PC del mes (mayo de 2025)

Este mes lo más serio posible y montamos PCs para ti siguiendo la tradición de los verdaderos entusiastas. Sin concesiones, solo con los últimos componentes, plataformas nuevas y presupuestos razonables. Empezamos con un equipo para jugadores principiantes, pasamos por un equipo básico equilibrado y terminamos con un PC avanzado.

Presupuesto PC para ≈ 31500 UAH

Los ordenadores económicos no sólo tienen que ver con el precio más bajo, sino también con la posibilidad de disfrutar de una experiencia de juego agradable sin demasiadas restricciones. Para mantener un equilibrio óptimo entre coste y rendimiento, estas construcciones se centran en los populares juegos Full HD (1080p). Sí, los precios han subido significativamente, por lo que la clasificación «PC del mes» tiene que adaptarse a la realidad de los tiempos. Hoy, el nuevo umbral de entrada a los juegos es de 750 USD o 31500 UAH.

Plataforma Intel

PC para juegos «PC económico» Precio, UAH Procesador Intel Core i5-12400F 4199 Placa base Asus PRIME B760M-A WIFI D4 5538 RAM 32 GB (2×16 GB) Kingston Fury Beast DDR4 3200 2530 Conducir 1 TB Lexar NM620 NVMe 2439 Tarjeta de vídeo Palit GeForce RTX 4060 Infinity 2 13376 Enfriador BOX 0 Alimentación MSI MAG A550BNL 550W 1859 Vivienda Deepcool CC560 1659 Todo el PC 31600 Consumo de energía en los juegos 260-280 W

i5-12400 F — 6 núcleos, 12 hilos, arquitectura Alder Lake. Sin núcleo de vídeo integrado, pero con un precio atractivo. Para 1080p, el — es casi perfecto: el rendimiento es más que suficiente, y el TDP es modesto, por lo que el refrigerador BOX no es sólo «se puede dejar», pero vale la pena — hace su trabajo. Asus PRIME B760M-A WiFi D4 — con VRM normal, compatibilidad con PCIe 4.0 y Wi-Fi 6 integrado. El equilibrio perfecto para una plataforma DDR4: sin precios excesivos para un gran nombre, pero con todo lo necesario — M.2, USB 3.2 y una base de hardware fiable. Creators - Agencia de relaciones públicas internacionales para empresas tecnológicas y B2B Relaciones públicas para empresas y sus líderes Organización de entrevistas en medios, pódcasts y participaciones en conferencias Europa, Asia, América Conocer más detalles 32 GB DDR4 3200 MHz — porque 16 ya no está de moda, sobre todo para los juegos modernos que no escatiman en RAM Kingston Fury Beast — una línea fiable y probada, además de dos canales. Preguntas por qué un PC básico necesita 32 GB y no 16 GB. Echa un vistazo, por ejemplo, a los requisitos del sistema de un reciente The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Lexar NM620 NVMe de 1 TB — Velocidades de hasta 3300 MB/s. No es un buque insignia, pero para Windows + algunos juegos pesados — justo lo que necesitas. Palit GeForce RTX 4060 Infinity 2 — Compatible con DLSS 3, descodificación AV1 por hardware y bajo consumo. Ideal para juegos a 1080p. MSI MAG A550BNL 550W— una línea probada con una pequeña reserva de marcha, y una reserva siempre es buena. Cuenta con la certificación 80+ Bronze, que es más que suficiente para esta configuración. Deepcool CC560 — con buena ventilación, soporte para sistemas de refrigeración líquida y capacidad para organizar los cables según «feng shui». Compacto pero no agobiante. Plataforma AMD PC para juegos «PC económico» Precio, UAH Procesador AMD Ryzen 5 5600X 4625 Placa base MSI B550M PRO-VDH WIFI 4687 RAM 32 GB (2×16 GB) Kingston Fury Beast DDR4 3200 2530 Conducir 1 TB Lexar NM620 NVMe 2439 Tarjeta de vídeo Palit GeForce RTX 4060 Infinity 2 13376 Enfriador BOX 0 Alimentación MSI MAG A550BNL 550W 1859 Vivienda Deepcool CC560 1659 Todo el PC 31175 Consumo de energía en los juegos 250-270 W

AMD Ryzen 5600X — seguirá siendo relevante en 2025, y eso es un hecho. 6 núcleos, rendimiento decente por ciclo de reloj (IPC), eficiencia energética y un refrigerador BOX incluido que cumple su función. Una opción adecuada para jugar cómodamente a 1080p sin gastar demasiado.

Orégano MSI B550M PRO-VDH WiFi — presupuesto, pero con Wi-Fi incorporado, que es agradable. BIOS es estable, compatibilidad — sin problemas.

El resto de los componentes no cambia. No tiene sentido cambiar la GPU, la RAM o el SSD, porque la única diferencia entre las versiones es la combinación de procesador y chipset. Todo lo demás funciona perfectamente en ambos casos.

El PC óptimo para ≈ 63.000 UAH

De hecho, para mucha gente, 1440p — es la «media de oro». Para los que quieren exprimir al máximo la gama media, no están preparados para 4K, pero quieren un verdadero efecto «wow» en los juegos. En esta categoría, buscamos las mejores soluciones para mantener los preajustes gráficos altos, pero sin romper el banco.

Plataforma Intel

PC para juegos «Óptima» Precio, UAH Procesador Intel Core i5-14400F 6799 Placa base MSI B760M PROJECT ZERO 7296 RAM Kingston Fury Beast DDR5 2×16 GB 6000 MHz 4990 Conducir 2xSSD Kingston NV3 SNV3S/1000G 5500 Tarjeta de vídeo Asus GeForce RTX 5060 Ti PRIME 16 GB 29393 Enfriador be quiet! Pure Rock Pro 3 LX 2749 Alimentación Seasonic G12 GC-850 (Gold) 4508 Vivienda MSI MAG FORGE M100R 2616 Todo el PC 62851 Consumo de energía en los juegos 365-400 W

Intel i5-14400 F — una actualización del hit i5-13400F. Tiene 10 núcleos (6 productivos + 4 de bajo consumo), así que todo va bien con multihilo.

El refrigerador BOX ya es un poco débil aquí, así que ponemos be quiet! Pure Rock Pro 3 LX — no es un buque insignia, pero es silencioso, elegante y fresco.

MSI B760M Project Zero — con un original diseño invertido, en el que todos los conectores están en la parte trasera. Estética + ventilación — primas.

32 GB de DDR5 6000 MHz es una elección adecuada, aunque no hay un dominio absoluto sobre la generación anterior como tal. А Kingston aquí — elección fiable.

Kingston NV3 SNV3S/1000G. Viejo amigo de confianza — único mejor amigo (c) Y para obtener los máximos resultados, ¿por qué no tomar dos a la vez y utilizar RAID 0 para una velocidad aún mayor?

RTX 5060 Ti 16 GB — un nuevo héroe nacional de hecho. Rendimiento al nivel de 4070 en 2K con DLSS 4, códecs AV1 — todo lo que necesitas en 2025. Pero sin PhysX.

Seasonic G12 GC-850 — «oro», estabilidad, 10 años de garantía. Sobrevivirá a muchas actualizaciones futuras.

MSI MAG FORGE M100R — Carcasa silenciosa de alta calidad con espacio para refrigeración por aire y líquido.

Plataforma AMD

PC para juegos «Óptima» Precio, UAH Procesador AMD Ryzen 5 7600X 7776 Placa base MSI B650M GAMING PLUS WIFI 6699 RAM Kingston Fury Beast DDR5 2×16 GB 6000 MHz 4990 Conducir 2xSSD Kingston NV3 SNV3S/1000G 5500 Tarjeta de vídeo Asus GeForce RTX 5060 Ti PRIME 16 GB 29393 Enfriador be quiet! Pure Rock Pro 3 LX 2749 Alimentación Seasonic G12 GC-850 (Gold) 4508 Vivienda MSI MAG FORGE M100R 2616 Todo el PC 63231 Consumo de energía en los juegos 370-410 W



Ryzen 7600X — 6 núcleos Zen 4, significativamente más rápidos que la generación anterior. Más caliente, pero también más potente, especialmente en juegos. También requiere un refrigerador aparte, como Intel, pero a veces muestra mejor rendimiento en los mismos títulos.

Orégano enB650 — con PCIe 5.0, lo que aumenta la capacidad de actualización. Todo lo demás es idéntico.

PC progresivo para ≈ 103500 UAH

Aquí nos vamos a centrar en el 4K, porque no solo es una imagen impresionante, sino también una herramienta para streamers, creadores de contenidos y cualquiera que quiera sacar el máximo partido a la tecnología moderna. Por supuesto, no se habla de un rendimiento «justo» en resolución nativa. La construcción es progresiva, pero no de gama alta.

Plataforma Intel