo que tanto gusta a los blogueros. El tamaño del sensor es mucho mayor que el de un smartphone, por lo que la imagen es más «profesional».

Enfoque automático — una de las ventajas clave Sony ZV-E10. El AF de ojos en tiempo real y el seguimiento en tiempo real funcionan de forma muy rápida y fiable, enfocando la cara o los ojos incluso cuando la cámara o la persona se mueven. Esto tiene un valor incalculable para un vlogger.

Una característica especial es la gran pantalla táctil giratoria 180 grados — ideal para selfies y grabar desde diferentes ángulos.

Se puede grabar vídeo en 4K a 30 fotogramas por segundo sin recorte (no «crop»), y en Full HD — hasta 120 fotogramas para una cámara lenta fluida. También es compatible con el perfil S-Log3, que ofrece más opciones para la corrección del color en el postprocesado.

El micrófono integrado con protector antiviento hace un gran trabajo de grabación de voz incluso en exteriores, y para los que quieren aún mejor calidad, hay una entrada de micrófono externo. Esto da a los videobloggers la libertad de trabajar con sonido sin interferencias innecesarias.

Cuerpo Sony ZV-E10 compacta y ligera — unos 343 gramos sin el objetivo.

En el lado negativo, la falta de estabilización de imagen integrada (IBIS) obliga a utilizar ópticas estabilizadas o accesorios adicionales. Además, el micrófono integrado no se puede desactivar sin conectar uno externo, lo que a veces resulta molesto.

En general Sony ZV-E10 — una opción versátil para quienes quieran grabar vídeo de forma rápida y eficaz, pero manteniendo al mismo tiempo la movilidad y la sencillez. La cámara cuesta entre 24.999 y 40.999 UAH, y es adecuada para quienes están empezando o ya tienen un canal de YouTube y quieren una mejor imagen.

Mejor cámara compacta — Kodak Pixpro FZ45

Kodak PixPro FZ45 — «opción popular» para los que quieren una cámara sencilla y directa, sin pretensiones innecesarias y un menú de 15 pantallas. Empecemos por el sensor: CMOS de 1/2,3 pulgadas con 16 megapíxeles — no bate récords, pero está al nivel de las «jaboneras» habituales de la última generación.

Las imágenes son nítidas con buena luz, y esto es más que suficiente para las fotos de días festivos, vacaciones, o simplemente el uso diario. Cabe señalar que el ruido aparece con poca luz, pero esto es típico de las cámaras de esta clase.

Objetivo Kodak PixPro FZ45 ofrece un zoom óptico 4x — modesto, pero funciona. En exteriores o paseando, puedes acercarte a los objetos sin pérdida notable de calidad. Además, dispone de zoom digital, aunque no recomendamos abusar de él — el jabón se hace notar. La apertura no es demasiado sobresaliente (f/3,0-6,6), por lo que esta cámara rinde definitivamente mejor a la luz del día.

En cuanto al vídeo, graba en Full HD a 30 fotogramas por segundo — esto es suficiente para archivos caseros o YouTube sin pretender ser un festival de cine. Sonido — todo es sencillo, básico y al grano. También hay un botón de grabación de vídeo independiente — mínimos clics, máxima comodidad.

Cámara Kodak PixPro FZ45 está equipada con una pantalla de 2,7 pulgadas — la pantalla no es táctil ni giratoria, pero es suficiente para encuadrar y ver las fotos. Tiene flash incorporado, modo macro, temporizador e incluso detección de rostros.

La FZ45 funciona con dos pilas AA — algunos dirán «de la vieja escuela», y otros dirán «que es cómodo: se ponen nuevas y no molestan».

El coste de entre 6.550 y 7.322 grivnas hace que Kodak PixPro FZ45 una opción asequible en la categoría de cámaras compactas básicas. Una herramienta sencilla para hacer fotos sin quebraderos de cabeza. Y éste es su principal punto fuerte. Y un poco de onda años 2000, sí.

Mejor cámara sin espejo — Fujifilm X-T5

Fujifilm X-T5 — el último clásico sin espejo con una vibración de diseño retro y tecnología moderna que atraerá tanto a los entusiastas como a los profesionales que valoran la calidad de las imágenes fijas y de vídeo en un solo cuerpo. La cámara continúa la orgullosa tradición de Fujifilm de combinar una reproducción del color única con funciones modernas.

En primer lugar, Fujifilm X-T5 está equipada con un sensor APS-C insignia X-Trans CMOS V— de 40,2 megapíxeles que ofrece un detalle increíble y un amplio rango dinámico. Su exclusiva estructura sin filtro óptico de paso bajo permite una nitidez aún mayor, que se aprecia especialmente a gran escala.

El sistema de enfoque automático también es impresionante: es rápido, preciso, con 425 zonas de detección de fase, y puede detectar y seguir caras, ojos y animales. Esto es una gran ventaja para los fotógrafos que suelen trabajar a un ritmo rápido o con sujetos en movimiento.

El cuerpo de la cámara está fabricado en aleación de magnesio con un alto nivel de protección contra el polvo y la humedad — esto hace que Fujifilm X-T5 una herramienta fiable en todas las condiciones, desde la lluvia hasta los vientos polvorientos. Al mismo tiempo, el diseño clásico con diales de control físicos aumenta el placer táctil del proceso de disparo.

El visor electrónico de 3,69 millones de puntos ofrece imágenes nítidas y realistas, mientras que la gran pantalla táctil giratoria facilita el encuadre.

La grabación de vídeo admite 4K a 60 fps con grabación de 10 bits, lo que hace que Fujifilm X-T5 es una opción excelente tanto para vídeo creativo como para proyectos comerciales. La estabilización de imagen integrada (IBIS) compensa el movimiento hasta 6,0 pasos, lo que permite capturar imágenes nítidas incluso en movimiento.

La duración de la batería es de unos 450 disparos por carga, lo que es típico de los modelos sin espejo de esta clase. En caso de sesiones largas, conviene prever de antemano una batería adicional.

En el lado negativo, la cámara es relativamente cara y requiere un cierto nivel de habilidad para desbloquear su potencial al 100%. Además, debido a la alta resolución de los archivos, el procesado de las fotos requiere un PC potente.

Precio Fujifilm X-T5 en el momento de escribir estas líneas — entre 65.993 y 91.149 UAH por cuerpo. Una elección sensata para quienes quieran tomarse en serio la fotografía y aprecien la combinación de clasicismo, fiabilidad y tecnología moderna.

La mejor cámara económica — Sony A6400

Sony A6400 — ideal para aquellos que quieren dar el primer paso en el mundo de las cámaras sin espejo, pero aún así obtener un dispositivo con tecnología moderna y buena calidad de imagen.

Sí, la cámara salió al mercado en 2019, pero sigue siendo una de las mejores en el segmento «profesional económico», ya que ofrece muchas funciones que antes solo estaban disponibles en modelos más caros.

El sensor APS-C de 24,2 megapíxeles ofrece un detalle y una saturación del color excelentes. El sensor rinde muy bien incluso con poca luz — ISO de hasta 32000 (ampliable a 102400) permite hacer fotos con un ruido mínimo en condiciones difíciles.

Una de las principales ventajas Sony A6400 sistema de enfoque automático: 425 puntos de detección de fase con AF de ojo en tiempo real y seguimiento en tiempo real. La cámara mantiene el enfoque incluso en movimiento y reacciona al instante a los cambios en el encuadre. Para tratarse de un dispositivo económico, se trata de una gran ventaja, especialmente para los principiantes que aún están aprendiendo a mantener el encuadre y el enfoque.

En modo 4K Sony A6400 lee todos los píxeles sin binning, por lo que se obtienen vídeos con un detalle asombroso y la máxima nitidez — sin restos de jabón, incluso en texturas finas. La cámara también es compatible con S-Log3 y HLG para un mayor rango dinámico — una gran ventaja para los vloggers y quienes quieran más opciones de postprocesado.

El cuerpo de la cámara es compacto y ligero, con 403 gramos sin el objetivo. Su cómoda ergonomía y su pantalla táctil giratoria 180 grados hacen que la Sony A6400 sea fácil de fotografiar desde diversos ángulos, incluidos selfies y vídeos.

Duración de la batería Sony A6400 — hasta 410 disparos por carga. La cámara es compatible con Wi-Fi y Bluetooth, lo que facilita el intercambio de archivos y el control remoto desde el smartphone.

En el lado negativo, la falta de estabilización de imagen integrada (IBIS) hace que sea un poco difícil disparar sin trípode, especialmente con poca luz o al grabar vídeo.

Precio Sony A6400 en el mercado ucraniano comienza en torno a 28.895 UAH a 43.695 por cuerpo. Esta cámara es la más adecuada para quienes desean un nivel de calidad profesional sin espejo, un cómodo sistema de autoenfoque y la posibilidad de grabar vídeo 4K — pero sin pagar de más por unas prestaciones excesivas.