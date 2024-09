Creadores de «Deadpool y Lobezno» muestran episodio eliminado burlándose del multiverso Marvel

Adelantándose al lanzamiento digital, los creadores de «Deadpool y Lobezno» han publicado una de varias escenas eliminadas titulada «Viaje en ascensor».

Tiene lugar en el momento en que Paradox (Matthew Macfadyen) lleva a Wade Wilson (Ryan Reynolds) al Control de Cambio de Tiempo.

A lo que Deadpool responde bromeando:

«Oh, por favor. O crees que no he visto la película La doctora Hormiga y el universo cuántico de la locura».

Las palabras del mercenario parlante — son una referencia a las películas «Ant-Man 3» y «Doctor Strange 2», que Marvel construyó sobre el multiverso, y en las que todo parece bastante confuso a veces. Sin embargo, esta no es la única referencia a las películas del tercer «Deadpool»: el traje de Ant-Man se puede ver en el Vacío, y más tarde aparece el anillo doble de Strange.

La escena eliminada termina con Paradox instruyendo a Wade un poco más sobre el multiverso y la línea temporal sagrada antes de que caminen directamente hacia la Autoridad. Puedes ver el episodio completo en el post incrustado a continuación:

A deleted scene from ‘DEADPOOL & WOLVERINE’ has been released

“Please, you don’t think I’ve seen ‘Doctor Hand and The Quantumverse of Madness’” pic.twitter.com/PFSqoCcnav

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 26, 2024