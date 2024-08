Nuevo récord «Deadpool y Lobezno»: película más taquillera con calificación R

La superproducción de superhéroes «Deadpool y Lobezno» de Marvel Studios y Disney se ha convertido en la película con calificación R más taquillera de la historia de la taquilla mundial.

«Deadpool y Lobezno» sigue impresionando con sus logros en taquilla. Hasta el jueves, la recaudación total de la película había alcanzado los 1.086 millones de dólares, de los cuales 516,8 millones procedían de la taquilla estadounidense y 568,8 millones — de la internacional.

La nueva poseedora del récord superó a la anterior líder, — «El Joker», que se convirtió en la película con calificación R más taquillera de octubre de 2019 con 783 millones de dólares. Curiosamente, «Deadpool 2» también tenía posibilidades de alcanzar este título, pero su recaudación total de 785 millones de dólares incluía 47 millones procedentes de la versión PG-13.

La película de Ryan Reynolds y Hugh Jackman alcanzó la marca de los mil millones de dólares más rápido que «Joker», aunque hay que tener en cuenta que esta última no se estrenó en China. «Deadpool y Lobezno» también se convirtió en la segunda película más taquillera del año tras «Del revés 2» de Disney/Pixar.

Sólo ayer, la película sumó 11,9 millones de dólares a su total, de los cuales 4,5 millones procedieron de EE.UU. y 7,4 millones — de la distribución internacional.

Los principales mercados extranjeros son: Reino Unido (58,7 millones de dólares), China (57,1 millones), México (39,6 millones), Australia (33,2 millones) y Alemania (27,3 millones). Entre los diez primeros figuran también Francia, Brasil, España, India e Italia.

La película, dirigida por Shawn Levy, superó con creces las expectativas, Inicio con 444 millones de dólares en su primer fin de semana de estreno. La película ya ha abandonado cánones finales de las dos partes anteriores de la franquicia, tanto en el mercado nacional como en el internacional.

Reynolds también compartió la noticia en las redes sociales:

Now imagine if Hugh had done full frontal. With the cowl on of course. #DeadpoolAndWolverine ❤️💛 pic.twitter.com/ai6tSfVGTM

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) August 16, 2024